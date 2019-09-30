«Настучи» на продавца и получи кэшбек: Налоговые изменения

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Вместо ранее обещанного старой властью сокращения количества налогов, новая власть предлагает сразу несколькими законопроектами ввести существенные изменения в налоговом законодательстве. Эти изменения могут привести к негативным последствиям для экономики страны и непосильному налоговому давлению на бизнес.

Речь идет о внедрении законопроектами №1210 и №1209 налогообложения экспортных операций по ставке 20% НДС (налогообложения разницы себестоимости и цены продажи), изъятии из налогового кодекса положения о личной ответственности налоговых инспекторов, увеличении штрафных санкций за нарушение сроков регистрации налоговых накладных даже при необлагаемых и льготных операциях, налогообложении курсовых разниц и тому подобное, информируют Экономические Новости.

В парламенте планируют уже до конца октября принять во втором чтении эти изменения.

20 сентября Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроекты №1053-1 и №1073 о применении регистраторов расчетных операций (РРО) и контроля потребителями легальности продукции, а также за законопроект № 1059, отменяющий уплату паевого взноса для застройщиков в развитие инфраструктуры города.

Каждый из этих законопроектов для определенных бизнес-сообществ стал «громом среди ясного неба».

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Удар по производству

Так, например, предусмотренные законопроектом №1210 кардинальные изменения в базе налогообложения рентных платежей с 8 до 10% и расширение базы налогообложения на продукцию технологической обработки для железорудных горно-обогатительных комбинатов, по результатам исследования международной аудиторской компании PWC, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, они станут даже выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае.

На предприятии «Криворожсталь» уже заявили, что введение в действие законопроекта №1210 может привести к закрытию их предприятия — оно попросту станет нерентабельным.

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По словам экономического эксперта Юрия Гаврилечко, в горно-металлургической отрасли работает до 190 тыс. человек, которые могут остаться без работы.

Также из-за увеличения налоговой нагрузки на ГОКе в 3-4 раза, по некоторым подсчетам экспертов, Украина может потерять почти 30% экспорта.

По поводу изменения положений о применении стимулирующей ренты в Налоговом кодексе Украины, инициированных в рамках законопроекта №1210, выразили свою обеспокоенность и в Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ). «Это представляет угрозу для развития газодобывающей отрасли, непременно приведет к уменьшению объемов бурения и добычи газа, а также негативно скажется на репутации государства среди инвесторов», — заявили там.

Стагнация тяжелой промышленности, по прогнозам ректора Международного института бизнеса Александра Савченко, неизбежно повлияет на курс гривны. «Зарплаты станут меньше, это приведет к девальвации гривны, а значит, со временем и к инфляции», — говорит он.

Многие эксперты отмечают сегодня угрозу энергетической безопасности Украины. Покупать продукцию за рубежом станет финансово выгоднее, чем производить собственную. «Предложенные законодательные изменения бьют по добыче газа и нефти. Кто-то хочет сделать нас тотально зависимыми от России», — убежден Александр Савченко.

Отметим, согласно информации АГКУ, внедрение с 1 января 2018 стимулирующей ренты (6 и 12% в зависимости от глубины залегания залежи) существенно оживило отечественный газодобывающий рынок — за 20 месяцев действия этих законодательных норм было заложено 185 новых скважин, что обеспечило дополнительную добычу 1 млрд куб. м газа.

Не позволить потерять полученные за несколько лет достижения депутатов ВР призвали и в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). «Принятие законопроекта №1210 приведет к большим потерям для компаний, которые являются публичными, акции которых котируются на зарубежных биржах. Условия для ведения бизнеса не должны быть искажены таким образом, чтобы мы потеряли те достижения, которые получили за предыдущие несколько лет», — заявила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

О макроэкономических последствиях для Украины, которые несет законопроект №1210, говорит и Юрий Гаврилечко. «Под угрозой оказывается очередной транш МВФ, очередные договоренности, поскольку, чтобы получить $ 5 млрд, нужно гарантировать возврат этих средств. Если у вас экспорт уменьшается на треть, то есть не будет валюты, за счет чего вы собираетесь эти деньги возвращать?», — говорит эксперт.

