Власть создала иллюзию газового «рынка», все решения принимаются исключительно в интересах монополий — Мария Яковлева

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Массовые протесты против роста цен на коммунальные услуги заставили власть принять политическое решение снизить тарифы на газ для населения. В частности, была временно установлена предельная цена на газ на уровне 6,99 гривны и снижена цена на транспортировку голубого топлива. Однако не все так просто как может показаться на первый взгляд.

О том, откуда взялись такие показатели, смогут ли облгазы обеспечить такую цену в нынешних экономических реалиях, почему цена газа для населения не регулируется ценой внутренней добычи голубого топлива, о дальнейшей судьбе и.о. министра энергетики Юрия Витренко – об этом и многом другом в интервью изданию «Экономические новости» рассказала эксперт по энергетике, член ОО «Союз участников либерализации газового рынка», глава Комитета по вопросам защиты прав потребителей ОС при НКРЭКУ Мария Яковлева.

Что скажете относительно щедрого жеста со стороны власти о снижении цены на газ для населения и транспортировку? Насколько цифры экономически обоснованы?

Снижение цены на газ до уровня 6,99 грн — это не щедрый жест, а грубое нарушение действующего законодательства. Есть два вида цен — рыночная и государственно — регулируемая. Если цена устанавливается Постановлением правительства, то такая цена точно государственно-регулируемая. Вместе с тем, Премьер- министр Шмыгаль сказал, что цену 6,99 грн взяли как наименьшую рыночную. Но это прямое нарушение закона! Если власть принимает решение регулировать цену на природный газ, то ей необходимо руководствоваться Законом Украины « О ценах и ценообразовании», где регулируемая властью цена устанавливается с учётом себестоимости и экономически обоснованного процента прибыли для компаний добычника и поставщиков. В нашем случае себестоимость природного газа собственной добычи АО «Укргаздобыча» (согласно открытым данным финансовой отчетности) составляет 1,7 грн за м3, устанавливая 30% прибыли правительство получило бы в итоге регулируемую цену на газ около 4,5 грн с налогами и затратами на транспортировку. При такой цене и бюджет субсидий был бы уменьшен минимум в 2 раза и составлял бы не больше 20 млрд.грн, но видно это очень многим не выгодно…

Смогут ли облгазы обеспечить цену в 6,99 грн. в нынешних экономических условиях? Не чревато ли это очередными судебными делами?

Облгазы смогут обеспечить 6,99 грн только при условии продажи им» «Нафтогаз Украины объемов природного газа АО «Укргаздобычи» по цене ниже 6,99 грн. В последующем «Нафтогаз Украины» скорее всего пойдёт в суд с иском к государству и требованием компенсировать недополученную по их расчетам прибыль.

Так интересно, «Нафтогаз Украины» рассчитал себе, что их прибыль должна составлять 300 млрд.грн, а потребители и покупатели дали только 144 млрд.грн, поэтому они пошли в суд и недоплаченные по мнению «Нафтогаза» 156 млрд. грн отсудили у государственного бюджета (считай у каждого украинца) через решения самого «гуманного» суда в мире! Ни одна компания в Украине таким похвастаться не может, да и ничего общего с рынком такое поведение тоже не имеет. Думаю, что облгазы тоже воспользуются «опытом» «Нафтогаза» и тоже пойдут в суд за недополученной прибылью… А куда пойти каждому из нас, когда нам не хватает денег на самое необходимое?

Что в конечном итоге получает потребитель? Ведь подавляющее большинство людей не зависят от тарифов на газ именно для населения, а зависят от цены для предприятий теплокоммунэнерго, потому что цена для этих предприятий является основой для таких тарифов, как теплоснабжение и горячая вода…

Все, кто проживает во многоэтажках не имеют право выбирать себе энергоносителя и поставщика. Самая большая составляющая в платежке — отопление и горячая вода. Эту проблему можно было бы решить, если власть начала бы активно выделять деньги на программы энергоэффективности с привлечением возобновляемых источников энергии. Если бы государство профинансировало 40-60% в энергоэффективность для крупных городов, мы бы увидели, как за пару лет потребления традиционных энергоносителей сократись на уровне 35-45%.

