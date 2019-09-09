Добро пожаловать и до свидания? С чем Украина встречает миссию МВФ

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В ближайшие дни, как рассказал журналистам глава Нацбанка Яков Смолий, Украина ожидает приезда миссии МВФ, с которой будет обсуждаться новая программа сотрудничества, а также объемы и сроки ее финансирования.

Перспективы

Украинская сторона рассчитывает, что новая программа МВФ будет растянута на срок до 4 лет и составит 10 млрд долларов, из них 2 млрд долларов наша власть хочет получить в этом году. В то же время заявляет, что эта программа МВФ может стать для нашей страны последней, информируют Экономические новости .

«Мы планируем выполнить программу таким образом, чтобы экономика достигла такого уровня, когда страна уже не будет нуждаться в помощи кредитора, и сможет жить самостоятельно», — заявила глава Минфина Оксана Маркарова.

Достичь такого высокого уровня развития экономики, согласно макроэкономическим прогнозам, вместе с определенными внутренними факторами (либерализация экономики, уменьшение роли государства, осуществление антикоррупционной, судебной, земельной реформ, взвешенная фискальная политика, снижение доли просроченных кредитов в банковской системе и т.д.) должна помочь и новая программа расширенного финансирования (EFF).

«Новая программа с МВФ — это прежде всего позитивный сигнал для инвесторов и международных партнеров Украины, индикатор продолжения реформ», — отмечает заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб. По его мнению, текущий уровень международных резервов является достаточным для сглаживания регулятором чрезмерных колебаний на валютном рынке и выполнения обязательств правительства.

«Обязательства, которые Украина возьмет на себя в рамках новой программы, вряд ли будут значительно отличаться от тех, что содержались в предыдущих сделках», — отмечает Дмитрий Сологуб.

Напомним, новое правительство прогнозирует 40% роста ВВП за 5 лет. Ежегодно — на 7%.

«Учитывая перечень экономических и антикоррупционных реформ, которые сегодня в повестке дня парламента, президента, правительства и всей расширенной команды как политиков, так и технократов, рост ВВП на 7% ежегодно выглядит хоть и непростым, но реалистичным», — считает Оксана Маркарова.

Перспективы такого роста экономики Украины оценили и в МВФ. «Если Украина планирует развиваться быстрее, чем на 5-6% ежегодно, то ей нужны новая бизнес-модель с лучшими институтами и конкурентоспособный на европейском и мировом рынках частный сектор. Человеческие ресурсы для этого в Украине, я знаю, есть. Нужны еще соответствующий капитал и желание перемен», — заявил накануне визита миссии в Украину первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон.

О том, что с такими положительными изменениями Украине не только не будет нужна новая программа МВФ в перспективе, но и полученая сможет быть прекращена досрочно, говорит инвестбанкир, специалист отдела продаж долговых инструментов «Dragon Capital» Сергей Фурса. «Если нынешняя власть выполнит свои обещания и в Украине улучшится инвестклимат, закончить программу МВФ можно будет даже досрочно. В 2021 году после того, как Украина осуществит все основные выплаты по внешним долговым обязательствам, новые программы финансирования МВФ нам больше не будут нужны», — говорит Сергей Фурса.

Препятствия

Однако, по словам Дэвида Липтона, если коррупция в Украине не будет преодолена и не произойдет реформа государственного сектора экономики, включая все институции, заявленного Украиной роста ВВП не произойдет.

Препятствием к ежегодному высокому росту ВВП могут стать также «радужные» перспективы выплаты 9 млрд долларов ВВП-варрантами Украины, которые были выпущены в 2015 году в рамках реструктуризации государственного долга. Выплаты по остатку долга там напрямую привязаны к темпам роста ВВП — чем темпы роста экономики больше, тем больше выплаты по государственному долгу.

Впрочем, дальнейшее укрепление гривны, которое мы наблюдаем в течение последних нескольких месяцев, может в определенной степени нивелировать рост таких выплат. В этом плане важным будет правильно рассчитать в новом государственном бюджете курс гривны к доллару. Отметим, что в этом году, по данным Счетной палаты, из-за укрепления гривны госбюджет недополучил 9 млрд грн, однако сэкономил 11,5 млрд грн на обслуживании госдолга.

