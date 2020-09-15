Рынок недвижимости: Украинцы раскупают пригородные квартиры в рассрочку

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Одной из наиболее перспективных программ по рассрочке является рассрочка "50 на 50", при которой первоначальный взнос составляет 50% от стоимости квартиры

За время карантина доля квартир, приобретаемых при помощи рассрочки в пригороде Киева увеличилась до 55% , информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщила эксперт рынка недвижимости Виктория Нерода. По её данным, по сравнению с 2019 годом, доля квартир, приобретаемых в рассрочку увеличилась на 10-12%.

«Из-за возникшей неопределенности в связи с длительностью карантина и возможными кризисными явлениями в экономике страны, многие покупатели, имеющие достаточно средств для приобретения квартиры за 100-процентную стоимость, приняли решение воспользоваться программами рассрочки от застройщика», — сказала она.

По ее данным, на сегодняшний день одна из наиболее перспективных программ по рассрочке является рассрочка «50 на 50», при которой первоначальный взнос составляет 50% от стоимости квартиры, остаток же суммы выплачивается единым платежом на этапе ввода объекта в эксплуатацию.

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«На данный момент эта форма рассрочки наиболее выгодна, как для покупателя, так и для застройщика. С одной стороны – это взаимное доверие покупателя и девелопера, а с другой – покупатель не зависит от ежемесячных платежей», — сказала она.

Виктория Нерода отметила, на сегодняшний день доля квартир в пригороде столицы, приобретаемых при 100-процентной оплате, не превышает 40-42%. И лишь не более 3% квартир приобретается при помощи ипотечных кредитов.

Эксперт обратила внимание на то, что покупатели загородного жилья предпочитают объекты с готовностью не менее 50%.

«В тех объектах, где строительство велось по намеченному графику, без приостановок, доверие покупателей значительно выше, чем у проектов, которые по тем или иным причинам столкнулись с временными трудностями», — подчеркнула она.

Эксперт акцентировала внимание на том, как за последние полгода изменились покупательские приоритеты. Так, начиная с июля, спрос в пригороде Киева понемногу переориентируется на более дорогие квартиры и квартиры средней ценовой категории.

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«Конечно же многое зависит от стадии готовности проекта: на начальных стадиях приобретаются в основном 1-комнатные квартиры, преимущественно как инвестиционная покупка, а когда готовность проекта достигает 50% и выше, когда существенно увеличивается уровень доверия потенциальных клиентов к проекту, тогда и растет спрос на дорогие квартиры стоимостью около 1000 долл./м2», — отметила эксперт.

Виктория Нерода считает, что в осенний период, при сохранении экономической стабильности, стабильности национальной валюты, в объектах с высокой степенью готовности (не менее 50%) и относящихся к категории новых форматов ожидается рост цен до 17%.

«В остальных сегментах рынка ценовая ситуация будет достаточно стабильна: ценовые колебания будут в пределах 5-7% в зависимости от стадии строительства или перехода на новых этап строительных работ», — подытожила она.