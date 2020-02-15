Полёт Киану Ривза: Жители Сан-Франциско стали свидетелями съёмок «Матрицы-4»

Главная » Последние новости » Новости культуры » Полёт Киану Ривза: Жители Сан-Франциско стали свидетелями съёмок "Матрицы-4" Полёт Киану Ривза: Жители Сан-Франциско стали свидетелями съёмок "Матрицы-4"

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На кадрах, сделанных местными жителями, актёры прыгают с высотки на специальных тросах.

День офисных сотрудников в Сан-Франциско начался немного необычно: они стали свидетелями съёмок четвёртой части популярного боевика «Матрица».

На кадрах, сделанных свидетелями съёмок, запечатлён полёт двух актёров с высотного здания на специальных тросах. Лица героев видео плохо видны, но очевидцы утверждают, что опасный трюк совершает именно Киану Ривз.

An appropriately named street to catch a #matrix4 stunt being filmed this afternoon. Is that Neo in the cape? Need a pair of binoculars, but great timing for my drink run. @ San Francisco, California Financial District pic.twitter.com/wfL3vEg2yr — rboekweg (@rboekweg) February 15, 2020

Первые кадры со съёмок продолжения блокбастера появились в Сети ещё в начале февраля. Тогда прохожим удалось заснять новый образ главного героя картины Нео в исполнении Киану Ривза — без привычного плаща и очков.

На съёмках он одет в обычные джинсы, зелёный пиджак, чёрную шапку. О том, что речь идёт именно о «Матрице», говорит и то, что рядом с Ривзом работает Лана Вачовски — одна из создателей фильма.

Фото © Instagram / Keanu Planet FAN_Community