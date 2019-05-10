Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?

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Очередной скандал вокруг национализированного в 2016 году «ПриватБанка», принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому и его компаньону Геннадию Боголюбову, на этот раз может грозить еще большими последствиями для экономики страны. Решение украинского суда о незаконности национализации финучреждения многих украинских наголоплательщиков повергло в шок.

И хотя это решение только первой инстанции и никаких практических последствий оно не имеет, но после того как Центризбирком официально признал шоумена Владимира Зеленского следующим Президентом Украины, перспективы Коломойского выиграть данное судебное дело выглядят не такими уж призрачными. Сможет ли украинская судебная система обеспечить справедливое правосудие и как оно отразиться на экономическом положении страны и отношениях с нашими международными партнерами, в первую очередь с Международным валютным фондом (МВФ), который в свое время поставил национализацию «ПриватБанка» главным условием предоставления финансовой помощи нашей стране, разбирались «Экономические Новости».

Детективное расследование

18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации «ПриватБанка». Тогда же Минфин, главой которого на тот момент являлся Александр Данилюк, ныне входящий в команду новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского, опубликовал письмо собственников банка с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства. В этом письме Коломойский и Боголюбов брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Государство, в свою очередь, должно было покрыть долги «ПриватБанка» перед НБУ по кредитам рефинансирования. Однако, согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок. После национализации государство докапитализировало банк примерно на $5 млрд.

Позже международное детективное агентство Kroll установило, что «ПриватБанк» был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на $5,5 млрд. Центральным механизмом схемы стали внутренние кредиты, выданные компаниям, связанным с Коломойским и Боголюбовым. Отчеты показывают, что подставные украинские фирмы занимали деньги в «ПриватБанке» в Украине, а затем переводили их на счета кипрского филиала. Кипрскими счетами владели оффшорные компании, многие из которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах (BVI). Информация о владельцах этих компаний скрытая, но в отчете Kroll отмечается, что ими фактически управляли из штаб-квартиры «ПриватБанка» в Днепре. Кредиты предоставлялись подставным украинским и оффшорным компаниям, которые использовали средства для оплаты фиктивных контрактов с другими компаниями. Затем эти компании использовали для погашения кредитов, полученных от «ПриватБанка». Таким образом, деньги продолжали вращаться через банк, создавая впечатление, будто кредиты возвращаются. А на самом деле компания несла существенные финансовые риски.

Олигарх Коломойский оспаривает национализацию с момента перехода банка в госсобственность. Иски поданы от его лица и компании Triantal LTD, через которую он частично владел банком. Экс-акционеры оспаривают не только сам факт национализации, но и законность внеплановой инспекции НБУ, на основании которой был сделан вывод о нехватке капитала в банке. Еще один иск касается законности сделки по продаже акций «ПриватБанка» между Минфином и Фондом гарантирования вкладов (перед национализацией банк был признан неплатежеспособным и на три дня передан в управление Фонду).

Предвыборная диверсия

Судебный процесс по странному стечению обстоятельств активизировался как раз между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Так, 18 апреля Окружной админсуд Киева признал национализацию банка незаконной. 19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 по определению перечня связанных с банком физических и юридических лиц. 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования «ПриватБанка» на сумму 9,2 млрд. грн, полученных от его национализации. Помимо этого, недавно Киевский апелляционный суд отказал НБУ в снятии ареста с активов компаний, связанных с бывшим владельцем «ПриватБанка». В результате НБУ не сможет продать указанные активы в счет возвращения кредитов. На данный момент кредитный портфель «ПриватБанка», который классифицируется как связанный с его бывшими владельцами, по состоянию на конец 2018 года вырос до 209,45 млрд. грн.

Многие эксперты единогласны во мнении, что судебные решения возникли не спроста. И политические дивиденды, скорее всего, от этого надеялся получить действующий президент Порошенко, который значительно уступал в рейтингах своему оппоненту Зеленскому. Последнего не раз упрекали за дружеские и бизнес связи с Коломойским. Хотя бизнес-интересы олигарха и шоумена в основном пересекались на телеканале «1+1», но именно этот нюанс, как оказалось, стал «костью в горле» для действующей власти.

