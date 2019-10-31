Недорынок электроэнергии: почему реформа буксует?

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Украинский рынок электроэнергии уже четвертый месяц как работает по новым правилам. Реформа проводится в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС и должна завершиться до 1 июля 2020 года. Формула расчета стоимости угля в тарифах на электроэнергию на основе европейского индекса API2, известная под названием «Роттердам+» осталась в прошлом. Между тем, о полном успехе реформы утверждать преждевременно. Новая политическая команда, которая получила ее в наследство от своих предшественников не слишком спешит содействовать евроинтергации отечественной энергетической системы. В частности, последние законодательные инициативы, в том числе возобновление экспорта электроэнергии из России и Беларуси, вызывают особое беспокойство.

Еще в апреле 2017 года Верховная Рада (ВР) приняла Закон «О рынке электроэнергии», который предусматривал внедрение конкурентных отношений на национальном энергорынке. На его имплементацию отводилось два года, за которые необходимо было принять сотни нормативных документов, подготовить программное обеспечение, и, в конце концов, научится работать в новых условиях. Основная битва разгорелась вокруг даты запуска энергорынка в Украине. Начиная с мая текущего года, страна буквально разделилась на два лагеря: на тех, кто за своевременный запуск нового энергорынка с 1 июля и тех, кто хотел с этим повременить, информируют Экономические Новости.

К сторонникам относились НКРЭКУ, тогдашний отраслевой министр Игорь Насалик, госкомпания «Энергоатом», а также холдинг бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК. На стороне этого блока также выступили и ряд энергетических ассоциаций. В итоге сформировалась вполне самодостаточная сила, способная ускорить застопорившуюся реформу. Достаточно сказать, что доля атомного и угольно-теплового гигантов на рынке доходит до 78%, а основным разработчиком нормативно-правовой базы новой модели является именно регулятор.

Лагерь противников был не менее представительным. Помимо команды новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского, компанию ему составили часть депутатов парламентского комитета по ТЭК, часть независимых поставщиков и операторов системы передачи (бывшие облэнерго). К ним примкнули менеджеры НЭК «Укрэнерго» и ГП «Энергорынок» (первые в силу того, что провалили подготовку к запуску, вторые в связи с потерей прежних функций в новом рынке). И наконец, согласно негласной информации, опальный олигарх Игорь Коломойский со своими энергоемкими ферросплавными заводами.

Напомним, бизнесмену принадлежат Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы (ЗФЗ), продукция которых напрямую зависит от стоимости электроэнергии. Предельная мощность Никопольского завода — 949 800 тонн ферросплавов год, запорожского — 520 000 тонн. Ежегодно, только ЗФЗ потребляет 25% электроэнергии всей индустриальной Запорожской области.

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Попытки заблокировать реформу остались безуспешными. Причина — нелояльные к персоне нового главы государства парламент и правительство. Особенно безнадежным выглядел законопроект Владимира Зеленского о переносе даты открытия рынка на целый год, который был внесен в Раду во второй половине июня. В команде нового президента настаивали на том, что запуск реформы может привести к существенному росту цен на электроэнергию для промышленных потребителей. Его представитель в Кабмине, а ныне председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус даже анонсировал представление в ВР законопроекта о снижении цены электрической энергии угольных электростанций (условный «Роттердам минус»). Но переходный этап создания конкурентного энергорынка стартовал в положенные законом сроки.

В результате с 1 июля на смену ГП «Энергорынок» пришел так называемый оптовый рынок. Он состоит из пяти сегментов: внутрисуточный рынок, рынок на сутки вперед, рынок двусторонних договоров, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. К слову, дальнейшее промедление в этом вопросе с нашей стороны могло привести уже к политическим и административным рискам, а также закрыть возможность стране получить макрофинансовую помощь от ЕС в размере 500 млн. евро.

Но полноценным рынок назвать сложно, предыдущая власть так и не решилась полностью отказаться от рудиментов госрегулирования. Для ключевого ценообразующего сегмента – «рынка на сутки вперед» (РСВ) – административно установлены ценовые ограничения Price Caps; значительная доля выработки дешевых государственных генераций (Энергоатома и Укргидроэнерго) искусственно выведена с рынка в PSO и используется для поддержки низких тарифов для населения. Все это делает новый рынок скорее неким эрзацем (неполноценным заменителем) того, что на самом деле было предусмотрено в законе «О рынке электроэнергии». Поэтому критическое заявление секретариата европейского Энергосообщества по поводу такого «рынка» выглядело вполне ожидаемым.

