В Украине выросла инфляция, — НБУ

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В Украине выросла инфляция, - НБУ В Украине выросла инфляция, - НБУ

Закрыть Отправить

В Нацбанке проинформировали, что в Украине выросла потребительская инфляция как в годовом, так и в месячном выражении.

В Национальном банке Украины сообщили, что в мае 2021 года потребительская инфляция ускорилась до 9,5% (в годовом измерении). Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

В месячном выражении цены увеличились на 1,3%, о чем говорят данные Госстата. Сообщается, что потребительская инфляция оказалась выше прогнозных значений, представленных в Инфляционном отчете за апрель 2021 года. По мнению экспертов, это связано с высоковолатильными компонентами, в частности с существенным подорожанием природного газа и подсолнечного масла.

Цены на товары перерабатывающий промышленности увеличились до 11,2% г/г, что связано с повышением мировых цен на продукты питания.

Читайте: Украинцы все чаще используют банковские карты

Ускорилось подорожание подсолнечного масла и продуктов его переработки (майонезов, маргаринов и др). Увеличение производственных затрат на сырье и энергию привело к повышению цен на хлеб, макаронные и кондитерские изделия, мясные продукты.

Стоимость услуг в среднем увеличилась до 8% г/г. Подорожание наблюдалось в сферах общепита, культуры и отдыха, аренды, содержания и ремонта жилья. Стоимость водительских курсов и обслуживание автомобилей также продолжает расти.

Читайте: Мировой экономике грозит инфляционный шок, - СМИ

Вследствие устойчивого потребительского спроса ускорился рост цен на непродовольственные товары. Подорожала фармацевтическая продукция, мебель и бытовая техника.

Увеличились темпы роста административно регулируемых цен. Стоимость природного газа для населения увеличилась из-за повышения мировых цен. Ускорилось подорожание транспортных услуг, что связано с увеличением расходов на топливо и оплату труда.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины обнародовал Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Ожидается, что за три года цены вырастут на 17,4%.