Откровение Коломойского

Недавно в интервью Bihus.info Игорь Коломойский поведал некоторые подробности скандального дела о национализации самого крупного банка страны. По его словам, президент Порошенко с самого начала планировал прибрать к своим рукам телеканал «1+1», контрольный пакет акций которого находится у Коломойского. По словам последнего, тот вел переговоры с братьями Игорем и Григорием Суркисами о покупке 25% акций компании, а затем планировал договариваться с ним о продаже еще 25%, чтобы «быть в «плюсах» 50 на 50». Общая сумма сделки оценивалась примерно в $240-250 млн. Однако сделка сорвалась, потому что Порошенко якобы убедили в том, что контроль над телеканалом можно будет получить благодаря национализации «ПриватБанка». «Он (Порошенко) хотел забрать себе «1+1». Он проиграл выборы, потому что у него «1+1» не было. Ему все говорили, все его окружение, Кононенко, Луценко когда-то говорил: «Как ты собираешься на выборы, если у тебя с «плюсами» (не решен вопрос о взятии телеканала под контроль)? Твой электорат, он «плюсы» смотрит», — сказал Коломойский. По словам олигарха, теперь братья Суркисы намерены подать в суд Англии против Порошенко из-за несостоявшейся сделки по продаже акций телеканала «1+1» сразу по истечению его президентских полномочий.

Как известно, 26 апреля Коломойский подал еще 5 исков, потребовав вернуть акции банка экс-акционерам. Правда, по словам олигарха, он не намерен возвращать банк, но хочет получить за него компенсацию в размере $2 млрд. Откуда взялась именно эта цифра – пояснить сложно. Ясно одно – эта сумма для и без того слабой украинской экономики с огромными обязательствами перед внешними кредиторами будет фактически неподъемной.

О законности требований Коломойского

Партнер Law firm Profit-Consul, арбитражный управляющий Людмила Колодник считает, что данный вопрос нужно рассматривать в двух плоскостях: экономической и юридической. «Было ли экономически целесообразно национализировать банк — судить сложно. Здесь нужны факты и цифры. Однако, если на кону стояла финансовая безопасность страны и банк на тот момент являлся системообразующим, то, возможно, это было одно из гипотетически верных экономических решений властей на тот момент. Тем не менее, с юридической точки зрения, национализация «ПриватБанка» была проведена с целым рядом системных нарушений законодательства. Особенно бросаются в глаза процедурные нарушения при ее проведении», — сказала «ЭН» юрист. Она обратила внимание на то, что изначально властям не удалось признать «ПриватБанк» неплатежеспособным и ввести временную администрацию. Так, в юридическом кругу широко известны постановления Окружного административного суда в городе Киеве (№826/7817/16) и Киевского апелляционного административного суда (№826/7817/16) по этому вопросу. Уже в процессе национализации банк был признан неплатежеспособным, что само по себе противоречило вышеуказанным судебным решениям. При национализации «ПриватБанка» доказательством его неплатежеспособности послужили результаты инспекционной проверки НБУ. Однако, законных оснований для такой проверки не было, были нарушены нормативные акты НБУ.

«Считаю, что у «ПриватБанка» и его акционеров есть правовые основания для возврата акций данного банка. Однако говорить о процедуре возврата сейчас еще очень рано, как говорится, дождемся решений судов. Сегодня уже очевидно, что дело будет рассмотрено не только в апелляционной инстанции, но и дойдет до Верховного Суда», — заявила Колодник. По ее словам, дело о национализации «ПриватБанка» достаточно резонансно и на сегодняшний день сложно судить как дальнейшая политическая ситуация повлияет на решения судов в данном деле, но правовые основания для возврата банка акционерам очевидны. «Юридическое сообщество надеется, что реформирование судебной системы наконец-то принесет свои плоды и судебная система станет абсолютно независимой ветвью власти не только на бумаге, а и в действительности», — резюмировала она.

Как команда Зе будет решать проблему с Коломойским?