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После того как президенту Владимиру Зеленскому, наконец, удалось заполучить монобольшинство в парламенте и создать лояльное правительство, странная ситуация преобрела новые грани. Уже 18 сентября ВР приняла закон, который позволил закупать украинским потребителям электроэнергию из России и Беларуси по двусторонним договорам. 1 октября была совершена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Ее осуществила компания «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. До этого коммерческий импорт электроэнергии из страны-агрессора проводился в октябре 2015 года.

Недовольство многих по этому поводу, очевидно, заставило представителей Зе-команды вспомнить о патриотичных чувствах. 15 октября в парламенте был зарегистрирован законопроект №2236-2 о внесении изменений в закон «О рынке электроэнергии», где, в частности, предлагается ограничить импорт электроэнергии из РФ и отдать предпочтение Беларуси. Кроме того, в нем содержаться нормы об ужесточении ценовых ограничений и дискриминации крупных ВИЭ (возобновляемых источников энергии — ред). Появления законопроекта авторы, среди которых глава профильного комитета Андрей Герус, аргументируют повышением цен после открытия рынка электроэнергии и якобы недостаточной конкуренцией, вызванной высокой концентрацией на рынке производства электроэнергии, несовершенной структурой установленных мощностей, излишними льготами «зеленым», а также несовершенными механизмами регулирования. Документ вызвал серьезное беспокойство у Европейского энергетического сообщества, где призвали украинских парламентариев отозвать проект правок.

«Экономические новости» поинтересовались у экспертов, как они оценивают работу рынка электроэнергии и инициативы новой власти в этой связи.



Алексей Кущ, финансовый аналитик

Основные страшилки по поводу рынка электроэнергии не оправдались. Нас пугали, что тарифы для промышленных потребителей возрастут, что это скажется на инфляции и росте цен на товары, где электроэнергия является составляющей себестоимости. Но мы видим, что в принципе цены варьируются, если сравнивать с дорыночным периодом, когда была модель «общака».

Если говорить о бытовых потребителях, то здесь вообще никаких проблем нет. Население в Украине сейчас получает одну из самых дешевых электроэнергий в Европе. Только Польша с нами в этом плане соперничает, так как имеется своя тепловая генерация. В целом энерговооруженность населения у нас находится на высоком уровне. Заплатить одному домохозяйству 200-300 грн за электроэнергию сегодня не проблема.

Для промышленных потребителей тоже резкого роста цен не наблюдается. Единственная проблема — хронических должников. То есть, это угольные шахты, водоканалы. В особенности последние. Если раньше они получали электроэнергию за счет функционирования «общака» в виде ГП «Энергорынок» и долги просто накапливались, но электроэнергию не отключали, то сейчас, когда электроэнергию поставляют рыночные трейдеры, ситуация изменилась. Они могут только получать электроэнергию и сразу ее продавать. Получается, что предприятия могут получать электроэнергию только от поставщика «последней надежды». И естественно по более высокой цене. Поэтому сейчас мы видим такие эксцессы, как например в Лисичанске, где отключается водоканал за долги.

Сегодня рынок работает не в условиях благоприятного содействия со стороны государства. Идут колоссальные лоббистские законопроекты, направленные на замораживание реформы. В сентябре – законопроект, который разблокировал поставки электроэнергии из России. Причем сделано с помощью таких иезуитских подходов, когда в законе прописали, что «разрешается поставка электроэнергии из стран, которые не входят в ЕС». Понятно, что не могли написать напрямую, что разрешается поставки электроэнергии из России.

Сейчас мы видим законопроект по поставкам электроэнергии из Беларуси. По сути Беларусь превращается в специализированный хаб по обходу различных санкционных ограничений, которые существуют между Украиной и Россией.

Следующий момент. Существует Бурштынский энергоостров откуда мы поставляем электроэнергию на европейский рынок. Для этого бронируется так называемые «межгосударственные перетоки». Сейчас ввели штрафы за неиспользование этих лимитов. Делается это для того, чтоб заблокировать экспорт электроэнергии в Европу, соответственно, чтоб разблокировать импорт, который можно будет осуществлять. То есть, чтоб максимально дискредитировать и понижать цену на электроэнергию для отдельных промышленных потребителей.

Следующие лоббистские действия — сейчас практически заблокирован проект строительства Энергомоста между Украиной и Европой, под который выделялись деньги международных организаций и который должен был интегрировать украинскую энергосистему в европейскую. И тоже делается для того, чтоб максимально дискредитировать цены на электроэнергию внутри страны в интересах отдельных промышленных потребителей, в первую очередь ферросплавного бизнеса.

Все эти условия направлены на то, чтоб максимально ослаблять рыночные механизмы, усиливать импортную составляющую, ограничивать экспортный потенциал страны, что негативно влияет на общее состояние отечественной генерации.

