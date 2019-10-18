Переговоры Украины с МВФ о новом кредите: как будут решать вопрос с «ПриватБанком»?

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На этой неделе украинская делегация отправилась в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) на их ежегодной конференции, которая проходит с 14-20 октября. В рамках визита они проведут ряд рабочих встреч с финансовыми учреждениями и банковской компанией Clearstream. Повестка дня официального Киева неизменна — договориться о новой программе кредитования для страны.

Новый механизм расширенного фонда должен заменить нынешнее соглашение на 3,9 млрд. долл., срок действия которого истекает в начале января. Впрочем, история с ранее национализированным по настоянию МВФ «ПриватБанком» и судебными процессами в Украине, которые имеют огромный шанс быть разрешенными в пользу его бывших собственников — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, изрядно может подпортить эти планы, информируют Экономические Новости.

Размер потенциального нового займа, о котором новое украинское руководство ведет переговоры с МВФ, оценивается в 5-10 млрд. долл. и рассчитан на 3-4 года. По прогнозам НБУ, договоренности по данному поводу могут быть достигнуты до конца текущего года, что позволит уже до января получить первый транш в размере около $2 млрд. Между тем, несмотря на оптимизм чиновников, в последние недели, согласно сообщениям в СМИ, переговоры несколько застопорились из-за опасений по поводу влияния олигарха Игоря Коломойского на правительство президента Владимира Зеленского.

Как известно, одна из основных целей миллиардера — вернуть контроль над «ПриватБанком», крупнейшим кредитором государства, который когда-то принадлежал ему, и его компаньону Геннадию Боголюбову, но был национализирован в 2016 году. Детективное агентство Kroll по итогам финансового аудита подтвердило, что финучреждение стало объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий его собственников, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд. долл.

О пробуксовке в переговорном процессе между Украиной и МВФ сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью «Рейтер». «Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблем «Приватбанка». Это для них и для международного сообщества «красная линия»», — сказала она. Рожкова убеждена, проблема «Приватбанка» должна быть решена не путем расчетов с бывшими владельцами. «Это показывает разницу между олигархическим влиянием на банковский сектор в прежние дни и новым прозрачным и независимым банковским сектором», — сказала она. А также добавила, что была разочарована решением Зеленского оставаться в стороне от конфликта. «МВФ хочет сильный сигнал от правительства о сохранении административной независимости «Приватбанка» и независимости НБУ», — сказала она. По словам Рожковой, МВФ до сих пор не уверен в стремлении к реформам. «Речь идет о судебной реформе, верховенстве закона. Речь идет об олигархической структуре власти». Рожкова заявила, что решение против национализации «ПриватБанка» может испортить настроения инвесторов. В то же время уверена, что президент может помочь разрешить конфликт, заняв четкую позицию. Мол, он должен выйти и сказать: «Национализация была необходима для сохранения финансовой стабильности страны … и, согласно закону, банк не может быть возвращен экс-акционерам». Позже замглавы НБУ уточнила, что фонд не закрывает дверь для Киева и диалог продолжается.

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В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что будет защищать интересы страны в вопросе обжалования в судах национализации «ПриватБанка» его бывшими акционерами, однако не намерен непосредственно вмешиваться в судебный процесс. «Честно говоря, я пока в своей жизни ни одному из судей не звонил. По телефону ни с кем из них я не общался, ничего не просил, хотя у меня как у человека очень много вопросов к нашему суду, но я не имею права влиять. Посмотрим на результат. Если результат будет такой, что мне нужно будет защищать страну, я буду защищать наше государство», — сказал он на пресс-марафоне в прошлую пятницу. Зеленский подчеркнул, что вопрос «ПриватБанка» очень беспокоит международных партнеров Украины. «На встречах с ними я всегда говорю: «Так вы хотите, чтобы я как-то влиял на это?» Мне говорят: «Нет, вы как президент лучше не влияйте» — «А что я должен делать?» — «Ну вы как-то так не влияйте, но влияйте». Это очень интересная позиция», — рассказал президент.

