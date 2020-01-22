Ключевой маркер «ПриватБанка»: почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?

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Недавний «кассетный» скандал, главным фигурантом которого стал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, некоторые члены Кабмина, вместе с представителями Нацбанка Украины (НБУ), а также история с несостоявшейся отставкой главы правительства, судя по всему, повлияла на отношения с Международным валютным фондом (МВФ).

В Фонде решили немного повременить с финансовой помощью в $5,5 млрд, не называя, впрочем, открыто в числе причин информационную атаку на представителей исполнительной власти, информируют Экономические Новости.

На днях во время презентации результатов нового экономического исследования в Вашингтоне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что запуск новой программы МВФ в Украине возможен лишь после выполнения ранее установленных условий. «Что касается Украины, мы достигли соглашения на рабочем уровне. Работа продолжается, и наш персонал продолжает взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас это будет означать момент для созыва нашего Исполнительного совета», — сказала она.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Украина договорилась о новой трехлетней программе сотрудничества с МВФ (Staff Level Agreement). Фонд пообещал помощь в размере $ 5,5 млрд. Но ее еще должны утвердить в руководстве фонда. Предварительная договоренность предусматривает новые реформы и продолжение уже начатых. Большинство условий меморандума Украина уже выполнила. Однако имеются и ряд принципиальных «безотлагательных действий». В частности, принятие закона о продаже земли и отказ от возвращения «Приватбанка» прежним владельцам. Именно на этой почве в стране разворачивается нешуточное противостояние. И недавний «кассетный» скандал с участием чиновников высшего звена явное тому подтверждение.

Напомним, на появившихся в СМИ аудиозаписях действующий глава правительства Алексей Гончарук с заместителем председателя НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой обсуждают подготовку доклада по экономической политике для президента Владимира Зеленского, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о «примитивном» представлении президента об экономических процессах. Себя же премьер называет «профаном в экономике». Ввиду случившегося Гончарук написал заявление об отставке, но Зеленский решил «дать шанс» и оставить Гончарука в должности.

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Примечательно, что мишенью прослушивания был не только Гончарук, но также чиновники из НБУ, причастные к национализации «ПриватБанка». Эксперты усматривают в этом определенную связь и не исключают, что к скандалу могла быть причастна группа «Приват», которая мстит за потерянный одноименный банк. «Здесь есть несколько выгодоприобретателей. Но прежде всего — между кем возник конфликт? Между внутренней олигархией в лице, в частности, Игоря Валерьевича Коломойского, и «соросятами» — агентами внешнего влияния. Поскольку информационная бомба взорвалась под «соросятником», то есть разговоры Гончарука обнародовали люди, аффилированные с Коломойским, то он и является главным заинтересованным лицом», — ранее заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

С ним соглашается и политолог Кирилл Сазонов: «Удар нанесен прежде всего по Маркаровой и компании, с которыми конкурирует группа Коломойского. Впереди — большая распродажа земли, большая приватизация, надо подвинуть транснациональные корпорации».

Напомним, что парламент планирует рассмотреть законопроект о рынке земли во втором чтении на следующей сессии, которая стартует 4 февраля. Впрочем, снятие моратория на продажу земли сельхозназначения для МВФ никогда не было критичным. Принципиальным на данном этапе является решение ситуации с «ПриватБанком», процедуру национализации которого 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконной, что и дало основания его бывшим собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову добиваться пересмотрения этого вопроса. Дабы не терять доверия перед иностранными кредиторами 11 декабря Кабмин внес в ВР законопроект №2571, в котором предусмотрены изменения в законодательство, запрещающие возвращать неплатежеспособные банки бывшим владельцам.

