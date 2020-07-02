Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка

Главная » Финансы » Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка

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Глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий написал заявление об увольнении в связи с «систематическим политическим давлением». Такое решение он принял сразу на следующий день после того, как Украина получила транш в 350 миллионов долларов от Всемирного банка, и вскоре после получения 2,1 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Президент Владимир Зеленский уже передал на рассмотрение Рады проект постановления об увольнении главы НБУ. Ожидается, что голосование по данному поводу состоится уже завтра.

Своим заявлением руководитель НБУ застал многих врасплох. Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заявил о приостановке новых инвестиций и считает, что гривна и цены на активы в Украине упадут. Послы «большой семерки» заявили, что независимый НБУ является фундаментальным достижением государства, которое спасло обанкротившийся банковский сектор, а подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил под угрозу надежность реформ и их поддержку. Кроме того, в свете последних событий Минфин принял решение отменить соглашение по выпуску 12-летних еврооблигаций на 1,75 миллиарда долларов, информируют Экономические Новости.

«Экономические новости» спросили у экспертов, что они думают относительно кадровой ротации в НБУ.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

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Возможно, были предварительные договорённости между командой Зеленского и Коломойским. Мол, «антиколомойский» закон принят взамен смены команды НБУ, которые участвовали в национализации «ПриватБанка». Очевидно, сегодня нужно корректировать экономический курс страны, потому что никто не знает, что будет осенью и где брать деньги. Кредитов мало, долговой нагрузки много, рабочих мест нет, безработица растет, непонятна ситуация с продолжением карантина в связи с эпидемией коронавируса… Так что политику НБУ, которая, возможно, была уместной пять лет назад, придётся менять. Но, в целом президенты всегда стремились к тому, чтобы иметь на посту главы НБУ своего ставленника. Это было всегда. Вспомните историю, как только приходил новый президент он всегда менял главу НБУ. Что касается фамилии возможного преемника, то я не берусь гадать на «кофейной гуще». Как правило, фамилии, которые называются, никогда ими не становятся, поскольку в СМИ специально вбрасываются вероятные претенденты для того, чтобы спрятать реального кандидата. Такой технологический ход. Поэтому даже не буду пытаться.

Алесей Кущ, эксперт Института GROWFORD

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Президент Владимир Зеленский не был готов к отставке Смолия сейчас. Она для него несвоевременна. Ситуация в банковской, финансовой системе объективно будет хуже с каждым месяцем. Это не будет связано с отставкой Смолия, но люди будут связывать это именно с этой отставкой. То есть объективное падение финансовой системы, объективная девальвация гривни, объективно растущий маховик инфляции –все это будет связываться со сменой руководства НБУ.

Олег Саакян, соучредителя Национальной платформы «Диалог о мире и безопасную реинтеграцию»

Если говорить о фамилиях, то Богдан Данилишин, судя по его политическим амбициям, не прочь переместиться из председателя совета НБУ в кресло руководителя НБУ. Также могут появиться ряд менее засвеченных людей из экономического и банковского сектора. В любом случае это будет излом множества копий, поскольку и различные олигархические группы захотят поставить своего человека на эту должность. Или как минимум свои попытки лоббирования обменять на какие-то другие договоренности. С другой стороны, в парламенте начнётся достаточно серьезный процесс бурления относительно того, кто же может занять кресло главы НБУ. Соответственно, будем наблюдать очень много пены в стенах Верховной Рады.

Очевидным остается то, что господин Смолий делает этот шаг под давлением целого ряда обстоятельств. С одной стороны, напряжение во власти, которое связано с некой инертностью и неготовностью качественного сотрудничества НБУ с правительством в сегодняшней динамической обстановке в стране. В частности, по показателям прошлого года мы увидели, что инфляция в Украине была вдвое ниже нежели планировалось, что, в свою очередь, затормозило развитие экономики и имело свои негативные последствия. С другой стороны, был ряд кадровых конфликтов внутри самого НБУ, где совет НБУ не давал возможности Смолию назначить собственных людей. Скорее всего, мы просто видим развязку вялотекущей конфликтной ситуации, не говоря уже о связях с Валерией Гонтаревой, что создает напряжение во власти, длившееся около полугода.

Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований «Пента»

Главное теперь, кто станет на место Смолия. Называют разные фамилии, но я бы сейчас не стал гадать кто именно это будет. Я лишь назову качество, которым должен обладать будущий глава НБУ, чтобы отставка или замена руководства НБУ не привела к сложностям в отношениях с нашими западными партнерами, в том числе с МВФ. Этот человек должен быть очень профессиональный, политически достаточно сильный и гибкий, потому что, как показывает опыт, мало быть независимым главой независимого НБУ. Если хочешь меньше рисков для себя, необходимо проводить достаточно гибкую политику в отношении с президентом, правительство и парламентом. У нас главы НБУ менялись при каждом президенте страны. Тут ничего нового не произошло. То есть, определенные риски в связи с кадровой ротацией всегда существуют. Но если новый глава НБУ не будет вызывать отторжение у наших западных партнеров, то и больших проблем тоже возникнуть не должно.