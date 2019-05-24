Экономические вызовы для новой президентской администрации

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Для ускорения экономического роста и уменьшения макроэкономических рисков Украины нужно ускорить внедрение структурных реформ и соблюдать договоренности по программе МВФ. Если реформы будут двигаться вперед, экономический рост может достичь 4%. В противном случае этот показатель будет составлять ниже 2%, что увеличит экономическую уязвимость. В текущем же году в Украине прогнозируется рост экономики на уровне 2,7%.

Об этом говорится в новом экономическом прогнозе Всемирного банка, информируют Экономические Новости.

Согласно последниму экономическому обзору Всемирного банка для Украины, в 2018 году экономика выросла на 3,3%, что было обусловлено высоким урожаем и благоприятными условиями для роста внутреннего спроса, вызванного ростом заработной платы, пенсий и денежными переводами из-за границы. Тем не менее, доверие инвесторов сдерживается неравномерным прогрессом в реализации реформ, неопределенностью, связанной с выборами и высокой стоимостью заимствований.

«Экономический рост не происходит автоматически, только потому, что мы этого хотим. Этого не происходит благодаря популистским декларациям. Устойчивый рост экономики требует кропотливой работы, сосредоточенных усилий и готовности решать экономические задачи в государственной политике», — заявила «ЭН» директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен. По ее словам, в первую очередь, это означает готовность отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, открытия рынка земли, дальнейших шагов по анбандингу НАК «Нафтогаза» и газового сектора, решение проблемы неработающих кредитов государственных банков, мероприятий по борьбе с коррупцией и ускорение судебной реформы.

«Если эти реформы будут двигаться вперед, мы прогнозируем ускорение в среднесрочной перспективе экономического роста. И наоборот — если реформы остановятся, мы увидим замедление экономического роста и ухудшение стандартов жизни граждан Украины. За последние пять лет был достигнут большой прогресс, создана необходимая база для дальнейшего экономического роста в будущем. Но нужно еще многое сделать дополнительно, чтобы экономический рост продолжался и ускорялся. Это вызов перед которым сейчас стоит Украина. И это вызов, с которым придется работать новой президентской администрации», — добавила Сату Кахконен .

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Экономический рост ускорился в 2018 году благодаря хорошим показателям в сельском хозяйстве и отраслях, ориентированных на внутренний спрос, в то время как темпы роста инвестиций в основной капитал замедлились. ВВП вырос на 3,3% в 2018 году (после 2,3% и 2,5% соответственно в 2016 и 2017 годах). Причиной такого роста стал высокий урожай, благодаря которому добавленная стоимость в сельском хозяйстве выросла на 7,8%. Высокие темпы продемонстрировали также отрасли, ориентированные на внутренний спрос: внутренняя торговля, финансовый сектор и строительство, где рост произошел на 3,7%, 12,4% и 7,2% соответственно. В то же время рост добавленной стоимости в промышленном производстве составил лишь 0,6%, а в транспорте — 1,1%.

Стремительный рост потребления домохозяйств на уровне 8,9% в 2018 году (после 9,5% в 2017 году) продолжился в результате повышения зарплаты и пенсии в государственном секторе, существенного притока денежных переводов от трудовых мигрантов из стран ЕС и восстановления роста потребительского кредитования. В то же время по сравнению с 2017 годом произошло замедление темпов роста инвестиций в основной капитал с 18% (2017) до 14,3% (2018) (и 10% в 4 квартале 2018), что объясняется задержкой во внедрении структурных реформ, предвыборной неопределенностью и высокой стоимостью заимствований. Структурные проблемы, связанные со значительным уровнем задолженности и неработающими кредитами в корпоративном секторе в банковской системе остаются значительными. Третий год подряд поступления прямых иностранных инвестиций остается критично низким (лишь 2% ВВП).

Реальная заработная плата в 2018 году выросла на 12,5% в связи с повышением минимальной зарплаты и давлением на зарплаты в частном секторе из-за оттока рабочей силы за границу. Кроме того, после четырех лет сокращения в 2018 году произошло повышение пенсий в реальном выражении на 22,2%. В результате бедность (потребление на душу населения менее 5,5 долларов США / день по паритету покупательной способности) уменьшилась до 4,0% в 2018 году после 4,9% в 2017 году и 6,4% в 2016 году. Однако, уровень бедности в Украине остается выше, чем до начала кризиса 2014 года.

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«Рост минимальной зарплаты в государственном секторе имеет целый ряд негативных аспектов. В 2018 году он совпал с усилением трудовой миграции и увеличением заработных плат в реальном секторе. На первый взгляд, это все хорошие тенденции, которые помогают уменьшить бедность. Но с другой стороны, когда темпы этого роста являются слишком высокими, то происходят инфляционные давления и давления на внешние дефициты», — сказала «ЭН» старший экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач . По ее словам, в 2018 году Украина получила рекордное количество поступлений от гастарбайтеров из-за рубежа, что составило почти 9% ВВП. Но этого было недостаточно, чтобы прикрыть растущие дефициты внешней торговли. «Они увеличились тоже до почти 9%. В результате Украина имеет увеличение текущего счета платежного баланса до 3,5%. И это первый звоночек, что что-то должно быть сделано в этой сфере для сохранения макроэкономической стабильности, поскольку этот показатель является достаточно высоким. Расширение дефицита внешней торговли продолжается именно из-за высоких темпов роста импорта, подогреваемого высокими потребительскими расходами», — добавила она.