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Ранее глава Кабмина заявил, что законопроект №2571 призван защитить украинских налогоплательщиков.«Мы хотим создать правила по которым у всех злоумышленников не будет ни одного шанса нанести вред банковской системе или интересам украинских налогоплательщиков», — отметил премьер-министр. По словам Гончарука, вопрос не только в ПриватБанке — на сегодняшний день в Украине более 500 млрд грн проблемной задолженности бывших владельцев банков и связанных с ними лиц.

По словам эксперта института GROWFORD Алексея Куща, «кассетный» скандал — на самом деле лишь вершина айсберга под названием «система перезагрузки правительства», поскольку обнародованные аудиопленки не ставили перед собой цель «сбить» Гончарука в первой атаке. Они являются одним из звеньев тех действий, которые будут реализованы в ближайшее время.

«Все прекрасно понимали, что Зеленский попал в некий политический «цугцванг», что он не будет увольнять Гончарука на основании каких-то нелестных высказываний в свой адрес. То есть, запущена цепная реакция механизма смены правительства. Поэтому в МВФ сейчас берут паузу и будут отслеживать, что будет происходить в этом контексте: как пройдет отчет по годовой работе правительства, будут трогать или нет НАК «Нафтогаз Украина», какие кадровые изменения будут происходить в самом Кабмине и т.д.», — сказал «ЭН» финансовый аналитик.

Он убежден, что для продолжения сотрудничества с МВФ ключевым будет решение о дальнейшей судьбе «ПриватБанка». Это является ключевым маркером, поэтому в данном случае они будут ждать принятия закона, запрещающего отмену национализации банка. По мнению экономиста, сейчас между Украиной и МВФ началась игра «кто кого переморгает», ведь по большому счету Украине сейчас не нужны деньги МВФ. «Резервы находятся на достаточно высоком уровне. Деньги резко понадобятся, если ухудшатся возможности Украины привлекать долговое финансирование на рынках капитала. И если ухудшится экономическая конъюнктура на мировых сырьевых рынках. Поэтому нынешняя власть поставила перед собой достаточно четкую задачу: нужно максимально потянуть время в отношениях с МВФ. То есть, получение так называемого «одобрения» на выделение кредита — это уже тот актив, который есть в руках. Непосредственное подписание программы сотрудничества на сегодняшний день не является приоритетным», — говорит Кущ.

Он также обращает внимание на то, что олигархический консенсус сейчас у власти существует. «Понятно, что нельзя абсолютизировать влияние Коломойского на власть, но нельзя его недооценивать. То есть, существует определенный олигархический консенсус, определенная точка взаимных интересов между властью и крупным бизнесом. Поэтому задача – максимально растянуть этот дедлайн. Если ситуация на мировых рынках капитала и сырьевых рынках резко ухудшится, и экономическая ситуация в Украине будет тяготеть в сторону стагнации, в таком случае, скорее всего, закон о невозможности отмены национализации «ПриватБанка» будет принят как единственно возможный в тех условиях, когда можно получить кредит от МВФ. Если ситуация будет более или менее благополучная и власть будет справляться с выплатой долгов без помощи МВФ, а экономика развиваться хотя бы на минимальных показателях, в таком случае эта интрига будет затянута еще на какое-то время», — резюмировал он.

Бывший премьер-министр Украины, председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах считает, что «кассетный» скандал в очередной раз подтвердил очень опасную тенденцию о значительном снижении эффективности институтов государственной власти и управления в Украине.