Между тем, председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, который выступил инициатором законопроектов №1209 и №1210, призвал представителей бизнеса приходить на заседания комитета и вносить свои предложения до принятия этих законопроектов во втором чтении. «Сейчас ко второму чтению мы готовы учесть абсолютно все дельные замечания от бизнеса, кроме «а давайте ничего не делать» — это путь в никуда. Давайте отменим налоги и ЕСВ — это тоже не работает», — заявил он во время Форума Национальной бизнес-коалиции 23 сентября.

Впрочем, если учесть, что большинство озвученных представителями бизнеса предложений при принятии законопроектов №1053-1 и №1073 парламентом не было проголосовано (из 412 предложений были учтены всего 97), рассчитывать на то, что будут учтены предложения бизнеса при принятии во втором чтении законопроектов № 1210 и №1209, вряд ли стоит.

Обращаясь к бизнесу, Даниил Гетманцев заявил, что законопроекты №1210 и №1209 учтены в бюджете и являются системными изменениями в Налоговый кодекс и другие законодательные акты, хотя накануне министр финансов Оксана Маркарова, представляя законопроект о государственном бюджете на 2020 год, заявляла: «Важно, что впервые мы не подаем под этот законопроект изменения в Налоговый кодекс, все доходы, которые учтены в этом бюджете, базируются на сегодняшних ставках».

Удар по инфраструктуре

Между тем, ударить по местным бюджетам и, соответственно, инфраструктуре городов и сел Украины может принятый парламентом закон №1059, которым предусматривается отмена паевого участия застройщиков в развитии инфраструктуры населенного пункта.

В Ассоциации городов Украины заявили, что отмена долевого участия разбалансирует местные бюджеты, заблокирует завершение начатых проектов и не позволит начать новые, ведь расходы из бюджетов развития это: капитальные расходы на строительство, ремонт и реконструкцию детских садов, школ, больниц, объектов водоснабжения, водоотведения, дорожного хозяйства, коммунального транспорта; разработка градостроительной документации.

«Долевое участие составляет значительную долю поступления бюджета развития местных бюджетов. В частности, в 2018 году местные бюджеты получили от долевого участия примерно 1,6 млрд грн. А законом №1059 вопреки части третьей статьи 142 Конституции Украины компенсации потерь местных бюджетов не предвидится», — отметила депутат ВР Лариса Билозир.

«Отмена долевого участия — это потеря местным самоуправлением важного источника средств на развитие и совершенствование инфраструктуры города», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил: «Законодательство позволяло местным властям по своему усмотрению решать, сколько должен заплатить паевого взноса застройщик — 10% или не платить вообще. Мы эти коррупционные договорные пункты убрали».

При этом от отмены паевого взноса выгоду получают застройщики, а пострадают местные бюджеты и инфраструктура украинских городов и сел.

Удар по торговцам

Между тем, подписать уже проголосованные законы о внесении изменений в ЗУ «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, председателю парламента Дмитрию Разумкову и президенту Владимиру Зеленскому помешали зарегистрированы депутатами «Европейской Солидарности» постановления об отмене решения по ним. Отметим, ранее законопроекты №1053-1 и №1073 активно критиковали представители бизнеса.

Сами законопроекты вводят в действие с 1 января 2021 одновременно с увеличением предельного объема дохода плательщиков единого налога II группы с 1,5 до 2,5 млн грн общие правила использования РРО для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

С 1 октября 2020 вступают также в силу нормы о «кэшбеке», которые предусматривают, что потребитель, приобретя товар на сумму свыше 100 грн и получив чек, имеет возможность проверить его на подлинность, и, если окажется, что расчетный документ в электронной форме не передано контролирующим органам, написать жалобу, на основании которой может быть назначена проверка. Если проверка подтвердит, что продавец нарушил порядок осуществления расчетных операций, его оштрафуют, а покупателю вернут 100% стоимости приобретенных товаров.