На протяжении 7 лет нам рассказывают о том, какую «замечательную реформу энергетики» провела власть предыдущая и нынешняя! Проверить это очень легко — нужно посмотреть можете ли вы свободно выбирать поставщика и энергоноситель?

Ответ очевидный — НЕТ! Власть создала иллюзию «рынка», все решения принимаются исключительно в интересах монополий, но все время «криворуко» власть пытается представить это заботой о народе! Конкурентный, свободный рынок появляется там, где убирают монополии! А у нас монополии лелеют, холят и оберегают, чтобы не дай Бог, народ не помешал им «чистить» народные карманы.

В цене на отопление газ составляет 80%, а сумма за отопление самая большая у всех кто живет в многоэтажках. В Украине приблизительно 60% проживает в многоэтажных домах.

Как сделать так, чтобы люди не были заложниками в своих собственных квартирах?

Нам не нужно изобретать велосипед. Германия прошла этот путь раньше и мы могли бы воспользоваться их опытом. Немецкая власть приняла дальновидное правильное решение о развитии «зелёной» энергетики, но не для бизнеса, а для своего населения. При этом немецкое правительство разработало программу по энергоэффективности, которая помогла каждой семье воспользоваться государственной помощью в комплексной термомодернизации. Но самое главное — получить компенсацию по установке солнечных батарей, тепловых насосов и ветряков. Наша власть, в отличии от немецкой, предоставила «утопический» зелёный тариф олигархическому бизнесу, который привёл к банкротству бюджета. За пять лет наш бюджет должен будет выплатить по зелёному тарифу 20 млрд.долларов! А могли бы за значительно меньшие деньги помочь своему населению поставить солнечные батареи и тепловые насосы, создать новые рабочие места, убрать монополии. И сегодня появился бы, наконец, реальный свободный рынок, а у людей не было бы шока от безденежья и тарифов.

Причина, почему при отпускной цене газа собственной добычи в 2841 грн за тысячу кубометров, установленной государственной АО «Укргаздобыча», этим газом не балансируется цена газа для населения, которая сейчас установлена правительством, и.о. министра энергетики Юрий Витренко объяснил тем, что НАК «Нафтогаз» основные объемы газа закачивал в хранилища в то время, когда Украина готовилась к газовой войне с Россией по цене, которая не была низкой, как летом 2020 года. Насколько такое объяснение отвечает реальному положению ситуации?

Украина потеряла практически все стратегические возможности, которые ей открывали место геополитического игрока.

Цена природного газа летом 2020 года была ниже 2000 грн. Если бы наша власть хоть как-то разбиралась в стратегически важных решениях для страны, то обязательно воспользовалась бы такой ценовой конъюнктурой на европейских рынках и создала бы стратегический запас природного газа. Так поступают мудрые государства, а «Нафтогаз» самые большие закупки природного газа делал тогда, когда были самые высокие цены, правда нашу власть это не сильно беспокоит.

Население Украины потребляет приблизительно 8 млрд.м3 в год и приблизительно 5 млрд.м3 потребляют производители тепла для населения. Весь этот объём добывает государственная компания «Укргаздобыча». У правительства был выбор — могли для населения закупить дешевый европейский газ, а для промышленности продавать газ украинской добычи. Но всю «политику в энергетике» формирует не Министерство энергетики, а «Нафтогаз», который назвать государственной компанией язык не поворачивается.

По словам Юрия Витренко все проблемы цены на газ из-за «газовой войны». Мы больше 5 лет не покупаем газ у России, о какой войне идёт речь?

Наверное, Витренко с Коболевым имеют в виду «угрозу нулевого транзита», благодаря которой они помогли РФ навязать кабальные для Украины контракты на транзит нефти на 10 лет, на транзит газа на 5 лет. Ещё никто не забыл, как Витренко рассказывал о том, что поднятие цены на газ более чем в семь раз — это очень правильно. Благодаря таким разрушительным решениям население Украины окажется в нищете, а бюджет — в неподъемных долгах. Все расчёты для решений правительства делал и делает «Нафтогаз», где главными «рупорами» всегда были Коболев и Витренко. Сегодня последний разыгрывает всю страну спектаклем «мы поссорились с Коболевым». Если это так, то где те «страшные» данные о злоупотреблениях Коболева? И сегодня этого «замечательного профессионала» хотят назначить первым вице-премьером и министром энергетики! Неужели Украина так нагрешила, что пророссийская «консерва» будет уже окончательно добивать украинскую энергетику?

