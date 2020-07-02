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Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка

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Глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий написал заявление об увольнении в связи с «систематическим политическим давлением». Такое решение он принял сразу на следующий день после того, как Украина получила транш в 350 миллионов долларов от Всемирного банка, и вскоре после получения 2,1 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Президент Владимир Зеленский уже передал на рассмотрение Рады проект постановления об увольнении главы НБУ. Ожидается, что голосование по данному поводу состоится уже завтра.

Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка

Своим заявлением руководитель НБУ застал многих врасплох. Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заявил о приостановке новых инвестиций и считает, что гривна и цены на активы в Украине упадут. Послы «большой семерки» заявили, что независимый НБУ является фундаментальным достижением государства, которое спасло обанкротившийся банковский сектор, а подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил под угрозу надежность реформ и их поддержку. Кроме того, в свете последних событий Минфин принял решение отменить соглашение по выпуску 12-летних еврооблигаций на 1,75 миллиарда долларов, информируют Экономические Новости.

«Экономические новости» спросили у экспертов, что они думают относительно кадровой ротации в НБУ.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Рано или поздно эта отставка состоялась бы. Тому способствовали ряд факторов. Во-первых, карантин и сворачивание кадровой политики или политики замены старых кадров на новых, которые входят в орбиту власти. Во-вторых, для того чтобы не распугивать международные финансовые институты, особенно во время принятия закона о рынке земли и так называемого «антиколомойского» закона решили с этим не спешить. В принципе в этих законах содержится и некий ответ. Теперь если международные финансовые институции будут вступаться за команду Гонтарева –Рожкова-Смолий, то можно сказать, что вышеуказанные законы были приняты по их рекомендации, соответственно волноваться тут не о чем.

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Возможно, были предварительные договорённости между командой Зеленского и Коломойским. Мол, «антиколомойский» закон принят взамен смены команды НБУ, которые участвовали в национализации «ПриватБанка». Очевидно, сегодня нужно корректировать экономический курс страны, потому что никто не знает, что будет осенью и где брать деньги. Кредитов мало, долговой нагрузки много, рабочих мест нет, безработица растет, непонятна ситуация с продолжением карантина в связи с эпидемией коронавируса… Так что политику НБУ, которая, возможно, была уместной пять лет назад, придётся менять. Но, в целом президенты всегда стремились к тому, чтобы иметь на посту главы НБУ своего ставленника. Это было всегда. Вспомните историю, как только приходил новый президент он всегда менял главу НБУ. Что касается фамилии возможного преемника, то я не берусь гадать на «кофейной гуще». Как правило, фамилии, которые называются, никогда ими не становятся, поскольку в СМИ специально вбрасываются вероятные претенденты для того, чтобы спрятать реального кандидата. Такой технологический ход. Поэтому даже не буду пытаться.

Алесей Кущ, эксперт Института GROWFORD

Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Я думал, что Смолий досидит до осени, потому что осенью должен был быть второй транш МВФ, а для его получения Нацбанк должен был разработать программу списания проблемных долгов с баланса госбанков. Даже не реализовать программу, а просто написать, и у Украины был бы еще один миллиард долларов. Поэтому я думал, что операция по смене Смолия планировалась на сентябрь. Фактически это позволило бы власти убить кучу зайцев: и получить еще один транш МВФ, и поставить в руководство Нацбанка своего человека, и списать на Смолия негатив, который накопится в обществе в связи с кризисом. Но глава НБУ вместо этого решил уйти в более удобное для себя время. Смолий в данном случае пошел ва-банк. Я считаю, провел очень грамотную контратаку. Теперь он уходит на пике своих достижений: стабильный курс нацвалюты, низкая инфляция, меморандум с МВФ подписан, несколько миллиардов долларов транша уже получено. Банковская система стабильна, у нее рекордная прибыль, рекордные доходы. И исторически низкая учетная ставка – 6%. То есть, Смолий уходит на пике, и я не удивлюсь, если ближе к сентябрю он возглавит новую политическую силу.

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Президент Владимир Зеленский не был готов к отставке Смолия сейчас. Она для него несвоевременна. Ситуация в банковской, финансовой системе объективно будет хуже с каждым месяцем. Это не будет связано с отставкой Смолия, но люди будут связывать это именно с этой отставкой. То есть объективное падение финансовой системы, объективная девальвация гривни, объективно растущий маховик инфляции –все это будет связываться со сменой руководства НБУ.