Напомним, в сентябре делегация МВФ провела в столице две недели, анализируя экономическую ситуацию в Украине. По итогам визита у ее представителей имелись смешанные оценки относительно успехов нашей страны. Команда высоко оценила макроэкономическую стабильность страны, снижение фискального дефицита и реструктурированную банковскую систему, но выступила с критикой плохого верховенства закона в Украине, слабой деловой среды и низких темпов роста.

Правда, в то время как эксперты МВФ находилась в Украине, в газете Financial Times появилась статья о том, что власть ищет «компромисс» с Коломойским в деле «ПриватБанка». «Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать общие решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень положительно отношусь к любой риторики, направленной на поиск компромисса», — процитировало издание слова премьер-министра Алексея Гончарука. Позже последний отрицал, что сделал подобный комментарий, и сказал, что его слова были вырваны из контекста. Но в глазах общественности ущерб был нанесен.

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Как сообщил вчера глава НБУ, на переговорах в Вашингтоне между представителями МВФ и делегацией Украины не стоит вопрос Приватбанка.

«Он (вопрос) вообще требует решения, ведь в 2016 году национализация была проведена согласно закону и сегодня действующее законодательство не предусматривает возврат банка бывшим акционерам», − отметил Яков Смолий. По его словам, Национальный банк и Кабмин делают все для того, чтобы «сохранить Приватбанк в том состоянии, в котором он находится сейчас и ждут заседания суда.

Коломойский уже одержал несколько важных побед в Украине. В марте и апреле два суда постановили, что национализация «ПриватБанка» была незаконной. На прошлой неделе юристы, участвующие в ключевом судебном процессе в Украине, сообщили, что судья очень склонен к принятию решения в пользу олигарха. Тем временем, на днях Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил апелляцию «ПриватБанка» на решение Высокого суда Лондона о несоответствии юрисдикции иска госбанка к его бывшим собственникам. Это означает, что всемирный арест на активы Коломойского и Боголюбова продолжится и также начнется full trial (полноценное рассмотрение дела). К слову, дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая возглавила решение о национализации «ПриватБанка» в 2016 году, был сожжен в результате явного поджога. Гонтарева сообщила, что олигарх угрожает и преследует ее. Коломойский же отказался комментировать подобные заявления и с шуткой отмахнулся от обвинений.

«Решение по национализации «ПриватБанка» принималось в преддверии Нового 2017 года и украинские налогоплательщики точно не писали письмо Деду Морозу с просьбой получить под Новогоднюю Елочку подарок в виде «ПриватБанка», тем более, не собирались платить 5,5 млрд долл. за этот подарок. И президент четко артикулировал, что не хочет и не допустит, чтоб украинские налогоплательщики еще раз заплатили за него», — сказал «ЭН» исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко. В тоже время, продолжил он, насколько процедура принятия решения о национализации «ПриватБанка» прошла без нарушений должен определить суд. «Я предполагаю, учитывая сложности украинского законодательства, то как это делалось и не только в отношении «ПриватБанка», но и других банков, что, возможно, были нарушения. Судебная ветвь власти у нас независима, о чем сказал президент Зеленский. И решения судов неконтролируемые. То есть, они будут приняты такими, какими будут приняты. Но также, в моем понимании, ни Украина, ни МВФ, ни Коломойский не хотели бы загонять ситуацию в тупик. Это уж точно. Как в любом хозяйственном споре, можно найти решение, как минимум, компромиссное», — сказал эксперт. По его словам, заявления, которые ранее прозвучали от НБУ необходимо воспринимать как позицию отдельных его представителей, а не Центробанка в целом, которые не исключено, что преследовали собственные интересы. «Боюсь, что в этом заявлении превалирует собственная повестка дня, а не повестка дня государства Украина. Думаю, в МВФ есть четкое понимание того, что наша судебная система недореформирована, поэтому могут быть пробуксовки и проблемы. Но также есть понимание в Вашингтоне, особенно в ракурсе всех информационных потоков, которые идут по поводу Украины, что подобного рода микроменеджмент точно не добавит ни Украине, ни самому МВФ», — добавил Устенко.

