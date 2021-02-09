Генеральный директор ПФК Денис Шевченко: «Наш комбинат теперь можно назвать не градообразующим, а громадообразующим предприятием»

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Для украинской промышленности 2020 год прошел под знаком пандемии COVID-19 и углубляющегося из-за нее экономического кризиса. Но, кроме глобальных проблем для украинской промышленности, ряд предприятий столкнулся с еще одним вызовом. Речь идет о реформе административного устройства Украины, что, в первую очередь, непосредственно затронуло градообразующие предприятия.

Одно из таких – Побужский ферроникелевый комбинат, расположенный в Кировоградской области и до недавнего времени являющийся градообразующим предприятием пгт Побугское.

О том, как предприятие отвечает на новые вызовы, рассказал генеральный директор ПФК Денис Шевченко.

Прошедший год сложно назвать благоприятным для промышленности страны. Как бы Вы оценили итоги 2020 года с точки зрения ПФК?

Несмотря на все «сюрпризы» прошлого года, можно сказать, что он был закончен с положительным результатом. И хотя в связи с пандемией мы были вынуждены перестроить бизнес-процессы таким образом, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность персонала и жителей поселка, мы почти не отклонились от плана.

С начала карантинных мер и по сегодняшний день на комбинате усилен мониторинг здоровья работников. Всем сотрудникам рекомендовано максимально ограничить физические контакты. Кроме этого, под запрет попали скопления людей более 10 человек. В связи с этим сменно-встречные собрания, совещания ИТР и руководства проводятся в сокращенном составе. Все сотрудники обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств и защитных масок.

Обеспечивая самоизоляцию на период карантина, работникам из группы риска (от 65 лет) был предоставлен отпуск.

Постоянно проводятся влажные уборки и дезинфекция мест скопления работников и оборудования.

Также предприятие оказывает помощь медикам поселковой больницы и работникам скорой помощи региона. В частности, медицинские учреждения обеспечены техническими и медицинскими приборами, среди которых – кислородный концентратор, необходимый при госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, а также средства для персональной защиты и дезинфекции.

Чтобы помочь школам настроить учебный онлайн-процесс, комбинат закупил медиа-оборудование и компьютерную технику. В то же время в учебных учреждениях, в военкомате и спорткомплексе были проведены ремонтные работы.

ПФК также продолжает финансировать работу поселковой инфраструктуры. На нужды административного центра общины – пгт Побугское, – были перечислены 313 тыс. грн., а затраты на улучшение экологии поселка, в частности, на вывоз мусора, составили 130 тыс. грн.

В важные экологические проекты прошлого года входит завершение очередного этапа модернизации газоочистного оборудования – проекта, направленного на уменьшение воздействия производства на окружающую среду. Общая сумма инвестиций в проведение капитальных ремонтов оборудования составила 128 млн. грн.

Несмотря на то, что нам пришлось на месяц сместить график работ из-за технической ситуации, связанной с погодными условиями, это не повлияло ни на качество работ, ни на сроки реализации всего проекта.

Одним словом, мы почти на 100% выполнили все запланированное на 2020 год, в том числе, и по производственным показателям. Объем переработанного сырья составил 1,4 млн.т, что соответствует почти 15 тыс. т никеля.

Как повлияла децентрализация административного устройства страны на реализацию планов и программ комбината?

Что касается создания Побугской ОТГ, я считаю это положительным моментом, потому что, объединившись, местные громады получили дополнительные ресурсы для развития.

Безусловно, территория, или «зона ответственности» комбината формально расширилась за счет нескольких населенных пунктов, площадь которых составляет порядка 200 кв. км, а население – более 9 тыс. чел. Несмотря на несколько возросшую нагрузку на комбинат, этот шаг, по сути, закрепил наше сотрудничество на официальном уровне. Да, территориально мы находимся в Побугском, однако наши работники проживают, в частности, и в населенных пунктах, вошедших в новую ОТГ; следовательно, наши социальные программы распространяются и на эти села. Таким образом, теперь наш комбинат с уверенностью можно назвать не градообразующим, а громадообразующим предприятием.

Так, в вошедших в Побугскую ОТГ селах Пушково, Капитанка, Люшноватое и Сухой Ташлык уже реализованы проекты на сумму более чем 120 тыс. грн., которые были направлены на развитие социальной, образовательной и медицинской инфраструктуры.

Как обстоят дела с энергоснабжением комбината? Насколько влияет на работу комбината частое и не всегда оправданное повышение тарифов на электроэнергию?

В декабре оператор электрических сетей несколько раз предупреждал о графиках снижения мощности, и мы к ним готовились. К счастью, этого не произошло, иначе комбинат понес бы большие потери из-за возможного снижения мощности печей, вплоть до их полной остановки.

Нас беспокоит ситуация с тарифами на электроэнергию: это очень влияет на нашу работу, поскольку в структуре себестоимости нашей продукции электроэнергия занимает более 35%. И любые изменения в стоимости энергоносителя сказываются на нашей экономике и финансовом состоянии комбината.

Лично мне сложно объяснить резкие скачки стоимости электроэнергии. Особенно ярко это было видно во втором полугодии 2020 года, и мы не знаем, с чем это связано: или с реально существующим дефицитом электроэнергии, или с тем, что такая ситуация кому-то выгодна. К тому же нам, как потребителям, непонятны некоторые события, происходящие на энергорынке, – в частности, остановки блоков на атомных электростанциях в условиях дефицита.

Насколько повлияла ситуация на глобальных рынках сырья на работу комбината?