Не стоит также забывать и о достаточно зыбкой экономической ситуации в мире, в перспективе это не сможет не сказаться на Украине. «Нужно учитывать фактор возможного финансового кризиса в результате американо-китайской торговой войны, которая фактически уже началась», — говорит председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его мнению, выстоять в условиях вероятного кризиса без сотрудничества с МВФ Украине будет тяжело. Заявления со стороны нашего правительства о том, что новая программа с МВФ может стать последней, Андрей Новак считает в этом контексте преждевременными.

«Деньги МВФ — это, как минимум, самые дешевые деньги, которые может привлечь кризисная страна, а Украина, к сожалению, есть и еще долгое время будет кризисной страной. Поэтому я вообще не вижу резона говорить о прекращении сотрудничества с МВФ», — отмечает председатель Комитета экономистов Украины.

О том, что в случае мирового кризиса, Украине потребуется помощь МВФ, говорит и Сергей Фурса.

В свою очередь финансовый эксперт Алексей Кущ отмечает, что на данном этапе в Украине отсутствуют структурные реформы, поэтому нарастить экспорт, который в разы превышать импорт, а также привлечь достаточные объемы иностранных инвестиций, в перспективе нескольких ближайших лет будет трудно и только одной программой МВФ здесь вряд ли можно будет обойтись. «Кредитные программы МВФ — это, условно говоря, деньги, которые нам дает фонд, на «покупку» времени для проведения реформ. В настоящее время Украина отдает старые долги за счет новых долгов, а не за счет развития экономики», — отмечает он.

Невыполненные обязательства

Стоит отметить, что на этапе ожидания новой программы от МВФ, невыполненной остается утверждена в конце 2018 программа МВФ stand-by сроком 14 месяцев и общим объемом около 4 миллиардов долларов. Первый транш по этой программе — 1,4 миллиарда долларов — Украина получила в конце 2018 года. Еще 2,3 млрд долларов должна получить до конца текущего года.

Впрочем, это не единственная программа МВФ, которая может остаться невыполненной. Предыдущая четырехлетняя программа «Механизм расширенного финансирования» (EFF), утвержденая в марте 2015 года, также была остановлена ​​МВФ досрочно в 2017 году из-за невыполнения Украиной ряда условий, в частности по созданию Антикоррупционного суда и внедрению рыночной цены на газ для населения.

По программе stand by 2014 с заявленным объемом 16,5 млрд долларов Украина смогла получить только 7,3 млрд. Из-за невыполнения Украиной условий программы МВФ были оборваны или откорректированы.

Говоря о перспективах новой программы расширенного финансирования (EFF) МВФ Оксана Маркарова выражает надежду, что Украине удастся не только согласовать ее, но и в отличие от предыдущих, выполнить.

О том, что эта новая программа, скорее всего, уже согласована и будет подписана, говорит и Андрей Новак. Аргументирует свои слова экономист анонсированным властью открытием рынка земли с указанием конкретных дат и условий, большой приватизацией и тому подобным. «Основные требования, которые МВФ ранее ставил перед Украиной, мы или уже частично выполняем, или согласовали конкретные даты их исполнения», — отмечает Андрей Новак.

Впрочем, «камнем преткновения» в переговорах с МВФ может стать вопрос тарифов на газ. Еще в конце июля Офис президента выступил с инициативой не привязывать транш МВФ к цене на газ.

Отметим, что с начала этого года цена на газ в Украине для населения упала почти на 30%.

«Требования, связанные с ценой на газ для населения и открытием рынка земли, в новой программе МВФ будут ключевыми», — считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его мнению, в сегодняшних условиях Украина может рассчитывать только на очередную программу stand-by.

Таким образом, по мнению аналитиков, среди основных обязательств Украины в рамках программы МВФ могут значиться:

— новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о «сплите»);

— создание и развитие рынка сельскохозяйственных земель;

— ощутимые результаты в борьбе с коррупцией;

— прогресс в приватизации;

— создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.