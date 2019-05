Reuters: HP Inc запускает новую функцию по киберзащите, разработанную на основе искусственного интеллекта

HP Inc запускает новую функцию по киберзащите, разработанную на основе искусственного интеллекта и с возможностью поведенческого анализа функционирования вирусов-вымогателей

В корпорации HP Inc сообщили, что для предотвращения кибератак HP Inc совместно с израильской фирмой Deep Instinct, специализирующейся на кибербезопасности, разработали для компьютеров и ноутбуков новую функцию HP Sure Sense, — сообщает Това Кохен в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Ежедневно борясь с более чем 350 000 новых разновидностей вредоносных программ, компания HP заявила, что ей требуется новая линия защиты для обеспечения кибербезопасности и отметила, что HP Sure Sense использует алгоритмы глубинного обучения и свойства искусственного интеллекта для идентификации и предотвращения киберугроз в режиме реального времени. В сочетании с поведенческим анализом функционирования вирусов-вымогателей HP Sure Sense обеспечивает минимальное влияние новой функции на работу системы.

Генеральный директор и соучредитель Deep Instinct Гай Каспи сообщил, что его компания успешно сотрудничает с HP над обеспечением безопасности миллионов устройств. «Это только первый шаг в долгосрочном и стратегическом партнерстве с HP», — сказал он. По оценкам экспертов, компания Deep Instinct вложила в разработку новой функции около 150 миллионов долларов.