На справедливость украинских судов уповают и в команде новоизбранного президента Зеленского. «Являются ли эти решения судов в интересах Коломойского? Да, однозначно. Почему Порошенко, который так часто использовал эти суды, сейчас не смог их остановить? Потому что они нереформированы. А когда суды нереформированы, они сами выбирают как принимать решения, которые не всегда отвечает интересам государства. А политические дивиденды от этих решений Порошенко уже получил и еще будет использовать до парламентской кампании», — в свою очередь сказал «ЭН» экс-министр финансов Александр Данилюк. По его словам, урегулировать проблему можно одним способом – провести реальную реформу судебной системы. «Требовать от Зеленского, чтоб он вмешивался – это невозможно, потому что вы сами ожидаете того, чтоб президент не вмешивался ни в суды, ни в действия правоохранительных органов. Мне часто задают вопросы, что будет делать Зеленский? Я не знаю, что ему посоветовать. Поднять трубку? Тогда чем он будет отличаться от других президентов? Он должен делать то, что не смог сделать Петр Алексеевич — это провести реальную судебную реформу», — уверен политик. Он убежден, что для начала необходимо провести очищение судов высшего звена. «И мы сейчас над этим работаем с общественными организациями. Мы хотим взять процедуру, которая использовалась при создании Высшего антикоррупционного суда, когда привлекалась группа международных экспертов. И именно такая процедура, комиссия экспертов, согласно закону, может действовать на протяжении следующих двух лет. То есть, привлекать экспертов и для назначения судей. Такой подход может дать результат. И когда даже кейс по «Привату» дойдет до высших инстанций, мы хотя бы будем понимать, что дело рассмотрят справедливо. Только так можно решать проблемы», — заключил Данилюк.

Чего хотят в «ПриватБанке»?

По словам председателя наблюдательного совета «Приватбанка» Энгина Акчакоча, финансовая стабильность государства должна быть на первом месте, кто бы не занимал властные кабинеты, а банковский сектор следует защищать на государственном уровне. «Независимость институтов нужно продолжать защищать. Бюрократов нужно больше привлекать к программам реформ. Финансовая стабильность должна восприниматься как приоритет номер 1. Банковский сектор должен быть защищен в вопросе капитализации. Государственные банки следует реформировать в плане управления. Плохие активы, собранных в Фонде гарантирования вкладов физлиц, нужно как можно быстрее вывести. Поэтому деятельность на финансовых рынках должна поощряться и продвигаться новой властью», — отметил Акчакоча.

Для чего Коломойскому компенсация?

Потребовать компенсацию Коломойский может и суд даже может принять такое решение, но вопрос заключается в том, будет ли это решение выполняться. Финансовый аналитик Алексей Кущ убежден, что у олигарха на данный счет имеются иные планы, ведь он понимает, что «ПриватБанк» сегодня представляет совершенно другой формат финансового учреждения, чем был до национализации, и в таком виде ему не нужен.

«Финансовая устойчивость банка зависит исключительно от портфеля государственных ценных бумаг, которые были внесены в уставный капитал банка в процессе докапитализации на 155 млрд. грн. Если государство заберет этот элемент стабильности, то банк фактически банкрот с обязательствами в 220 млрд. грн. перед юридическими и физическими лицами. Поэтому возвращать банк с потенциальными обязательствами в эквиваленте $ 8 млрд. Коломойскому будет не интересно. Потому что сейчас собственники по закону несут ответственность за платёжеспособность в банковской системе», — сказал «ЭН» эксперт.

По его словам, задача олигарха заключается в том, чтоб собрать побольше «тузов в рукаве» в виде таких решений судов, которые ставят государство в крайне неудобную позицию по отношению к внешним кредиторам, а потом обменять их на новое мировое соглашение, официальное или неофициальное. «И основными пунктами этого соглашения будет не банк, а как раз перспектива развития корпоративной империи Коломойского в Украине. То есть, возможно, возврат его контроля над «Укрнафтой», какие-то преференции для бизнеса, прекращение судебных разбирательств, списание кредитной задолженности компаний, которые ему принадлежат и должны «ПриватБанку». Возможно, это будет мораторий на запуск рынка электроэнергии с первого июля, которые для компаний, связанных с феросплавным бизнесом, крайне невыгоден, потому что может поднять оптовую цену на электроэнергию. То есть, такие локальные задачи. Банк в данном случае — это удобный инструмент нажать на болевую точу власти», — заключил он.