Собственно говоря, значимых проблем у нас не возникло. Комбинат был на 100% обеспечен сырьем и материалами, даже несмотря на пандемию. Так что прошлый год мы отработали без срывов. Сейчас на мировых рынках складывается благоприятная ситуация с ценами на никель, поэтому мы смотрим в будущее с оптимизмом.

По Вашему мнению, какие преимущества для комбината дает вхождение в крупную международную компанию?

Интеграция комбината в международную группу Solway приносит нам только положительные моменты, начиная от обеспеченности сырьем и возможности получения дополнительного финансирования, и заканчивая социальной политикой комбината. Благодаря вхождению в группу у комбината есть «финансовая подушка», что позволяет проводить модернизацию производства и реализовывать экологические и социальные проекты, – даже в периоды простоев основного оборудования и снижения производства. Кроме того, наша работа, как и на остальных предприятиях группы, строится на международных стандартах ведения бизнеса и принципах устойчивого развития, а это дает нам дополнительные преимущества.

Исходя из итогов прошлого года, какие планы ставит перед собой предприятие?

Благодаря вхождению в группу Solway у нас есть доступ к финансированию проектов по модернизации и социальному развитию. В наших планах – увеличение переработки на 7% по сравнению с 2020 годом, что позволит комбинату увеличить выпуск никеля более чем на 10%. Кроме того, инвестиции в реконструкцию и модернизацию оборудования увеличатся практически вдвое, а в экологические проекты – примерно в 7 раз. Также мы планируем нарастить затраты на социальные проекты более чем на 40%.

Почему так много внимания уделяется социальным проектам?

Для этого нам придется еще раз обратиться к вопросу о вхождении ПФК в международную группу. В мире все больше внимания уделяется нефинансовой отчетности, которая построена на так называемых ESG-критериях – перечне экологических, социальных и управленческих факторов, позволяющих проводить анализ деятельности компании с точки зрения устойчивого развития.

Сегодня, чтобы иметь доступ к финансированию, компании, наряду с финансовыми и производственными результатами, необходимо добровольно обнародовать информацию о ее взаимодействии с жителями регионов, где расположены ее производства, включая систему отчетности и работы с сотрудниками, поставщиками и партнерами. Также предприятие указывает, какие конкретные действия предпринимаются для сохранения окружающей среды, как выстраиваются внутренние управленческие процессы.

Последние тенденции показывают, что прибыль и наращивание производства перестают быть исключительным измерением успеха бизнеса. Еще несколько лет – и компании, которые не включают ESG-критерии в стратегическое планирование или нарушают взятые на себя социальные обязательства, станут неконкурентоспособными.

Говоря о стратегии ПФК по расстановке нефинансовых приоритетов и достижения целей, наше предприятие следует маркерам, выбранным инвестором для всех компаний Группы. Это области с наиболее высоким экономическим, экологическим и социальным воздействием.

Например, сфера образования: она касается не только повышения компетенций самих сотрудников предприятия и подготовки молодых специалистов, но и роста общей образованности жителей нашего региона. Ведь, в конечном счете, от этого выиграет как экономика региона, так и наш комбинат.

Есть ли уже проекты, запущенные в рамках этой стратегии?

Да, к таким проектам можно отнести информационную программу для школьников, которая рассказывает о горнодобывающей индустрии, и стипендию Solway для талантливых детей.

Если говорить о проекте, направленном на повышение знаний о металлургии и карьерных возможностях в этой сфере, то наша долгосрочная цель – создание всеукраинской программы профессиональной ориентации для старшеклассников. Это очень амбициозный план, и потребуются годы для его достижения.

Пока что мы находимся в самом начале пути, и большое внимание уделено онлайн-общению с нашей аудиторией. Для этого мы используем специально разработанную нами интерактивную платформу, которую назвали «ПІЧ». Если программа будет развиваться успешно и окажется состоятельной, то инвестор распространит этот опыт и на другие страны, где он работает.

Какое отношение к металлургии имеет стипендиальная программа для талантливых детей?

Самое непосредственное. Программа направлена на то, чтобы привить молодым людям навыки, которые в дальнейшем дадут им дополнительные бонусы при устройстве на работу или организации бизнеса. Она дает знания иностранного языка, учит разбивать сложные проекты на задачи и цели, работать в строгих временных рамках с людьми разных менталитетов и, главное, работать на результат и созидать. Мы, например, очень бы хотели иметь работников с такими навыками. Кроме того, таким сотрудникам значительно проще продвигаться по карьерной лестнице внутри Группы, ведь активы Solway находятся во многих странах мира и нуждаются в руководителях с унифицированными навыками.

Почему, в первую очередь, мы обращаемся к талантливым детям? Потому что, во-первых, их объединяют общие интересы, и они настроены на творческое созидание; во-вторых, вышеуказанные навыки значительно быстрее и проще развиваются благодаря искусству. А, в-третьих, партнерство инвестора с крупнейшем в мире оперным фестивалем в Зальцбурге придает проекту масштабность и обогащает его разнообразием культур. Иными словами, создается модель будущего, в котором стипендиатам, возможно, придётся применять полученные в рамках программы навыки. Среди стипендиатов прошлых лет есть и такие, кто, благодаря программе, смог добиться профессионального и творческого развития. Но, в основном, она позволила участникам расширить горизонты, и, в частности, рассмотреть варианты поступления в европейские вузы.

Насколько сильно повлияют продолжающийся карантин и экономический кризис на социальные программы комбината?

Надеюсь, что эти факторы никак не повлияют на реализацию наших планов как в производственной деятельности, так и в реализации социальных программ.