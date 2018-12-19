Латвийский бизнес VS украинская судебная система: в поисках справедливости

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За всю историю независимости Украины, едва ли можно назвать периоды комфортных условий для ведения бизнеса исключительно в правовом поле. Регулярные скачки в экономике, коррумпированность органов власти и отсутствие опыта по созданию здоровой бизнес-среды: все эти условия являются причиной того, что предприниматели в нашей стране регулярно сталкиваются с разнообразными попытками разрушить, присвоить бизнес, либо помешать его работе. Не удивительно, что иностранные инвесторы не особо горят желанием остаться в Украине на длительное время.

Поэтому стоит отдать должное тем немногим, которые все же рискнули, даже не смотря на угрозу полномасштабной войны с Россией. Однако и их терпению рано или поздно может прийти конец. Ведь определяющим моментом для данной категории в любой стране является безопасность их законной деятельности, чего, похоже, украинская судебная и правоохранительная система пока не в состоянии гарантировать. Об этом свидетельствует опыт латвийской компании ООО «ПОРЦЕЛАК ЛТД» (SIA «PORZELACKLTD»), информируют Экономические Новости.

Реалии судебных будней

Уже на протяжении семи долгих лет компания ищет справедливости на полях украинской системы правосудия. Так, еще в 2000 году ООО «ПОРЦЕЛАК ЛДТ» законным путем приобрела 4355566 штук акций ЗАО «Прикарпатпромарматура» (что составляет 56,48% от уставного фонда), которые преступным путем (с использованием поддельных документов и печатей) были украдены у предприятия гражданами Украины Шевчуком А.С. и Семещем Ю.Г. По данному факту было возбуждено уголовное дело № 01-17099 по ст. 190 ч. 4 УК Украины, а также ст.358 ч. 2 УК Украины. В августе 2012 году дело передали в Голосеевский районный суд Киева. В дальнейшем его судья Дроздова Н.В. переквалифицировала на ст. 206 ч.2. КК Украины.

В ходе судебного следствия со стороны судьи Дроздовой Н.В., в производстве которой находилась уголовное дело, было допущено необоснованное затягивание судебного процесса, что в итоге заняло более четырех лет. 19 июля 2016 года судьей Дроздовой Н.В. был вынесен обвинительный приговор, по которому Шевчук А.С. и Семенец Ю.Г. были признаны виновными в преступном завладении принадлежащими латвийской компании SIA «Porzelack Ltd.» акциями ЗАО «Прикарпатпромарматура» (ст. 206 – 2 ч. 3 УК Украины), подделке документов латвийской компании SIA «Porzelack Ltd.» (ст. 358 ч. 2 УК Украины) и приговорены к 5-ти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако, в связи с истечением срока давности Шевчук А.С. и Семенец Ю.Г. были освобождены от отбытия присужденного им наказания, а вместо конфискации, рассмотрения иска потерпевшей стороны преступников, так сказать, «наказали» — сохранили право собственности на все украденное!

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«Фигуранты дела, безусловно, были грамотными и имели квалифицированных юристов. Они понимали, что чем дольше срок рассмотрения дела, тем более вероятна безнаказанность. Украинское законодательство далеко от идеального, поэтому создавались искусственные основания для перенесения судебных заседаний обвиняемыми или их защитниками. Один заболел, потом второй, потом адвокат. В общей сложности 71 перенос по инициативе стороны обвиняемых осуществленный судом. Все это делалось для того, чтоб оттянуть срок от момента первого незаконного действия. Очевидно, в этом и заключалась стратегия», — сказала «ЭН» представитель ООО «ПОРЦЕЛАК ЛТД» в судебных и правоохранительных органах Лариса Жданкина. По ее словам, украинское законодательство отличается от законодательства европейских стран, так как порядок применения правовых норм там более дисциплинирован. «В нашем случае на момент преступления существовали отличительные нормативные требования по изготовлению печати. В Латвии — это просто печать, на которой написано название фирмы, без каких-либо разрешений на её получение, но при этом необходимо предоставить изготовителю печатей регистрационные документы компании и доверенность на право представлять её интересы в вопросе изготовления и получения печатей. Этим и воспользовались. Была изготовлена поддельная печать (и наверняка не в Латвии), оформлен незаконный договор купли-продажи акций… То есть, был использован статус юридического лица по законодательству Латвийской республики на территории Украины, но по правилам, действовавшим в Украине в надежде, что факт подделки печати не смогут доказать. А подпись должностного лица вообще значения не имела, т.к. везде использовалась нотариально заверенная копия доверенности, оригинал которой оформлен не нотариально и исчез, и согласно которой мошенник смело ставил свою подпись на распорядительных документах», — подчеркнула она.

