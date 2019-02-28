Год больших перемен: Почему украинцев переводят на безнал

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2019 год приготовил украинцам много новшеств. В частности, население намерены «подсадить» на безнал: уже скоро расплатиться банковской картой или любимым гаджетом можно будет практически везде.

Уже сегодня в кошельках украинцев, а особенно у молодежи, практически нет наличных денег. Бумажные купюры становятся архаизмом, а в магазинах, салонах и транспорте без проблем можно рассчитаться с помощью карточки или гаджета. В КМУ довольны таким раскладом и уже запланировали массовый переход на безналичный расчет. Есть надежда, что такие инновации помогут вывести на свет экономику, которая продолжает утопать в тени. С опаской в сторону перемен смотрят люди старшего возраста, которые привыкли к наличке, но и они со временем должны оценить удобство и безопасность безналичного расчета, информируют Экономические Новости.

Практика перехода от бумажных денег популярна практически во всех развитых странах. В частности, 2019 год станет инновационным для Латвии, где решили значительно ограничить сделки с наличными деньгами, а в некоторых сферах вообще могут запретить наличные деньги. Причина проста – уменьшение теневой экономики в стране. Ранее практически без бумажных денег остались и жители Австралии. Там их используют только в экстренных ситуациях. Косо на человека с пачкой денег будут смотреть и в Китае, где люди легко и просто пользуются плодами динамичного развития интернет-экономики. Правительства всего мира объявили бой наличным деньгам.

В Украине с этим процессом немного сложнее: люди упорно держатся за любимые купюры, хотя и у нас повседневная жизнь чрезвычайно оцифровывается. В украинских городах жители вовсю рассчитываются за проезд с помощью телефона, а найти магазин без терминала практически невозможно. В Национальном банке Украины констатируют, что в прошлом году в нашей стране объемы безналичных операций выросли до 1,297 миллиардов гривен.

Мировые эксперты считают, что, несмотря на тенденцию, «живые» деньги в ближайшее время не «вымрут». Они дают людям ощущение уверенности, надежности и анонимности. Тем более, с ними ничего не случится, если произойдет сбой в электронной системе или исчезнет электричество. В свою очередь, украинские экономисты считают, что «безналичное» будущее «светит» украинцам в ближайшее время, хотя и не очень верят в то, что это станет панацеей в войне с «теневой экономикой».

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Председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что безналичный расчет удобен как людям, так и государству, которое получит лучшие возможности для мониторинга и контроля: «Постепенный переход от наличного к безналичному расчету — это мировая тенденция и Украина находится в ее рамках. На сегодня для развитых стран минимум наличного обращения — это норма. В настоящее время ведущая страна — Австралия, где наличные деньги можно встретить разве что на блошином рынке. Украина также идет по этому пути, хотя у нас еще значительный объем наличного оборота и на первичном, и на вторичном рынке. Есть большая доля наличного валютного оборота, но постепенно она уменьшается. Все зависит от динамики, от того, какими темпами будет проходить этот процесс. Понятно, что быстро приспосабливаться будет молодое и среднее поколение. Труднее — пожилым людям, но и они с помощью детей и внуков также осваивают гаджеты, пользуются банковскими карточками и мобильными приложениями. Даже пожилые люди, когда начинают работать с этими механизмами, видят, насколько это удобно, насколько безопаснее иметь карточку в кармане с точки зрения воровства.

Для государства это гораздо удобнее, так как оно получает лучшие возможности мониторинга и контроля. Кроме того, безналичный оборот минимизирует теневую экономику, поскольку большая часть ее реализуется именно в наличном неконтролируемом сегменте. Поэтому государство будет получать больше налогов», — полагает экономист.