Кроме этого, во Всемирном банке напоминают, что Украину ждет период значительных выплат по государственному долгу в течение 2019-2021 гг. Это потребует привлечения дополнительного международного финансирования и дальнейшего укрепления системы государственных финансов. Погашение государственного долга и финансирования дефицита бюджета потребует новых заимствований, эквивалентных примерно 8% ВВП ($ 11 млрд. В год), причем около 40% планируется получить из внешних источников, а остальные — на внутреннем рынке. Для привлечения необходимого внешнего финансирования на приемлемых условиях необходимо сохранять динамику реформ и продолжать выполнение обновленных показателей программы МВФ. В этом контексте также будет крайне важно достичь целевого показателя дефицита бюджета на 2019-2021 годы путем реализации финансово доступной реформы в медицине и образовании, дальнейшей рационализации социальной помощи и внедрению более справедливой налоговой системы, которая бы стимулировала экономический рост. Реформы в области здравоохранения и образования направлены на укрепление качества услуг и одновременную оптимизацию сети школ и больниц.

Как сообщил ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан , прогнозный показатель экономического роста на 2019 составляет 2,7%, так как поступление инвестиций остается ограниченным из-за сложных внешнеэкономических условий, предвыборной неопределенности и высокой стоимости заимствований. Кроме того, ожидается ухудшение условий торговли для Украины, что может ограничить традиционные виды экспорта. Таким образом, рост в 2019 году будет происходить за счет секторов, ориентированных на внутреннее потребление. В будущем, если Украине удастся ускорить темпы проведения критических структурных реформ, рост может снова выйти на отметку 4% после того, как предвыборная неопределенность ослабнет. В частности, это потребует прогресса в сфере восстановления банковского кредитования предприятий путем создания независимых наблюдательных советов в государственных банках и достижения прогресса в решении проблемы неработающих кредитов, обеспечения макроэкономической стабильности, дальнейшего снижения инфляции и роста валютных резервов.

«Половина банковского сектора находится сейчас в государственной собственности. И коэффициент неработающих кредитов был более 50%. Это большая преграда на пути экономического роста. В прошлом году был принят закон о государственных банках. На днях был утвержден Наблюдательный совет для «Приватбанка», «Сбербанка» и «Укрэксимбанка». На будущее очень важно для Нацбанка завершить просмотр и отбор новых Набсоветов, чтобы они начали решать проблемы с привлечением частного капитала и неработающих кредитов, чтобы финансовый сектор в Украине был конкурентным и направлял сбережения своего населения на развитие бизнеса, а не в карманы олигархов», — считает Кхан. Он убежден, что если внедрение реформ не ускорится, а необходимое внешнее финансирование не будет привлечено, темпы экономического роста могут замедлиться до уровня ниже 2%, поскольку это подорвет доверие инвесторов и усилит макроэкономические дисбалансы.

В связи со своей зависимостью от экспорта сырьевых товаров Украина остается уязвимой от внешнеэкономических шоков и ценовых циклов на товарных рынках. Чтобы повысить устойчивость к внешним потрясениям, Украине необходимо ускорить структурную трансформацию своей экономики путем повышения нетрадиционного экспорта и увеличения экспорта товаров с добавленной стоимостью. Кроме того, для достижения внешней стабильности необходимо привлекать прямые иностранные инвестиции.

Согласно специальному докладу Всемирного банка «Использование потенциала экономического роста Украины», достижение устойчивого роста является чрезвычайно важным, чтобы Украина догнала соседние европейские страны по уровню доходов. При сохранении существующих темпов экономического роста, Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши.

«Если темпы роста производительности в Украине и темпы поступления инвестиций останутся на низком уровне, что наблюдается в последние годы, то в среднесрочной перспективе темпы роста экономики могут замедлиться до нуля, поскольку рост производительности будет нивелирован сокращением взноса от рабочей силы из-за демографических трендов», — говорится в документе. Эксперты Всемирного банка уверены, повышение производительности до 3% в год, а инвестиций — до 30% от ВВП должно усилить рост экономики до 4% в год в долгосрочной перспективе. Учитывая сокращение общей численности населения, это будет означать рост ВВП на душу населения примерно на уровне 4,5% в год. Однако такой рост производительности и инвестиций не произойдет сам собой, изменения могут произойти только благодаря внедрению соответствующих стратегий, повышающих производительность и увеличивают доходность факторов производства.

«Три десятилетия переходного периода показали, что Украина может запустить двигатель экономического роста. Когда внешние условия благоприятны, активация роста не требует существования мощных рыночных институтов и системы прав собственности, но такой рост часто оказывается неустойчивым. В 2000-2008 годах экономика Украины росла более чем на 7% в год. Однако эта тенденция основана на крупных международных финансовых поступлениях и кредитной экспансии, что оказалось неустойчивым решением. Украина все еще платит по счетам после этого пира в виде большого количества негативно классифицированных активов в банковском секторе и трудностями с получением новых кредитов», — говорится в документе.

Достижение устойчивого экономического роста потребует прогресса во внедрении критически важных реформ для повышения производительности и роста инвестиций, в том числе в таких сферах как верховенство права и защита прав собственности; земельная реформа; надлежащее управление и надзор в финансовом секторе; развитие конкуренции в газовом секторе; а также логистика и связь, чтобы использовать возможности внешней торговли по полной.