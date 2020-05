Удар молнии может не только разрушать, но и создавать произведения искусства

Удар молнии может не только разрушать, но и создавать прекрасные произведения искусства

Многие люди знают, что удары молнии могут привести к трагедиям, но они не знают, что удары молнии могут творить. Об этом сообщает Карли Кассела в издании SCIENCEalert , информирует enovosty.com/news.

В отдельных случаях, когда электрический разряд ударяется о песок или почву, заряд может расплавить и соединить воедино песочные песчинки. В большинстве случаев эти природные произведения искусства находятся у нас под ногами.

A Fulgurite or Petrified #Lightning is made when #lightningstrikes loose sand. It vaporizes a thin wormhole and melts the zone around it, creating an instant froth of natural glass

