Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги

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Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год. За него проголосовали 289 депутатов. Из-за крайней нужды в денежных средствах от Международного валютного фонда (МВФ) украинской власти пришлось пойти на урезание зарплат и пенсий дабы сбалансировать дефицит бюджета страны, который в этом году остается крайне высоким. В то же время расходы на медицину, как того просило профильное ведомство, оставили без внимания. Самый большой кусок бюджетного пирога традиционно получат силовые ведомства.

Хотя принятие бюджета произошло на две недели позже определенных законодательством сроков, тем не менее «бюджетной ночи» и голосования «под Елочку» в этом году депутатам удалось избежать. Правда, не обошлось и без традиционных нарушений — некоторые из норм Бюджетного кодекса депутаты изменили отдельным законом непосредственно перед принятием главной сметы страны на 2021 год, что задержало ее рассмотрение на несколько часов. В предыдущие годы депутатам так же приходилось менять Налоговый кодекс, чтобы налоговая система страны «вписывалась» в доходы и расходы конкретного бюджета. , информируют Экономические Новости.

Стоит отметить, что правительство оказалось сразу между нескольких огней. С одной стороны — правки народных депутатов, с другой — потребность сохранения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). С третьей стороны — желание сохранить расходы и доходы хотя бы на уровне 2020-го года, а также невероятное количество рисков для экономики от пандемии коронавируса в следующем году, последствия которых не возьмется прогнозировать ни один эксперт или чиновник. Тем не менее, похоже, что сторонам удалось прийти к общему знаменателю.

Финальная версия госбюджета-2021 зашла в парламентский зал без кардинальных изменений, по сравнению с проектом, проголосованным в первом чтении в ноябре. В комитете Рады по вопросам бюджета проект рассмотрели относительно быстро – менее чем за два часа. Утром 14 декабря после совещания глав фракций у спикера Рады Дмитрия Разумкова тема бюджета была одной из главных и потенциальных голосов за его принятие хватало «с запасом». Во вторник депутаты продолжили жаркие дискуссии по этому поводу и ближе к концу рабочего дня буквально в течении часа состоялось голосование. За принятие госбюджета-2021 во втором чтении и в целом отдали свои голоса рекордное количество депутатов — 289. Состав «бюджетной коалиции» выглядит таким образом: Слуга народа (СН) – 225, «Батькивщина» — 12, «За будущее» — 21, «Доверие» — 20, а также 11 внефракционных депутатов. Отказались голосовать Оппоплатформа «За жизнь» (ОПЗЖ), «Европейская солидарность» (ЕС) и «Голос».

Бюджет возможностей

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Представляя документ в парламенте министр финансов Сергей Марченко повторил слова премьер-министра Дениса Шмыгаля, назвав его «бюджетом возможностей». «Страна нуждается в рестарте. Поэтому этот документ можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития. Возможностей для поддержки граждан после удара пандемии. Среди приоритетов — повышение минималки до 6,5 тыс грн, индексация пенсий и доплат пенсионерам в возрасте 75+, обеспечение доступными и качественными медуслугами, в том числе направление средств на COVID-пакет, продолжение образовательной реформы, развитие культуры и поддержка спорта высоких достижений», — рассказал министр. Также, по его словам, среди приоритетов — повышение обороноспособности страны и повышения денежного обеспечения военнослужащих, продолжение проекта «Велике будівництво», развитие железнодорожного транспорта, масштабная цифровизация экономики, формирования финансово состоятельных регионов.

Марченко подчеркнул, проект госбюджета – сбалансированный и реальный, а его параметры совпадают с оценками МВФ. «Мы продолжаем двигаться в рамках программы с МВФ: параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда. Мы сохранили доверие и поддержку международных партнеров. Свидетельство тому – 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС. На днях подписано соглашение с ЕБРР на $300 млн на финансирование мер по преодолению пандемии. Кроме этого, мы объявили прайсинг очередного публичного выпуска еврооблигаций. Расчетная доходность в 6,20% – самая низкая в истории Украины. Также возвращается спрос иностранных инвесторов на украинские ОВГЗ», – подчеркнул Марченко.