Может ли принятие законопроекта №4400, автором которого является Алексей Кучеренко, о развитии конкуренции на рынке газа и особенностей проведения биржевых аукционов по продаже газа внутренней добычи решить проблему с ценой?

Конкуренция на рынке появится тогда, когда уберут монополии. Сегодня доля монополии на рынке добычи газа составляет 80%, на рынке поставки газа монополия «Нафтогаза» составляет приблизительно 75%. О какой конкуренции может идти речь?

Законопроект 4400 Алексея Кучеренко — это попытка регулировать монополиста, прикрываясь имитацией рынка. Если «Укргаздобыча» монополист, зачем ей биржа? Что это даст? Она какую цену захочет такую и поставит. Кто будет конкурировать с «Укргаздобычей»? Никто.

Создание свободного конкурентного рынка находится в плоскости антимонопольных изменений, но людей готовых совершить эту революцию пока во власти не видно.

Среди предложений по решению проблем на рынке газа и.о. министра энергетики Юрий Витренко в частности, называет возможный экспорт газа «независимыми компаниями из России». Что скажете по данному поводу?

Это старая «песня» Витренко, потому что ему всегда была «какая разница»! Именно поэтому у нас опять удавка на шее нашей страны в виде кабальных контрактов на транзит нефти и газа с РФ, а не с ЕС. Благодаря именно его стараниям в декабре 2019 года подписали стратегически провальный контракт на пять лет на транзит газа с Россией, а не с ЕС. Во-вторых, анбандлинг ГТС проведён таким образом, что мы в любой момент можем потерять свою газотранспортную систему, потому что Оператор ГТС — частная компания, которой передали в управление стратегически важный объект критической инфраструктуры государства.

Ситуация на рынке электроэнергии выглядит не лучше. Средств на покупку «зеленой» электроэнергии у государства катастрофически не хватает, и правительство вместо того, чтобы умерить аппетиты ВИЭ (то есть олигархов), поднимает цены на электричество для населения, одновременно сокращая субсидии. Что можете сказать по данному поводу?

Зелёную энергетику, как я уже упомянула выше, нужно было развивать по немецкому сценарию для населения, а не лоббировать интересы олигархов и зарубежного бизнеса, устанавливая заоблачный «зелёный тариф», который привёл к банкротству бюджета страны. Об этом в 2015 году предупреждал глава Энергетического сотоварищества господин Янез Копач на заседании ТЭК в Парламенте, но наша власть пропустила это «мимо ушей». Исправить это не поздно, главное захотеть. Но что-то мне подсказывает, что у них не будет такого желания!

Если проблему задолженности не начать решать должным образом, последствия для страны могут оказаться катастрофическими. В ВР находится законопроект №3613 (авторы — народные депутаты от провластной партии «Слуга народа» Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх), в котором предлагается решать проблему задолженности в сфере ЖКХ достаточно категорично. В частности, злостным неплательщикам предлагается не только платить грандиозные штрафы, но коммунальщики смогут взыскивать эти долги через суд по упрощенной процедуре, у должников будет удерживаться деньги из зарплат, социальных выплат любого рода. А в некоторых случаях людей будут просто выселять из квартир. Насколько такой подход себя оправдывает и каковы шансы у законопроекта?

Это говорит о том, что депутаты вообще не понимают как живут сейчас люди, абсолютно не имеют представления какими инструментами могут решатся такие проблемы. Тотальный непрофессионализм, дилетантство и коррупция окончательно достанут наш народ и вынудят решать эту проблему на Майдане. Люди не будут терпеть непрофессиональную и бездарную власть. Нынешним « слугам» надо в канун седьмой годовщины Майдана напомнить, что было написано на Майдане: «ЗАДОЛБАЛИ».