По словам экс-министра экономики, президента Центра рыночных реформ Владимира Ланового, позиция государства в судебном споре с бывшими владельцами «ПриватБанка» очень уязвима. «Национализация ПриватБанка была проведена с грубыми правонарушениями, в стиле: «Шашки наголо. Вперед!». Вместо того, чтоб помочь путем государственной программы, например, покупкой определенного пакета акций финучреждения и, тем самым, сбалансировать сложившуюся ситуацию, решили пойти другим путем. Если же руководство «ПриватБанка» осуществляло криминально-уголовно-наказуемые действие, то надо было обращаться в правоохранительные органы. Какое право имел НБУ решать, что ему делать и как поступать? Поэтому позиция правительства в судебном процессе с частными лицами «ПриватБанка» очень уязвима», — сказал «ЭН» эксперт. По его словам, это «темное дело хорошо закончиться не могло». «Когда у правительства спрашивали, как они собираются выводить банк из тупика, то правительство отвечало, что у него есть программа. Какая программа? Они печатали деньги. 155 млрд эмиссионных денег пошло в «ПриватБанк», а все остальные банки, вся денежная кредитная система остались без эмиссионных вливаний. Порошенко и его банда устроили такое, а теперь говорят, мол, у нас все окей, банк работал. Где он работал? Кого он кредитовал? Что он полезного делал в стране, какие функции выполнял?.. Они через «ПриватБанк» крали деньги МВФ и ЕС и перенаправляли на свои фирмы. Вот зачем им нужен был государственный банк», — констатирует экономист.

В то же время, продолжил Лановой, для МВФ важна стабильность нынешней сберегательной системы в Украине и ее нельзя расшатывать. «Похоже, что МВФ боится срыва некоторой финансовой стабильности, которая наступила в Украине в последние несколько месяцев, ведь для Фонда главное — погашение долгов и выплата процентов», — отмечает Лановой. Они смотрят со стороны. Кроме того, продолжил он, существует много вопросов к проекту госбюджета на 2020 год. «Дефицит бюджета большой. Долги остались большими, процентные ставки выросли еще больше. Как можно под 20% платить за ранее предоставленные сегодня размещенные облигации и кредиты? Это ненормально. Никакого кредита не хватит. Это расшатывает лодку, конечно. Снизив процентные ставки до 5% и задолженность резко упадет. В контексте сокращения процентных ставок, это в два раза уменьшило бы общие выплаты Украины», — резюмировал он.

«История с «ПриватБанком» только углубит противоречия на переговорах. В МВФ добиваются, чтобы украинское государство создало предпосылки для приватизации «Привата». В МВФ заинтересованы в том, чтобы «ПриватБанк» был готов к приватизации, но это должна быть «правильная приватизация», и кто-то из владельцев транснациональных корпораций его купит. Потому что «ПриватБанк» это одна из банковских «артерий» Украины», — в свою очередь говорит политический эксперт Руслан Бизяев. Он считает, что в МВФ постараются не допустить, чтобы «ПриватБанк» был возвращен прежним владельцам. «В МВФ одно из требований к Украине – чтобы госбанки были приватизированы, в этот список попадает и некогда национализированный «ПриватБанк». В МВФ сейчас хотят форсировать ситуацию с «ПриватБанком» и выставляют Украине такие условия, чтобы «ПриватБанк» ни в коем случае не вернулся к старым владельцам. Если вернется, то его повторная национализация или приватизация станут невозможными. Пока что «ПриватБанк» приватизировать нереально. Идет внутренний и внешний судебные процессы по «ПриватБанку». Какой из них будет доминирующий – пока сказать тяжело», — резюмировал эксперт.