«Это отсутствие системного программного видения дальнейшего развития экономики страны в целом, отсутствие четкой скоординированной работы на уровне президент — ВР – правительство — НБУ по выходу из очень серьезного системного социально-экономического кризиса в Украине и дальнейших предпосылок по развитию, модернизации и повышению конкурентоспособности нашей экономики. Тот факт, что по сути был объявлен внутренний дефолт госбюджета 2019 года, что ревальвация гривны происходит на фоне увеличения отрицательного сальдо внешней торговли, которое прогнозируется не менее 10 млрд долл., плюс уже не первый месяц, начиная со второй половины 2019 года, стагнация в промышленности, абсолютно не является основанием для укрепления гривны. К этому можно добавить, что на фоне низкой инфляции, о чем так победно рапортует Кабмин и НБУ, учетная ставка НБУ сохраняется на уровне 13,5%. И такого аналога нет ни в одной экономике мира. То есть, очень большие деформации, которые еще раз подтверждают отсутствие четких скоординированных действий институтов власти как по выходу из кризиса, так и созданию условий по развитию. Как вывод: потеря контроля над экономикой, что не повышает доверие к Украине не только инвесторов, но и наших международных партнеров, включая МВФ», — сказал «ЭН» политик.

В тоже время, Кинах раскритиковал программу сотрудничества между Украиной и МВФ. «Программа — это системный документ, в котором четко видно, как транши МВФ влияют на возможности развития, модернизации и трансформации экономики страны и повышение ее конкурентоспособности. Что касается тех условий, которые мы сейчас обсуждаем с МВФ — это «затыкание дыр», потому что все эти ресурсы, по сути, транзитом уходят на обслуживание ранее взятых долгов», — сказал он.

Более того, продолжил Кинах, ряд условий на которые Украина соглашалась при предыдущем формате власти абсолютно не соответствуют ее реальным возможностям. Ведь если посмотреть последние рейтинги по платёжеспособности населения в Европе, то Украина занимает последнюю строчку в этом списке. «Как можно, имея такой низкий уровень платежеспособности населения и, соответственно, внутреннего рынка, требовать таких темпов повышения тарифов и цен для населения, не создавая условий адресной социальной защиты и тех компенсаторов, которые должны сохранять необходимую платежеспособность. Нарушаются базовые экономические законы. Если цены и тарифы повышают, а реальный рост доходов населения не меняется, то на выходе это всегда платежный кризис и социально-политическая нестабильность. Однако серьёзных дискуссий по этому поводу в правительстве не ведется», — отметил Кинах.

Как пример он привел Аргентину, которая год назад подписала с МВФ программу сотрудничества, рассчитанную на три года. Сумма финансовой помощи $57 млрд. «Я не идеализирую, но это еще можно назвать программой, где четко видно, как повысится экспортный потенциал, платежеспособность внутреннего рынка и т.д. Что касается Украины — это просто транши, необходимые для обслуживания старых долгов и стоимость их обслуживания в целом, то есть, проценты. И правительству необходимо выходить из этого порочного круга», — добавил он.

Напомним, в текущем году Украина обязана выплатить МВФ 999,648 млн СПЗ (спецправа заимствования). По курсу НБУ на начало января это составляет порядка $1,4 млрд. Первый платеж МВФ запланирован на 1 февраля в размере почти 55 млн СПЗ, а уже 4 февраля необходимо заплатить еще 98,5 млн СПЗ. Самые крупные выплаты назначены на 13 марта и 11 сентября – по 295,5 млн СПЗ. Последние платежи в текущем году запланированы на 1 ноября – почти 50 млн СПЗ.

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков призывает украинскую власть вовсе отказаться от кредитов МВФ. «Я не знаю ни одной страны в мире, кому сотрудничество с МВФ помогло выбраться из кризиса и стать успешными. Те страны, которые идут на поводу у МВФ в результате переходят под тотальное внешнее управление. Социальная сфера в этих странах уничтожается, а весь бизнес или закрывается, или начинает работать не на пользу государства. Сотрудничество с МВФ имеет два очень плохих финала. Первое – схлопывание всей социалки. Второе – переход под внешнее управление. Украине сейчас точно можно отказаться от сотрудничества с МВФ. Но, к сожалению, «новые лица», которые пришли у нас к власти, оказались просто марионетками в руках иностранных агентов. Поэтому они будут выполнять все, что скажет МВФ, все что им скажут «соросы», «ротшильды» и т.д», — сказал «ЭН» политический консультант.