Основные показатели

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Итак, неизменными остались предположение правительства, что в следующем году украинская экономика вырастет на 4,6% — после примерно 5% падение, которое ожидается в этом году. Одним из самых больших изменений, которые произошли в проект бюджета на 2021 между первым и вторым чтением — сокращение дефицита бюджета с 270 млрд грн до 246, 6 млрд. грн. грн. Теперь расходы будут превышать доходы на 5,5% — это на полпроцента меньше, чем предполагалось в предыдущем варианте. Хотя это все еще существенно больше, чем предусмотрены в Бюджетном кодексе предельные 3%. Доходы бюджета увеличили почти на 21 млрд грн. А вот расходы уменьшили на 2,7млрд. грн, в общем фонде, откуда финансируются подавляющее большинство расходов бюджета, — на более 11 млрд грн.

Как сократили расходы?

Львиную долю сокращения дефицита бюджета дали изменения в планах по повышению минимальной зарплаты. Запланированное на 1 января повышение «минималки» до 6000 грн в месяц осталось в силе, а вот от июльского роста до 6500 грн правительство отказалось и перенесло на декабрь следующего года. С одной стороны, это уменьшит поступления от налога на доходы физических лиц и ЕСВ, которым, в частности, финансируется и Пенсионный фонд, финансирование которого из-за этого урезали на 8,5 млрд. грн. Однако оставит существенные суммы в обороте предприятий, не тратить эти средства на фонд оплаты труда — для повышения зарплат. По инициативе президента Зеленского правительство повысило «минималку» до 5000 грн с 1 сентября 2020 года. Однако оно было не таким значительным, как в начале 2021, когда один из основных социальных стандартов возрастет сразу на 20%. Прожиточный минимум в 2021 году также возрастет дважды — с 1 июля до 2294 гривны, с 1 декабря — до 2393 гривен.

МОЗ просило больше

Между тем, министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал проект бюджета из-за того, что на зарплаты медикам выделили почти в два раза меньше. Он убежден, что вместо 159 млрд. на медицину нужно выделить 296 млрд. грн. Чиновник напомнил, что сейчас зарплата врача находится на уровне 9 тыс. грн, средний медицинский персонал получает около 7 тыс. грн, а младший — около 5 тыс. По мнению министра, справедливая зарплата должна составлять 23 тыс. грн для врачей, 17 тыс. — среднему медперсоналу, 12 тыс. — младшему. Именно такие зарплаты медикам в своем выступлении перед депутатами обещал президент Зеленский, однако обещания не выполнил.

По словам главы МОЗ, расходы на медицину должны покрывать хотя бы необходимый минимум. «Наши медицинские работники — это наше медицинское войско, которое защищает страну. Должны достойно оценивать их работу… Даже тысяча современных больниц просто будут нам не нужны, если там не будет медицинских работников. Подумайте об этом. Это наша реальность», — сказал Степанов. Он подчеркнул, что украинское здравоохранение останется на прежних условиях. «С теми же зарплатами для медицинских работников. И с теми же «кулечками», с которыми мы видим у людей, которые приходят в больницы, самостоятельно закупая лекарства», — добавил Степанов.

Что с вакциной от коронавируса?

Согласно бюджету, на вакцинацию от Covid-19 выделено 2,6млрд. грн. В правительстве считают, что этого вполне достаточно, чтобы закупить за государственные средства 8 млн. доз вакцины, что позволит вакцинировать 4 млн. украинцев из групп наибольшего риска — медиков, правоохранителей и военных, людей пожилого возраста. Остальные прививки, как ранее пояснил сам премьер-министр Денис Шмыгаль, можно будет сделать на «коммерческой основе».

В тоже время министр здравоохранения Максим Степанов в день принятия бюджета заявил, что в группе риска находятся 21 млн. украинцев, и они должны получить бесплатные прививки от коронавируса.