Поддельная печать, сомнительная подпись

Дело принимает интересный поворот, когда после почти годовой судебной волокиты уже Апелляционный суд г. Киева 17 октября 2017 года решает отменить приговор Голосеевского районного суда столицы от 19 июля 2016 года и направить уголовное дело в Киевскую городскую прокуратуру № 1 для проведения дополнительного расследования (ДР).

Руководство ООО «ПОРЦЕЛАК ЛТД » считает такое решение незаконным, так как согласно постановлению Пленума Верховного Суда Украины (ВСУ) № 2 от 11 февраля 2005 года «О практике применения судами Украины законодательства, регулирующего возвращение уголовных дел на дополнительное расследование»: «Апелляционный суд отменяет приговор и возвращает уголовное дело на дополнительное расследование только в случаях, когда … при апелляционном рассмотрении дела устанавливает такую односторонность или неполноту дознания, или досудебного следствия, которые не могут быть устранены в судебном заседании. Если апелляционный суд имеет возможность устранить выявленные недостатки предварительного расследования путем проведения судебного следствия или дачи судебных поручений, предусмотренных с. 351 или 352 УПК Украины, возвращение дела на дополнительное расследование не допускается». Как известно, факты внесения в вышеуказанный документ заведомо ложных сведений и подделка печати Апелляционным судом г. Киева не поддавалась сомнению и поэтому были признаны бесспорно доказанным. А согласно постановлению Пленума ВСУ № 8 от 3 июня 2005 года «поддельными надо считать как фальшивые документы, так и настоящие, в которые внесены ложные сведения …, а также документы с поддельным оттиском печатей и штампов».

«Основания Апелляционного суда г. Киева для отправки дела на ДР смешны. Камнем преткновения является доверенность, по которой начинались незаконные действия. Так как нет оригинала, а только ксерокопия, по ней была проведена почерковедческая экспертиза. Было установлено, что печать поддельная. Но в отношении подписи провести экспертизу невозможно. Поэтому суд не может принять решение из-за такой ерунды и отправляет на ДР», — возмутился бывший следователь по криминальному производству Игорь Грибаков. По его словам, если бы суд признал фигурантов невиновными, ООО «ПОРЦЕЛАК ЛТД» мог бы обжаловать решение в ВСУ. «Если мы доказали, что печать поддельная, нам не надо доказывать, что и подпись поддельная. Документ итак считается поддельным. А ДР обжаловать нельзя. Ведь суд «не разобрался». Это позволяет жульничать и химичить. В итоге дело уже год мусолится следователями и за это время ничего не сделано, что существенно затрудняет вынесение законного и справедливого решения в отношении обвиняемых Шевчука А.С. и Семенца Ю.Г., приводит к убыткам бюджета Украины на значительную сумму, превышающую 80 млн. грн, и наносит значительный ущерб гражданскому истцу — ООО «ПОРЦЕЛАК ЛТД»», — резюмировал он.

