Удар молнии может не только разрушать, но и создавать произведения искусства

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Удар молнии может не только разрушать, но и создавать прекрасные произведения искусства

Многие люди знают, что удары молнии могут привести к трагедиям, но они не знают, что удары молнии могут творить. Об этом сообщает Карли Кассела в издании SCIENCEalert , информирует enovosty.com/news.

В отдельных случаях, когда электрический разряд ударяется о песок или почву, заряд может расплавить и соединить воедино песочные песчинки. В большинстве случаев эти природные произведения искусства находятся у нас под ногами.

Удар молнии может создать фульгуриты и, по мнению экспертов, мир полон ими. Сообщается, что для создания фульгуритов удары молнии должны быть достаточно низкими и достаточно мощными, чтобы превратить песок в эти причудливые формы. «Все, что вам нужно сделать, это пойти на любой пляж и начать копать», — говорит Мартин Уман из Университета Флориды.

Fulgurite: Lightening strikes the sand at a beach turns the silica into a glass monument = https://t.co/inb3ZdT9mX pic.twitter.com/0FGu2ERitI — The Human Condition (@Abracadabra4U) May 13, 2016

Недавно в Сахаре был обнаружен фульгурит возрастом 250 миллионов лет.

В поисках большего количества этих ошеломляющих сооружений ученые в 1990-х годах нашли самую длинную окаменелую молнию из всех когда-либо существовавших в северной Флориде, ветвь которой достигала более 4,9 метра (16 футов).