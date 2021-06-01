В Украине значительно улучшилось состояние финансового сектора, — НБУ

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Руководители банков и небанковских финансовых учреждений значительно улучшили оценки текущего состояния финансового сектора и считают состояние сектора лучшим за последние три года.

Национальный банк Украины провел «Опрос о системных рисках финансового сектора», согласно которому в Украине значительно улучшилось состояние финансового сектора. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на РБК-Украина.

Участники опроса дали высокую оценку текущего состояния финансового сектора Украины. Согласно опросу, большинство представителей финансовых учреждений не ожидают негативного изменения ситуации на протяжении последующих шести месяцев. А около трети респондентов прогнозируют улучшение состояния финансового сектора.

Положительный баланс ответов (+ 22%) был самым высоким за все время проведения опросов о системных рисках финансового сектора. Каждый третий руководитель финансового учреждения указал на улучшение состояния дел в финсекторе за последние полгода. Негативную оценку по состоянию финансового сектора дали только 6% респондентов, которые считают, что состояние дел является ниже удовлетворительного уровня. 20% опрошенных топменеджеров считают, что текущая устойчивость финансового сектора к негативным событиям находится на высоком или очень высоком уровне.

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Участники опроса также имеют оптимистичный взгляд на перспективы финсектора на следующие полгода. 33% опрошенных топменеджеров ожидают улучшения состояния финансового сектора. Важно отметить, что наблюдается положительная тенденция в уменьшении негативных ожиданий. А именно, доля топменеджеров, которые имеют негативные ожидания, уменьшилась в 8 раз и составила всего 6% опрошенных.

Среди основных рисков, которые препятствуют эффективному функционированию финансового сектора, являются коррупция, киберугрозы, уровень сотрудничества с международными финансовыми организациями. Респонденты также опасаются влияния на финансовый сектор таких факторов, как война с Россией, политическая и соиальная ситуация в Украине, динамика притока иностранного капитала и др.

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По мнению экспертов, улучшение оценки экономических факторов риска говорит о постепенном выходе финансового сектора из кризиса. В Нацбанке сообщили, что опрос проводился с 12 по 25 мая этого года. В нем приняли участие руководители банков, страховых и инвестиционных компаний. В результатах опроса не учитывались такие факторы, как размер банка (компании). Все ответы равноценны.