В свою очередь финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что весь хайп, который подняли некоторые чиновники о возобновлении судебного дела по «ПриватБанку» в Лондоне разыгрывается как раз в интересах его бывших акционеров. «Национализация «ПриватБанка» в Украине, скорее всего, будет признана незаконной. И единственная интрига заключается в том, какую сумму компенсации в пользу бывших акционеров пропишет своим решением суд. Почему выгодно бывшим собственникам возобновление слушаний в Лондоне? Любое новое правительство в Украине, которое может прийти на смену власти и будет не столь лояльным к этим олигархам, может возобновить слушание в международных судах. Соответственно, бывшим собственникам нужно закрыть и международный кейс», — сказал «ЭН» эксперт.

По его словам, если украинские суды примут решение в их пользу, то появляется огромный шанс, что Международный суд в Лондоне тоже примет такое же решение. Потому что для этого будут все основания в виде решений украинского суда. «Так как Лондонский суд ранее отказался рассматривать дело и сказал, что это не его юрисдикция, то сейчас бывшие акционеры оказались в ситуации, что свой кейс в Украине они закрывают, а международный потенциально находится в подвешенном состоянии. И возможность возобновлений слушаний является постоянным риском, в том числе рейдерских атак на их корпоративный бизнес со стороны политических противников. Поэтому точно так же как они были заинтересованы зимой этого года в том, чтоб Лондонский суд признал, что дело находится вне его юрисдикции. Точно так же они сейчас заинтересованы в том, чтоб данная инстанция признала, что это все же в ее юрисдикции. Сейчас в Украине пришла лояльная к ним власть. И степень агрессивности государства в международных судах будет на порядок меньше. Поэтому сейчас им выгодно, чтоб слушания в международных судах были возобновлены, чтобы, например, через полгода на основании решений украинского суда Лондонский суд закрыл дело и отказал государству в иске. Таким образом, тогда они закроют и международный судебный кейс. И уже ни одно новое правительство в Украине не сможет его инициировать», — добавил он.

Кущ также подчеркнул, что ситуация с «ПриватБанком является основным структурным маяком, который отслеживает МВФ. «МВФ может пойти на компромисс в отношении открытия рынка земли, либерализации коммунальных тарифов, требований по борьбе с коррупцией, но никогда на компромиссный вариант по «ПриватБанку», когда государство и бывшие собственники проводят некий взаимозачет», — сказал он. По словам аналитика, в сентябре этого года правительство Алексея Гончарука уже пыталось обменять максимальную десоциализацию государства на один единственный фактор — «ПриватБанк», но МВФ отказал. «Теперь ситуация складывается весьма критично, потому что деньги МВФ нужны. И рассмотрение дела в Лондонском суде является одним из шансов для правительства скатать своеобразную «куклу» и продать ее МВФ. В каком виде? Правительство скажет: «Смотрите, возобновлено рассмотрения дела в Лондонском суде, мы продолжаем двигаться в том же ключе, что и предыдущая власть. И пока дело будет рассматриваться, выдайте нам хотя бы первый транш». Естественно, это будет полное лицемерие, потому что никакого реального желания доводить дело по «ПриватБанку до логического завершения у нынешней власти нет. Вопрос в том, насколько клюнет МВФ на эту «куклу», поверит ли обещаниям нынешней власти после того как в сентябре увидел полную недееспособность в этом вопросе», — резюмировал эксперт.

Напомним, в октябрьском обзоре World Economic Outlook МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2019 года с 2,7% до 3%. Уровень инфляции в Украине по итогам текущего года составит 8,7%, а в 2020-м снизится до 5,9%. Рост потребительских цен на конец этого года составит 7%, а в конце 2020-го — 5,6%. Согласно прогнозу фонда, в 2024 году реальный ВВП может ускорить свой рост до 3,3%, а инфляция -снизиться до 5%. Дефицит текущего счета в этом году в МВФ ожидают на уровне 2,8%, а в следующем — 3,5%. При этом прогноз по безработице пересмотрен в сторону повышения: в этом году 8,7% (ранее — 8,5%) и 8,2% (ранее — 8,1%) соответственно.