Также с 1 октября 2020 предусмотрено назначение полного размера штрафа за неприменение РРО или невыдаче чека (100% от суммы в случае первого нарушения и 150% — за каждый следующий), которые до этого применялись в ограниченном размере, и введение общих правил использования РРО для отдельных категорий плательщиков ЕН II-IV групп (без ограничения объема дохода за календарный год).

В условиях, когда продавца штрафуют, а покупателю-жалобщику вернут все, что он заплатил за товар, по словам председателя Всеукраинского союза защиты предпринимательства Сергея Доротича, бизнесмены задумаются над тем, стоит ли им и в дальнейшем иметь собственное дело. «К тому же расходы каждого предпринимателя на один кассовый аппарат — это минимум 70 тыс. грн в год. Как следствие, вырастут цены на товары и услуги », — отмечает Сергей Доротич.

Бумажная волокита по анонсированному «государству в смартфоне», по мнению Сергея Доротича, также может принести немало хлопот предпринимателям. «Нужно будет распечатать аналогичный чек для себя, сохранять его в течение трех лет, наклеивать его в соответствующую отчетность, распечатывать еще дополнительный отчет», — говорит он.

Введение в действие проголосованных законопроектов №1053-1 и №1073, по мнению экспертов, также может негативно сказаться и на обращении средств интернет-магазинов — они могут уменьшиться в несколько раз. «Я не представляю себе ситуации, когда интернет-магазин сможет отследить, в какой именно день и время их покупатель забрал с почты товар, это просто абсурд. Возникнет основание для штрафа», — говорит Юрий Гаврилечко.

По мнению многих экспертов, налоговики имеют все шансы стать этакими маленькими «царьками», действия которых фактически невозможно потом обжаловать в суде.

«Согласно закону №1073, любой потребитель может заявить в налоговую о «неправильном» чеке. Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, купленный по этому чеку, бесплатно. При этом «неправильный» значит – нет в публичной базе налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек – они решают по своему усмотрению). Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в 250% и всегда, по каждой жалобе, 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя.

Почему-то большинство бизнесов молчит. Видимо, думают, что их это не коснется. Мы в Rozetka категорически не поддерживаем этот закон(…) Мы готовимся к остановке бизнеса и людям с бегающими глазками и потными ручками в магазинах – офисах сразу после вступления закона в силу», — написал на своей странице в Facebook генеральный директор интернет-супермаркета Rozetka Владислав Чечеткин.

«Это будет способствовать внедрению «презумпции вины налогоплательщика», то есть безусловной финансовой ответственности налогоплательщиков независимо от наличия вины. При этом отсутствие ответственности руководителя и должностного лица фискального органа в случае принятия неправомерных решений и действий, а также изъятие из налоговых расходов курсовых разниц противоречит Международным стандартам учета и отчетности», — отмечают в Киевской торгово-промышленной палате (КТПП).

О том, что выгоду от законопроекта №1053-1, который предусматривает внедрение электронного чека при оплате товаров или услуг, получат только коррумпированные налоговики заявил и старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский. При этом пострадает средний и особенно малый бизнес. «В микробизнесе не нужен учет, не следует контролировать наемных работников, потому что обычно там их нет. Поэтому им не нужны ни РРО, ни бухгалтерский учет, ни товарной учет. Это лишние затраты. Но это фиксированные расходы: чем меньше бизнес тем больше эти расходы. Этот простой факт не учитывается», — отметил он.

В результате многие ФОП вынуждены будут прятаться в тень или окажутся втянутыми в коррупционные схемы, причиной которых станут именно новые налоговые законы.

Эксперты предупреждают о негативных последствиях принятия законопроектов без учета предложений, озвученных представителями бизнеса. Налоговая нагрузка увеличит трудовую миграцию и безработицу в Украине, приведет к потерям и снижению зарплат на производстве, а малый и средний бизнес начнет закрываться из-за налогового давления.