Оптимизма коллеги не разделяет экономический эксперт Алексей Кущ, по мнению которого выводить страну из тени нужно другими методами: «Украину в ее нынешнем формате развития пытаются «втиснуть» в условную Швейцарию (в плане регулятивных требований по легализации денежных средств). Это как «Сорочинскую ярмарку» собирать по правилам западного супермаркета. Сейчас только до 15 тысяч гривен можно завести в банковскую систему, от 15 до 150 тысяч — при условии идентификации, а от 150 тысяч — при подтверждении источников средств (налоговые декларации за три года). Это фактически стимул для дальнейшего роста теневой экономики и объема наличных средств вне банков. Если бы государство было заинтересовано в реальной детенизации и получении ресурсов, которые оказались вне банков, оно бы не строило мифическую «кешлес экономику», а провело налоговую амнистию и уже после точки ноль применило бы механизм стимулирования безналичных расчетов. В нынешнем формате огромная часть внутреннего инвестиционного ресурса фактически отсечена от банков и вращается в теневом рынке», — рассказал экономический эксперт.

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Член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран также считает, что в ближайшее время искоренить «теневую экономику» с помощью таких механизмов не получится, так как участники рынка к этому еще не созрели: «Дело в том, что банки и НБУ уже давно готовы к тому, чтобы обеспечить большой рост безналичных расчетов в розничной торговле, но на самом деле к этому не готовы участники рынка».

Кроме того, эксперт убежден, что тяжелым для населения этот переход не станет: «Для абсолютного большинства тех, кто получает белую зарплату, мучительного перехода на безнал не будет. Наоборот, я думаю, что это будет удобно. Оплата за товары через смартфон, покупка валюты on-line, дистанционная оплата картой через Интернет и другие удобные вещи должны привлекать население». Виталий Шапран также отмечает удобство перехода на безнал для государства: «Наличные очень дорого стоят в обслуживании. Их нужно, хранить, охранять, перевозить, перечислять, обновлять, когда они станут непригодными для обращения. Это стоит очень дорого. Большинство расходов сегодня на себе несет НБУ, но я напомню, что НБУ свою прибыль перечисляет в бюджет. То есть уменьшение расходов НБУ приведет де-факто к росту доходов бюджета. Поэтому безналичные расчеты — это удобство и экономичность. Другое дело, что фискальным органам легче контролировать и проверять субъектов хозяйствования. Именно последний факт и тормозит популяризацию безналичных расчетов в Украине».

Исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Дмитрий Боярчук считает, что безналичные расчеты сужают возможности для теневой экономики, но этот инструмент не является самодостаточным и ничего не гарантирует. Принято считать, что безналичные расчеты сужают возможности для теневой экономики. Потому что, например, если потребители привыкли к расчету кредитной карточкой, то они могут отказываться от покупок в тех магазинах, где нет возможности ею рассчитаться. Но если речь идет о контрабандных товарах, которые намного дешевле, чем в официальных сетях, или о других нелегальных товарах, то для потребителя не будет проблемы снять деньги в банкомате и рассчитаться наличными — все равно дешевле. Поэтому да, безналичные расчеты дают определенный плюс в борьбе с теневой экономикой, но этот инструмент не является самодостаточным и ничего не гарантирует», — считает эксперт.

Напомним, по результатам прошлого наша страна заняла четвертое месте по количеству NFC-транзакций во всем мире (Near field communication, NFC «коммуникация ближнего поля», «ближняя бесконтактная связь» — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров). Украинцы умело используют для транзакций современные гаджеты, вооружились умными часами и знают, что телефон существует не только для звонков. Правда, малый и средний бизнес пока немного отстаёт. Если в Европе около шестидесяти процентов малого и среднего бизнеса готовы принимать безнал, то в нашей стране показатель пока что не дотягивает и до сорока процентов.

У Министерства экономического развития и торговли Украины есть масштабные планы, в связи с которыми оно будет массово переводить бизнес на систему безнала. До этого лета предприятия страны будут устанавливать платежные терминалы, до июня поэтапно на безнал перейдут все, кто имеет дело с товарами или услугами, дороже пятидесяти необлагаемых минимумов, а это 850 гривен.