Олег Саакян, соучредителя Национальной платформы «Диалог о мире и безопасную реинтеграцию»

Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Стоит начать с того, что для Украины это не первый случай подобной отставки. Начиная с Виктора Ющенко ни один глава НБУ не пробыл весь свой срок, исчерпав иммунитет. Все шли в отставку со сменой власти. Несколько руководителей НБУ было даже вовремя главенствования одной команды. Например, при Петре Порошенко руководитель Нацбанка менялся дважды. Это является не очень качественным элементом украинской политической традиции. Поэтому катастрофы, с точки зрения практик, которые используют в Украине, конечно, нет. Если говорить о реакции МВФ на ротацию в НБУ, то мы уже видели заявление, в котором западные партнеры пожелали видеть независимую от политического влияния фигуру. Международный кредитор, таким образом, уже принял тот факт, что, скорее всего, господин Смолий таки уйдёт, задекларировав, что просто необходимо качественно выбирать преемника. На сегодняшний день это один из ключевых вопросов.

Если говорить о фамилиях, то Богдан Данилишин, судя по его политическим амбициям, не прочь переместиться из председателя совета НБУ в кресло руководителя НБУ. Также могут появиться ряд менее засвеченных людей из экономического и банковского сектора. В любом случае это будет излом множества копий, поскольку и различные олигархические группы захотят поставить своего человека на эту должность. Или как минимум свои попытки лоббирования обменять на какие-то другие договоренности. С другой стороны, в парламенте начнётся достаточно серьезный процесс бурления относительно того, кто же может занять кресло главы НБУ. Соответственно, будем наблюдать очень много пены в стенах Верховной Рады.

Очевидным остается то, что господин Смолий делает этот шаг под давлением целого ряда обстоятельств. С одной стороны, напряжение во власти, которое связано с некой инертностью и неготовностью качественного сотрудничества НБУ с правительством в сегодняшней динамической обстановке в стране. В частности, по показателям прошлого года мы увидели, что инфляция в Украине была вдвое ниже нежели планировалось, что, в свою очередь, затормозило развитие экономики и имело свои негативные последствия. С другой стороны, был ряд кадровых конфликтов внутри самого НБУ, где совет НБУ не давал возможности Смолию назначить собственных людей. Скорее всего, мы просто видим развязку вялотекущей конфликтной ситуации, не говоря уже о связях с Валерией Гонтаревой, что создает напряжение во власти, длившееся около полугода.

Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований «Пента»

Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Слухи о возможной отставке Смолия ходили ещё с прошлого года. Однако глава НБУ не давал прямых поводов для их развития. Думаю, что сейчас в принятии такого решения сыграло несколько факторов. Главный из них — это последние дискуссии по поводу того каким образом НБУ может помочь восстановлению экономического роста Украины. Были и другие факторы недовольства Смолием как человеком Валерии Гонтаревой во многих парламентских фракциях, не только среди «Слуги народа». Было противостояние между советом НБУ и правлением НБУ, что тоже немаловажную роль сыграло и, возможно, стало последней каплей, которая подтолкнула Смолия к такому заявлению. Потому что совет НБУ заблокировал ряд его кадровых решений. Но, всё-таки, самое главное, что НБУ не хотел играть более активную роль в кредитовании экономики, как делают во многих других странах мира, что вызвало недовольство президента, правительства и парламента. В итоге это и подтолкнуло Смолия сделать подобное заявление. Мы не знаем деталей и нюансов, почему он решил написать заявление. Некоторые считают, что это своеобразный шантаж президента и Смолий останется главой НБУ. Но, думаю, что он всё-таки покинет свой пост. Президент Зеленский не любит, когда его шантажируют и, как правило, заявление об отставке удовлетворяет. Возможно, это случится если не сегодня, то завтра.

Главное теперь, кто станет на место Смолия. Называют разные фамилии, но я бы сейчас не стал гадать кто именно это будет. Я лишь назову качество, которым должен обладать будущий глава НБУ, чтобы отставка или замена руководства НБУ не привела к сложностям в отношениях с нашими западными партнерами, в том числе с МВФ. Этот человек должен быть очень профессиональный, политически достаточно сильный и гибкий, потому что, как показывает опыт, мало быть независимым главой независимого НБУ. Если хочешь меньше рисков для себя, необходимо проводить достаточно гибкую политику в отношении с президентом, правительство и парламентом. У нас главы НБУ менялись при каждом президенте страны. Тут ничего нового не произошло. То есть, определенные риски в связи с кадровой ротацией всегда существуют. Но если новый глава НБУ не будет вызывать отторжение у наших западных партнеров, то и больших проблем тоже возникнуть не должно.

Экономические новости youtube
Автор: Ксения ЛАЗОРЕНКО
02.07.2020 19:48:46
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Ксения Лазоренко

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