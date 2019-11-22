10 тысяч клиентов за полгода: LeoWallet о перспективах электронных кошельков

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Несмотря на распространение мобильного банкинга, в Украине продолжает развиваться рынок электронных кошельков. За первые полгода работы электронный кошелек LeoWallet получил 10 тысяч клиентов и 5 млн грн эмитированных электронных денег.

Чем компания может заинтересовать клиентов, какие перспективы украинского рынка и стоит ли ждать в Украине глобальных игроков, рассказала проект-менеджер LeoWallet Мариам Матиашвили.

В настоящее время около половины украинских банков имеют мобильные приложения, а среди крупных банков — практически все. Они предоставляют фактически те же самые сервисы, что и электронные кошельки. При таких условиях, чем электронные кошельки могут быть интересны для пользователей?

Прежде всего, нужно различать мобильный банкинг и электронный кошелек. Да, оба – fintech-продукты, однако они принципиально разные на большинстве этапов взаимодействия с пользователем.

Во-первых, простота заведения счета. Для того, чтобы открыть счет, в большинстве случаев требуется физическое присутствие в отделении, с паспортом и кодом. Mobile-first банки, конечно, являются исключением, но их на украинском рынке пока немного. Чтобы создать электронный кошелек LeoWallet, вам нужен лишь номер телефона и смартфон. Это, к тому же, дает клиенту анонимность, хотя и ограниченную лимитами НБУ.

Во-вторых, это небанковская платежная альтернатива, которой до появления LeoWallet почти не было, хотя спрос уже был. В Украине, как в мире, остается сегмент так называемых «non-banking users». Это те граждане, которые по разным причинам не имеют счета в банке. Одни не доверяют им, другие имеют плохой опыт депозитных вкладов и т.п. Наш электронный кошелек предоставляет альтернативу банковским услугам со всеми преимуществами современных приложений: можно перевести средства с кошелька на кошелек без комиссии, оплатить услуги и пополнить кошелек на таких же условиях.

В-третьих, после запрета Qiwi и Yandex.Money, а также закрытие кошелька MoneXy (проект выведенного с рынка Фидобанка) ниша стала недостаточно заполненной. LeoWallet получил первых 10 000 пользователей и более 5 млн грн эмитированных электронных денег за полгода работы в режиме soft launch – если это не доказывает, что спрос существует, то очень интересно, что же можно назвать таким доказательством.

Анализируете ли вы, для каких целей клиенты наиболее часто используют электронный кошелек? Это сохранение средств, исключительно оплата коммунальных услуг или что-то другое? Клиенты чаще держат средства в кошельке длительное время или переводят их сразу после пополнения?

У нас положительная динамика использования электронного кошелька. Более 60% клиентов хотя бы раз в месяц используют кошелек для денежных переводов. Самая популярная услуга – пополнение мобильного. С началом отопительного сезона, конечно, вырос чек на коммунальные услуги. На нее у нас действует постоянный кешбек, а потому клиенты имеют дополнительный стимул платить коммуналку именно через LeoWallet.

LeoWallet не взимает комиссию за оплату коммунальных платежей, мобильных счетов, счетов онлайн-игр. При таких условиях, какие операции клиентов генерируют наибольшую прибыль компании?

Подобная тарифная политика в 2019 году – необходимое условие, чтобы быть актуальным для пользователя, который всегда ищет выгоду. Мы прекрасно понимаем структуру рынка и то, с кем нам приходится конкурировать за внимание.

Раскрыть конкретные цифры здесь – это нарушить коммерческую тайну. Но мы имеем прямые договора на онлайн-игры, мобильную связь и самую популярную коммуналку. Работа без посредника позволяет иметь большую доходную часть, которую мы используем для обеспечения сервисов без комиссии, и начислять кешбек.

Модель привлечения клиентов через выплату кешбека выгодна для вас? Есть ли риск, что кешбек приведет к убыткам компании?

Это не модель привлечения, это инструмент удержания клиента и повышения его лояльности. Мы не были первыми с моделью кешбека, а потому удивить клиентов не получится. Но нам удалось сделать кешбек максимально понятным и выгодным как для бизнеса, так и для пользователей. Если бы эта модель приносила серьезные убытки – мы бы ее пересмотрели.

Одно из направлений деятельности LeoWallet, на котором компания акцентирует внимание – пополнение счетов в онлайн-играх. Как вы оцениваете общий объем переводов украинцев на счета в играх? Какие игры самые популярные?

На игры у нас один из крупнейших кешбеков, конечно – ведь кошелек разработала компания LeoGaming, которая является лидером по игровым платежам.

В Украине есть 2-3 сервиса-лидера, и это репрезентативно для нашего электронного кошелька. Это, конечно же, World of Tanks, а также игровой онлайн-магазин Steam.

Банки начали выпускать специальные карты для геймеров. В частности, они позволяют получать кешбек игровыми «валютами». Есть ли риск, что клиенты, которые пополняют счета в играх через ваш кошелек, полностью перейдут на обслуживание к банкам?

Мы не ориентируемся на геймеров, как нашу основную аудиторию. К тому же, несмотря на большое количество таких банковских коллабораций, это существенно не влияет на платежные привычки украинских геймеров.

Недавно Нацбанк разработал правила использования QR-кодов при переводе средств. По вашему мнению, эта технология имеет потенциал для развития в Украине? Или конкурировать с NFC-платежами не удастся?

QR-платежи очень сильные из Азии и спокойно чувствуют себя рядом с NFC. Это история не о конкуренции, а о создании максимально полной cashless-инфраструктуры.

Мы активно развиваем QR-платежи в LeoWallet и уже начали несколько партнерских интеграций с бизнесом. QR-платеж так же прост, как и NFC, но не требует от бизнеса иметь POS-терминал, а от пользователя – смартфона с NFC и – в нашем случае – банковской карты. Это та самая платежная альтернатива, о которой я говорила выше. Актуальна для малого бизнеса и значительно проще с точки зрения развертывания.

Уже длительное время звучат разговоры о выходе на украинский рынок PayPal. По вашему мнению, на украинском рынке платежных систем еще есть место для новых игроков?

Сложный вопрос. О приходе PayPal говорят настолько долго, что, кажется, это уже стало доброй традицией. Если говорить о крайней необходимости – то 10 лет назад PayPal был ну очень необходимым в Украине. Но Украина не была готова к этому на всех уровнях. Сейчас ситуация немного другая: конкурентов у этой платежной системы больше, как и возможностей для бизнеса.

Поэтому появление PayPal в Украине будет иметь скорее коммуникационный эффект. Отечественный финансовый рынок еще больше синхронизируется с мировым, а потенциальные инвесторы увидят в нашей экономике больше перспектив. Но это уже будет не революция.

Facebook с переменным успехом пытается запустить криптовалюту Libra. Как вы оцениваете ее перспективы? Может ли она изменить глобальный рынок онлайн-платежей и стать фактическим монополистом?

Имею большие сомнения – слишком много «но», что подтверждается выходом международных платежных систем Mastercard и Visa из проекта. Даже тот же PayPal покинул проект. Американские и европейские регуляторы имеют к Libra много претензий. Ее регулирования невозможно, а это уже говорит о неуниверсальности.

Как вы оцениваете перспективы развития украинского платежного рынка? Нет отставания от других стран и глобальных игроков?

Украинский платежный рынок сейчас развивается очень интересно. В чем-то мы впереди всех, где-то отстаем, но неуклонно приближаемся к доминированию безналичных расчетов. И в этом пути каждое решение – мобильные банки, электронные кошельки – делают свой вклад в будущее.