Он обратил внимание, что в Украине все стратегические предприятия уже фактически отданы под управление иностранцам. «Наблюдательные советы в стратегических предприятиях в своем большинстве состоят из иностранцев. Тот же НБУ сейчас по факту находится под внешним управлением. Украинский печатный станок находится под внешним управлением. Правильно сказал финансист Натаниэль Ротшильд, что «дайте мне возможность печатать деньги в государстве и мне не будет никакого дела до того, кто пишет его законы». Сейчас мы наблюдаем именно эту историю в Украине. Будут ли эти люди работать на Украину? Нет, никогда, ни при каких обстоятельствах. Поэтому сейчас надо набраться мужества, если оно, конечно, есть у политического руководства страны, и отправить МВФ на все «четыре стороны». Сказать, что то, что взяли — вернем в определенные сроки, но мы будет развивать Украину так как мы это видим. И к рекомендациям и советам, как разграбить страну, прислушиваться не будем. Если мы и дальше будем идти на поводу у МВФ и других, которые с милыми улыбками «волка в овечьей шкуре» пытаются всучить так называемую «помощь», тогда Украина не состоится как государство», — добавил он.

В свою очередь директор Института развития экономики Украины, экономист Александр Гончаров на своей странице в Facebook обращает внимание, что на фоне пессимистичных прогнозов МВФ относительно глобальной экономики, Украина находится в еще более сложном положении из-за неадекватности собственного руководства. Так, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что нынешняя мировая экономика рискует вернуться в эпоху Великой депрессии в США 1930-х годов. Ухудшение ситуации в экономической сфере может быть вызвано социальным неравенством и нестабильностью финансового сектора.

«Ну, один к одному про нашу Украину. Однако украинские власти, несмотря на космические зарплаты и премии министров и топ-менеджеров госкорпораций, и не собираются сглаживать неравенство в стране, где внутренний национальный доход (ВНД) в пересчете на душу населения всего лишь $ 2600 (именно столько получил бы каждый украинец, если бы все заработанное внутри государства за год поровну разделили между гражданами). Для сравнения: в Польше ВНД на душу населения составляет $14 200, в Швейцарии — $83 600! К глубокому сожалению, Украина так и остается беднейшей страной Европы, а в глобальном рейтинге по доходам мы занимаем лишь 144-ю строку из 202», — написал он. Соответственно, новое исследование МВФ показывает, что уже обозначилась тенденция к возвращению в «бурные 1920-е годы», которые в итоге и привели финансовому краху 1929 го. МВФ в качестве примера приводят Великобританию, где 10% богатейших граждан принадлежит почти столько же, сколько 50% менее состоятельных людей. «Ну, а каких рекордных максимумов достигло неравенство в доходах и богатстве у нас в Украине, думаю, и говорить излишне. Словом, следим, как скоро осуществятся прогнозы Директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой. Тем более, что в Украине ни сами министры, ни руководители госкорпораций пока не дают вразумительных ответов на вопросы, что делать и как жить простым трудягам? Грубо говоря: чем хуже, тем лучше. В любом случае, рост реальных доходов рядовых украинцев — дело самих рядовых украинцев, у всех остальных «наверху» — бизнес, ничего личного», — подытожил Александр Гончаров.

Отметим, Министр финансов Оксана Маркарова допускает, что Украина может полностью отказаться от финансовой поддержки МВФ после выполнения следующей программы финансирования.

«Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ», — написала министр финансов.

В целом за годы сотрудничества с Фондом Украина получила около 30,98 млрд долларов, а выплатила 24,88 млрд долларов, из которых 3,41 млрд долларов составили проценты. В 2020-2024 годах Украине предстоит выплатить МВФ 8,9 млрд долларов, в том числе 0,82 млрд долларов процентов. Из этой суммы на 2020 год приходится 1,38 млрд долларов, на 2021 год – 1,58 млрд долларов.