В настоящее время в производстве следственного отдела Голосеевского УП ГУ Нацполиции Украины в г. Киеве находятся материалы двух уголовных дел –криминальное дела № 01 — 17099, сведения о котором 4 января 2018 года внесены в Единый реестр досудебных расследований, и объединено с материалами уголовного производства по факту незаконного отчуждения гражданином Шевчуком О.С. и гражданином Семенцом Ю.Г. корпоративных прав, а именно доли в уставном капитале ООО «МП« ФИРМА ТЕХНОСПОРТ» в размере 25% и недвижимого имущества: нежилого помещения общей площадью 228,1 кв.м., расположенного по адресу: г. Киев, ул. Круглоуниверситетская 2/1, принадлежавшего ООО «МП« ФИРМА ТЕХНОСПОРТ», а также нежилого помещения общей площадью 7 471,8 кв.м., расположенное в г. Львов, ул. Б.Хмельницкого 176, принадлежавшего ЗАО «БИЗНЕС ЦЕНТР «ПИДЗАМЧЕ»» в период ареста и запрета на отчуждение этого имущества согласно постановления о наложении ареста от 20 июня 2012 года старшего следователя Голосеевского РУ ГУ МВД Украины по уголовному делу № 01 — 17009. Эти дела по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 388 ч. 1 КК Украины, объединены в одно криминальное производство.

Правоохранители бездействуют

Однако, несмотря на длительный срок расследования, сотрудниками вышеуказанного ведомства продолжается необоснованная волокита по уголовному производству. Ими не только не выполняются многочисленные ходатайства ООО «ПОРЦЕЛАК ЛТД», указания Киевской городской прокуратуры № 1, но и определения Голосеевского районного суда по выемке документов, которые являются доказательствами ряда уголовных преступлений.

«Это коррупция чистой воды. И сама система порождает очень интересное отношение к происходящим вопросам. Надо создать проблему, чтоб потом за деньги ее решить. Через затягивание времени, невыполнение судебных решений… Проблема более резонансная, чем хозяйственные отношения между латвийским «ПОРЦЕЛАК ЛТД» и фигурантами уголовного производства. Данный пример просто иллюстрация того, как до сих пор функционируют органы правосудия в Украине. И если ситуация не изменится, у Украины нет перспектив существовать как государству. Ведь прецедент касается не только случая с ЗАО «Прикарпатпромарматура». Таких случаев, когда не выносится решение, а просто на этом зарабатывают деньги, сотни тысяч по всей стране», — заявил «ЭН» член правления ООО «ПОРЦЕЛАК ЛТД» Виктор Золотько.

По его словам, в этой связи руководство компании было вынуждено 24 ноября 2018 года обратиться в прокуратуру Киева с заявлением о преступление по ст. 367 УК Украины (служебная небрежность) и ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение судебных решений), совершенное должностными лицами Нацполиции Украины, осуществляющих досудебное следствие по уголовном производству.

«Ведь есть и другая проблема – поддерживается право собственности людей, которые получили ее преступным путем. А это уже язва, которая разрушает любой здоровый организм. Именно там и существуют все предпосылки для коррупционных действий. Вся система непосредственно так и работает, получая за это деньги. С латвийского «ПОРЦЕЛАК ЛТД» деньги точно никто не получает. Мы пострадавшая сторона. А там (во Львове – ред.) бизнес работает, имея неплохую финансовую прибыль», — резюмировал предприниматель.

Банкротство или «отмывание» денег по заказу российского Внешэкономбанка?

Такие действия должностных лиц правоохранительных органов долгое время казались руководству ООО «ПОРЦЕЛАК ЛТД» непонятными, так как личности обвиняемых никак не заслуживали «поддержки» со стороны первых. Однако все прояснило решение Хозяйственного суда Львовской области от 29 ноября 2017 года по делу о банкротстве ОАО «Прикарпатпромарматура», преступное завладение акциями которой как раз и является объектом расследования по уголовному делу № 01 — 17009.