Геннадий Рябцев, директор специальных программ НТЦ «Психея»

Результаты работы рынка электроэнергии подтвердили, что проблемы о которых предупреждали эксперты перед его официальным запуском не исчезли. Более того, они обострились. Перечень документов, которые были приняты в авральном порядке, оказались ненадлежащим образом согласованными и подготовленными. В них до сих пор содержится огромное количество противоречий, что мешают работе субъектам хозяйствования.

Второе – не были запущены все сегменты электрической энергии. До сих пор существуют проблемы с рынком дополнительных услуг и с балансирующим рынком. Это обусловлено тем, что компании (например, на рынке дополнительных услуг) не видят никаких стимулов, чтоб выходить на этот рынок. То есть, не были предусмотрены правила, которые бы способствовали его формированию в Украине.

Следующая проблема — до сих пор не решены вопросы, связанные со взаиморасчетами. На рынке существуют миллиардные задолженности, что привело к недавнему заявлению министра энергетики и окружающей среды о необходимости начала процесса банкротства оператора «последней надежды». Это следствие того, что перед введением рынка электроэнергии не была решена проблема долгов и принят соответствующий закон.

Кроме того, существует достаточно расплывчатые обязательства, связанные с дальнейшими действиями как органов власти, так и субъектов хозяйствования. В частности, были введены спецобязательства для целого ряда участников рынка, которые обязаны продавать электроэнергию по фиксированной цене и четко определенным потребителям: «Энергоатом» и «Укргидроэнерго». Если спецобязательства будут продлены, то ни о каком рынке электроэнергии речи быть не может.

Безусловно, введение рынка электроэнергии связно с необходимостью реализации международных обязательств Украины по синхронизации отечественной энергетической системы с системой континентальной Европы. Например, в этом плане существует требования о физическом отсоединении АЭС Украины от объединенной энергосистемы России и Беларуси. Но целый ряд положений, которые сейчас реализуются субъектами хозяйствования находятся в противоречии с этим планом. Вместо того, чтоб способствовать выполнению плана было разрешено осуществлять импорт электроэнергии с России и Беларуси. Это ставит под сомнение возможность быстрого выполнения требований ЕС. Законопроект №2236-2, инициированный главой комитета ВР по энергетике Андреем Герусом заставляет усомниться в равноудалённости депутата от всех финансово-промышленных групп в Украине.

Алексей Кучеренко, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, член фракции «Батьківщина».

Касательно разрешения на импорт электроэнергии из России или Беларуси. Это манипуляции. В итоге мы все равно получаем российскую электроэнергию. Данное решение считаю огромной политической ошибкой, направленной исключительно на одно: чтоб отдельные компании получили право по демпинговых ценах определенное время покупать российскую электроэнергию, вытесняя отечественную генерацию с рынка.

Правки Геруса где он якобы убирает импорт из России и оставляет Беларусь, очень спорные и скандальные. В то время как страны Балтии приняли политическое решение вообще не импортировать электроэнергию с Беларуси, ввиду того, что она российская и политическая, а не рыночная.

Мы хорошо знаем, что такое «импорт из Беларуси». Что такое «белорусский антрацит», что такое «белорусские устрицы». Беларусь, при всем уважении, давно превратилась в хаб по легализации запрещенных экспортно-импортных операций с РФ. А в следующем году заработает БелАЭС, построенная за счет 10-миллиардного кредита от РФ. И вот украинской энергетике предлагают с головой нырнуть в эту коррупционную клоаку.

А правка касательно жестких мероприятий по «зеленым» станциям мощностью 150 МВт направлена на личную борьбу Геруса с компанией ДТЕК и в интересах того, кто его нанял на эту работу. Поэтому она логики не имеет. Я сам не удовлетворен «зеленым» тарифом. Но там, где подключились европейские банки, инвестиционные компании и сейчас пытаться задним числом отменить или ввести ограничения — такие действия будут иметь очень негативный эффект.

И самое главное. О чем все время замалчивает господин Герус и его работодатели. Это огромное давление на рынок перекрестного субсидирования. То есть, дотирование населения за счет промышленности, что составляет приблизительно 40 млрд. грн. И эта сумма будет расти. Кроме того, огромное давление на рынок из-за необходимости компенсации «зеленого» тарифа, что также будет давить на потребителя. Безусловно не готовы к рынку потребители. Считаю, что определенным образом разумное государственное регулирование необходимо. Комплексного видения по решению этих проблем я пока не увидел. Просто идет локальная борьба с конкурентами, борьба двух бизнес-групп. И мы все становимся его заложниками.