Ликвидировать нельзя национализировать

Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко в свою очередь напомнил, что когда рассматривался вопрос проблемности «ПриватБанка» существовали две опции: ликвидация банка и его национализация. «Ликвидация всегда является более дешевой опцией, чем национализация. Во время национализации во всех коррумпированных странах, а Украина именно такой и является, надо быть готовым к тому, что часть денег налогоплательщиков просто пропадет. Но покупка такого новогоднего подарка в ночь наступающего 2017 года для украинских налогоплательщиков, которые отнюдь не хотели его получить, да еще на $5,5 млрд., была сделана. После этого мы попали в своеобразную ловушку», — сказал «ЭН» эксперт.

По его словам, вызывает серьезные опасения, почему новый скандал с «ПриватБанком» возник перед вторым туром выборов. «Показать, что независимость НБУ может быть нарушена и что украинская судебная система зависима? Это было больше похоже на предвыборную технологию, чем на реальную подвижку, которая должна была объективно сложиться», — уверен он. Тем не менее, Устенко убежден, что банк надо было ликвидировать с самого начала: фактически более 5% нашего ВВП мы истратили на приобретение, которое нам не надо было. В нынешней ситуации отбить часть своих денег налогоплательщики смогут только если выставить банк на продажу и снова его сделать частным. В тоже время он далек от мысли, что украинским налогоплательщикам удастся вернуть $5,5 млрд., которые они утратили: «Даже в странах с более развитыми демократическими институциями и с гораздо более низким уровнем коррупции нужно быть готовым, что часть денег теряется. При самом успешном сценарии, по опыту Скандинавских стран, где отрабатывались подобного рода проекты, мы могли потерять 10-30% от авансированных средств. В нашем случае мы потеряем как минимум половину авансированных средств. То есть, потеря составит от $2,5 млрд. И сейчас это судебное разбирательство, где мы еще должны какие-то деньги возвращать… Вместо того, чтоб потерять $2,5 млрд. мы должны быть готовы к тому, что когда проведется приватизация банка потерям $4,5 млрд. Это просто катастрофические суммы».

Устенко считает, что Коломойский на самом деле не претендует на $2 млрд., а просто пытается принять более жесткую позицию, беря максимум возможного. «И в реальности сумма может быть существенно снижена. Но, даже если надо будет отдать несколько десятков миллионов по сравнению с первоначальной суммой — это колоссальный удар по Украине. И виноват не Зеленский, не новая команда, а старое руководство НБУ, которое, скорее всего, допустило какие-то нарушения, судя по тем «сливам», которые предшествовали второму туру выборов. Поэтому необходимо максимально открытое расследование. Все должны понимать, что происходило с «ПриватБанком», потому что это наши деньги. Антикоррупционные ведомства должны получить абсолютный карт-бланш для этого расследования», — заключил он.

Запад продолжает следить

«В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и НБУ о национализации «ПриватБанка» по просьбе бывших владельцев как единственный метод защиты вкладчиков банка — украинских граждан и предприятий — и сохранения стабильности финансовой системы. Хотя для этого понадобилось инвестировать около 160 млрд грн средств украинских налогоплательщиков, чтобы восстановить платежеспособность банка, эта мера обеспечила долгосрочную жизнеспособность «ПриватБанка», защитив деньги миллионов украинских граждан и укрепив экономическое положение страны», — заявили во Всемирном банке. В этом свете здесь приветствуют реформу корпоративного управления «ПриватБанка», возглавляемую независимым Наблюдательным советом, и трансформацию модели его хозяйственной деятельности, «что уже обеспечили повышение эффективности и стабильности всей банковской системы».

«Мы продолжаем поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в частности путем введения принципов благоразумного корпоративного управления, и усилия Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках. Важно, чтобы власть продолжала прилагать эти усилия для возмещения убытков бывшими владельцами и связанными лицами обанкротившихся банков. Международные партнеры Украины тщательно следят за событиями в этой сфере», — отметили во Всемирном банке.

Ситуация вокруг ПриватБанка будет своеобразным тестом и для новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Насколько благими окажутся его намерения в реформировании судебной системы, борьбе с коррупцией и монополией олигархов в Украине мы увидим после инаугурации.