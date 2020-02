Полёт Киану Ривза: Жители Сан-Франциско стали свидетелями съёмок «Матрицы-4»

На кадрах, сделанных местными жителями, актёры прыгают с высотки на специальных тросах.

На кадрах, сделанных свидетелями съёмок, запечатлён полёт двух актёров с высотного здания на специальных тросах. Лица героев видео плохо видны, но очевидцы утверждают, что опасный трюк совершает именно Киану Ривз.

An appropriately named street to catch a #matrix4 stunt being filmed this afternoon. Is that Neo in the cape? Need a pair of binoculars, but great timing for my drink run. @ San Francisco, California Financial District pic.twitter.com/wfL3vEg2yr

— rboekweg (@rboekweg) February 15, 2020