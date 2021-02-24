Кадровая близорукость премьера и цена ошибки

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Кадровые эксперименты украинского правительства в последнее время носят особенно системный в своих негативных последствиях характер.

Едва ли не каждое назначение заканчивается эпическим фейлом или многосерийным коррупционным скандалом. Причем все происходит согласно классическому анекдотическиму выражению — чем дальше в лес, тем толще партизаны. С каждым последующим разом кадровая близорукость руководства украинского правительства обходится стране и ее гражданам все дороже и дороже.

Для тех, кто следит за ситуацией, становится очевидной четкая закономерность — от назначения до назначения, которые осуществляет кабинет Дениса Шмыгаля, уровень коррупции в государственных структурах и подчиненных правительству предприятиях увеличивается в геометрической прогрессии.

Чего стоит неутихающий скандал вокруг государственного предприятия НАЭК «Энергоатом», где после назначения в.и.о. президента компании Котина раз за разом всплывают все новые факты многомиллионных злоупотреблений, а само предприятие находится на грани полного банкротства.

При этом, упомянутые злоупотребления происходят во всем: от закупок запчастей для украинских АЭС в подставных офшорных, в том числе российских, компаниях до тендеров на строительство потенциально опасных объектов инфраструктуры. Как история с «обналом» средств на строительстве хранилища отработанного ядерного топлива. Сюда же следует добавить и громкий коррупционный скандал вокруг Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, где назначенные правительством управленцы умудрились создать коррупционную схему на 3,8 миллиарда гривен.

Сюда же следует добавить и «успешное» внедрение правительством Дениса Шмыгаля Антиковидной программы и еще десятки более масштабных и масштабом поменьше коррупционных историй. Например, неспособность правительства навести порядок в лесном хозяйстве, где из-за коррупции должности лишились за год сразу два руководителя Государственного агентства лесных ресурсов. 2 июля Кабинет Министров уволил с занимаемой должности председателя Гослесагентства Андрея Заблоцкого, а назначенный на его место Василий Кузевич продержался до 18 января. Их преемнику эксперты предсказывают такую же по длительности каденцию, ведь коррупционные скандалы вокруг вырубки леса громко звучат во всех ключевых областях.

Ну и наконец, полный и преднамеренный провал любых попыток преодолеть систему поборов в ГАСИ. Здесь упомянутая близорукость Шмыгаля и цинизм тех, кто формирует для нынешнего правительства кадрово-коррупционную политику, вошли в стадию особенно тяжелого обострения.

Не успел еще окончательно утихнуть скандал относительно предыдущего ставленника Кабмина Сергея Федоренко, очевидно причастного к деятельности разоблаченной Службой безопасности Украины крупной преступной группировки из нынешних и бывших работников инспекции, и начаться реальное расследование его деятельности, как от должности временно исполняющего обязанности руководителя ГАСИ в правительстве решили освободить Ирину Король.

Человека, который не на словах, а на деле, начал зачистку структур ГАСИ от старых коррумпированных кадров, подконтрольных уголовно-номенклатурным кланам.

По нашей инсайдерской информации сегодня на заседании правительства планируется рассмотреть вопрос об отстранении Король от обязанностей в.и.о. руководителя ГАСИ, а на ее место уже подготовили кандидатуру куда более лояльную и к «схемам», и тем, кто их контролировал до последнего времени.

По утверждениям наших источников в инспекции, Сергей Галицын является креатурой главного оппонента Ирины Король — министра развития общин и территорий Алексея Чернышева и одновременно является приближенным к группе Исаенко-Плачков-братья Горовые. Первый контролировал ГАСИ в Харьковской области, последние годами удерживали потоки «черного нала» на строительствах в Одессе, Киеве и многих других больших городах.

Впрочем, организованная Ириной Король спецпроверка, в том числе по Харькову и Одессе, обнаружила сотни нарушений, в результате чего было инициировано отстранение от выполнения своих обязанностей руководителей местной инспекции, что, в свою очередь, поставило под угрозу весь многомиллионный коррупционный бизнес упомянутых выше лиц в этих мощных с точки зрения интенсивности строительства городах.

Кроме того, Галицын, по утверждениям наших источников, имеет прекрасные отношения с еще одним знаковым с точки зрения организации схем в ГАСИ фигурой — Сергеем Кузьминым, поэтому интересы всех групп влияния совпали. И мы с вами, похоже, становимся свидетелями окончания истории Ирины Король и ее крестового похода против коррупции в ГАСИ.

Самое интересное, что по иронии судьбы ГАСИ снова попадает под влияние экс-регионалов, которые нашли себе приют в партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. С первого дня своей работы в луганской ГАСИ Галицын попал под влияние Натальи Чекомасовой, а через нее и под влияние уже упомянутых «решал» Горовых. Кроме того, есть информация о связи Галицына с определенными влиятельными лицами на оккупированной территории так называемой ЛНР.

Остается надеяться, что глава украинского правительства все же вовремя прозреет и перестанет позорить и себя, и страну подобными кадровыми решениями. Ведь слепота, с которой правительство выдвигает кандидатуры на ключевые позиции в государственных структурах, быстро может стать роковой.

Тем более, что дельцы, которые прикрываются его именем, активно используют для борьбы с конкурентами правоохранительные органы. В частности ГБР, которое с радостью выполняет заказ криминальных кланов. Пока готовилась к публикации эта статья, стало известно о визите следователей Бюро в центральный офис ГАСИ, а это значит, что скоро мы узнаем об открытии новых уголовных дел на Король и ее команду.

В любом случае Шмыгалю стоит внимательно присмотреться к тем, кто подсовывает ему подобных Сергею Галицыну кандидатов и, в частности, к Алексею Чернышеву, который, оставаясь во многом в тени, своими действиями фактически уничтожает остатки авторитета нынешней власти. И это касается не столько премьер-министра, сколько фигуры Президента Зеленского, личной дружбой с которым Чернышев регулярно и максимально публично бравирует.

В этом контексте все санкции инициированные Зеленским против Медведчука и компании выглядят дешевой имитацией. Ведь одной рукой куму Путина закрывают телеканалы, а другой люди из окружения Зеленского дают возможность антиукраинским силам получить ничем не ограниченные финансовые ресурсы, которые непременно будут использованы на подрыв украинской государственности, в том числе и на дальнейшее развитие коррупции в государственных институтах.

Василь Тростянец

Источник: Информатор