Контракт между «Нафтогазом» Украины и «Газпромом» РФ предусматривает уменьшение объемов транзита российского газа с 2021 года. Однако из-за санкций США, сроки ввода в эксплуатацию российского газопровода остаются неизвестными. Может ли данное обстоятельство существенно изменить ситуацию для Украины?

Для Украины могло и может сегодня кардинально изменить ситуацию — контракты на транзит с ЕС, а не с РФ. Имея самую мощную и надежную газотранспортную систему в Европе, мы могли бы предложить европейцам самые выгодные условия по транзиту и хранению газа в хранилищах, таким образом, загрузив свою ГТС на 100-120 млрд.м3 в год, а не на унизительные от РФ 40-65 млрд.м3. Но Витренко и Коболев всех пугали «нулевым» транзитом и втолкнули снова Украину в кабальную зависимость от РФ. Таких «эффективных менеджеров» надо подарить РФ, пусть их энергетику разваливают.

Насколько реально перенести точки передачи газа для европейских покупателей газпромовского газа с западной границы Украины на восточную? Почему этого до сих пор не сделали?

В 2017 году Кабинет Министров Украины совместно с представителями посольств и международных финансовых организаций в течение недели проводили переговоры со всеми европейскими операторами газотранспортных систем на предмет гарантии загрузки нашей ГТС при совместном партнёрстве. Все европейские операторы единодушно сказали, что Украине партнёр не нужен, а нужно сделать конкурентное предложение по транзиту для европейских компаний, которые покупают газ в РФ и предоставлять услугу по транзиту многим компаниям из ЕС, а не зависеть от одной компании из страны — агрессора.

Но как мы видим сегодня, ни прошлой власти, ни сегодняшней это абсолютно не нужно! Ведь заработать на войне, на сдаче национальных интересов, наверное, намного выгоднее…

В чем заслуга Юрия Витренко в победе над «Газпромом» в Стокгольмском Арбитраже? Ответ находится в финансовой отчетности «Нафтогаза». Затраты юридическим компаниям, которые представляли «Нафтогаз» в Стокгольмском Арбитраже составили приблизительно 54 млн.евро.

Деньги заплатил каждый украинец, европейские юридические компании честно выполнили свою работу за приблизительно 54 млн.евро, Майдан открыл сердца европейцев, в результате не пойму только — при чем здесь Юрий Витренко!? В Библии написано, что «дерево оценивают по плодам». «Плоды» Юрия Витренко в виде «проталкивания» семикратного повышения цены на газ в 2015 году, проведения разрушительного «анбандлинга» ГТС, кабальных контрактов на транзит нефти и газа с РФ на лицо. Кто «имеет глаза и уши, тот увидит и услышит», а главное — сможет дать этому правильную оценку. Если все будут «глухими и слепыми», то с назначением этого «эффективного менеджера» пожнут ураган разрушительной силы в энергетике.

Что скажете относительно того, что ВР не собрала голоса за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра и и.о. министра энергетики? Как будет дальше развиваться ситуация? Ведь Верховная Рада лишила Кабмин возможности назначать на неограниченный срок исполняющих обязанности министров в обход парламента. 6 декабря вступил в силу закон №1009-IX. Он сокращает до 30 дней возможность быть и.о. и лишает их почти всех полномочий после истечения срока.

Слушая депутатов поняла одно, что никто даже не напрягался разобраться, чем так эффективен Юрий Витренко?

Все как один повторяют заезженную фразу об «очень профессиональном и эффективном менеджере», но по сути ничего не понимают в чем именно его эффективность и профессионализм. Ведь если правительство устанавливает завышенную цену на газ, «загоняет» в реализацию все население страны, ТКЭ, ВТВ, большую часть промышленности и делает потом разнообразные преференции по импорту, то твоя задача заключается в исключительно правильном распределении самого большого дохода и прибыли в стране. За такую зарплату и премию это не то что не тяжело, но даже очень приятно!

Получается, что под видом «рынка» и « эффективного управления» нужно создать систему узаконенного грабежа людей и государственного бюджета, и тебя уже начинают рассматривать на должность первого вице- премьера и министра энергетики. Наверное, именно такие «профессиональные» качества сейчас нужны для такой высокой должности. Как сказал наш классик «что-то в консерватории нужно исправить…».