Cогласно указанному решению и по информации ООО «ПОРЦЕЛАК ЛТД», в период с ноября 2007 года по декабрь 2012 года Шевчук А.С. вместе со служебными лицами ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» 99,7726% акций которого принадлежат Внешэкономбанку (РФ) и ООО «Кредитные инициативы» совершил легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. В частности, 20 ноября 2007 был заключен кредитный договор, по которому Шевчук А.С. получил кредитные средства на сумму более 1 млрд. грн. С целью обеспечения обязательств по кредитному договору также был заключен договор ипотеки, согласно которому банку передано нежилое помещение ОАО «Прикарпатпромарматура». А 17 декабря 2012 года заключен договор уступки права требования, по которому ООО «Кредитные инициативы» (предприятие зарегистрировано в оффшорной зоне на о. Кипр) по цене в 108 844 453,92 грн. получает право требования с Шевчука А.С. и ОАО «Прикарпатпромарматура» в размере 1053084 130,87 грн, то есть дисконт в сумме 944 239 676. 95 грн. По подобной же схеме в период с августа 2007 года по ноябрь 2016 года проводилась легализация (отмывание) денежных средств в размере 56032714, 69 грн, полученных Шевчуком А.С. и Семенцом Ю.Г. на подконтрольное им предприятие ЧАО «БИЗНЕС ЦЕНТР «ПИДЗАМЧЕ» в ходе заключения кредитного договора под залог похищенного у латвийской компании недвижимого имущества.

Латвийцы жаждут правосудия

Стоит отметить, решение данного вопроса значится среди приоритетных во взаимоотношениях Риги и Киева. По словам Чрезвычайного и Полномочного посла Латвии в Украине Юриса Пойканса, украинский рынок является традиционно важным для латвийских предпринимателей, однако реальные примеры того, как функционирует судебная и правоохранительной системы в Украине в вопросе защиты прав иностранных инвесторов, оставляют желать лучшего. «Есть много положительных примеров работы латвийских предприятий, которые заняли стабильные ниши на украинском рынке. Но, к сожалению, есть определенное количество и проблемных кейсов. Мы внимательно следим за развитием ситуации, связанных с бизнес — спорами, в которые вовлечены латвийские предприниматели, работающие в Украине. К этому разряду, в том числе относится и дело ООО «ПОРЦЕЛАК ЛТД». Мы уже несколько раз участвовали в судебных заседаниях в качестве наблюдателей, и продолжаем следить за ситуацией. Вопросы комфортности бизнес-среды поднимались на высшем политическом уровне между представителями властных структур Латвии и Украины. Есть проблема в этом направлении, дела просто застревают в судебной системе. Рассмотрение в судах может занимать несколько лет, и даже по истечению этих нескольких лет, решение по-прежнему не принимаются», — сказал «ЭН» дипломат.

Он подчеркнул, что для латвийских инвесторов, которые потенциально заинтересованы в развитии своего бизнеса в Украине, проблемные бизнес-кейсы являются важным индикатором. «Разумеется для нас и латвийских инвесторов важно, чтоб в этой сфере был какой-то прогресс в Украине. Здесь есть два ключевых момента. Первый касается функционирования судебной системы, второй — рейдерство. Невозможность в судебном порядке рассматривать бизнес – споры отнюдь не способствует привлечению большего количества латвийских инвестиций в Украину. С украинской стороны должны следовать более активные, решительные шаги в сфере реформирования судебной системы. У нас, а также наших европейских коллег, складывается впечатление, что она не функционирует эффективно. Разумеется, такие моменты оставляют негативный эффект как в отношении бизнес сотрудничества между Латвией и Украиной, так Украины с европейским странами в целом», — резюмировал он.

К слову, недавно Арбитражный суд в Париже удовлетворил требование ПАО «Ощадбанк» о компенсации убытков, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации. Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. Данный пример очень наглядно демонстрирует как в ситуации защиты законных имущественных прав европейский суд безоговорочно стал на сторону украинской компании. В тоже время обеспечить непредвзятость судебного процесса инициированного европейской компанией против сомнительного капитала происхождением из РФ для украинской правоохранительной системы представляется пока сложным.

«Экономические новости» также внимательно следят за ходом расследования уголовного производства, в которой нарушены хозяйственные права латвийской компании. В данный момент редакция ожидает на ответы от Генпрокуратуры Украины, а также руководства Национальной полиции Украины и Главного следственного управление МВД Украины в. Киеве относительно неоправданно затянутых сроков рассмотрения данного дела. О результатах будем сообщать в следующих материалах.