По словам гендиректора госпредприятия «Медицинские закупки» Арсена Жумадилова, для формирования коллективного иммунитета, по оценкам ВОЗ, должно быть провакцинировано крайней мере 65% населения. Следовательно, государство должно обеспечить не 8 млн, а 44 млн вакцин, что будет стоить около 5,2млрд. грн. с учетом всей международной помощи на вакцинацию, которую получит Украина.

На образование потратят меньше

В окончательном варианте проекта бюджета на 2021 год общее финансирование образования сократилось на 4 млрд грн. В частности, образовательная субвенция местным бюджетам – почти на 3 млрд грн. В конце ноября правительство на год отсрочил введение минимального оклада учителям на уровне трех прожиточных минимумов. Но и. о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что зарплаты педагогов все равно вырастут — с 1 января и с 1 июля. Однако как и для других бюджетников, этот рост связан с ростом минимальной зарплаты. Поэтому после январского повышения учителям, очевидно, придется ждать следующего декабря, чтобы получить более высокую зарплату. Зарплаты педагогов будут повышены следующим образом: учитель-начинающий будет получать в среднем 9511 грн вместо нынешних 7850, учитель со стажем — 13400 грн. вместо нынешних 10600 грн. в месяц.

Долги вырастут

Предельный объем гарантированного государством долга достигнет до 7,8% ВВП или 350 млрд грн, а предельный объем предоставления в 2021 году государственных гарантий составляет более 88 млрд грн (это 9,2% доходов общего фонда бюджета на 2021 год). «Такой вынужденный временный шаг вызван необходимостью поддержки субъектов хозяйствования, особенно малых и средних предприятий, наиболее пострадавших в результате введения карантина распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19)», — объясняют в правительстве. Однако эксперты называют механизм государственных гарантий квазидолгом или скрытыми заимствованиями. В целом объем заимствований, которыми правительство собирается покрывать дефицит бюджета, остался почти неизменным — более 700 млрд грн. Однако теперь правительство хочет больше занять на внешнем рынке, ожидая деньги от МВФ и других международных кредиторов, которые не удалось получить в текущем году.

Откуда возьмутся деньги?

План доходов бюджета увеличили почти на 21 млрд грн, при этом вырос как общий, так и специальный фонд. В частности, в спецфонд бюджета предусмотрен новый вид доходов — от легализации азартных игр, из которых правительство планирует получить почти 7,5 млрд. грн. Эти средства будут направлены на финансирование отдельных проектов в сфере здравоохранения, культуры, развития аэропортной инфраструктуры, социально-экономического развития отдельных территорий.

В общем фонде почти 9 млрд ждут от эффективной работы фискальных органов и больших налоговых поступлений – 6,4млрд. грн должна дать «ликвидация схем» при уплате НДС и 2,4млрд. грн от импортной пошлины. Еще 1 млрд грн должно дополнительно поступить от налога на прибыль предприятий. Втрое больше, чем обычно, — 90% от доходов, — в госбюджет должны уплатить государственные компании. Ожидается, что это пополнит бюджет еще на более 4 млрд грн. Большая приватизация несостоявшаяся в этом году, также запланирована на следующий — в 2021 правительство хочет получить от нее вдвое больше — 12 млрд грн. Вместе с тем, правительство не стало увеличивать плановые поступления от НБУ и оставило их на уровне 33 млрд грн, хотя депутаты просили увеличить их на 12 млрд грн — до 45 млрд грн.

Остались в «шоколаде»

Экономить согласились не на всем. В частности, содержание каждого депутата в 2021-м обойдется украинцам в 6 млн грн. В эту сумму входят все расходы: начиная от зарплаты и заканчивая расходами на автопарк и печать документов. В целом же расходы на Верховную Раду составят 2,5 млрд грн, хотя еще в прошлом году они были на уровне 2 млрд грн. Помимо оклада, депутатам также положены расходы на выполнение своих функций (расходы размером в еще одну зарплату), а также компенсация аренды квартиры (около 19 тыс. грн в месяц), 25 прожиточных минимумов на помощников (с 2021-го это 56,7 тыс. грн).

Не обидели и силовиков. Пожалуй, это единственная статья в бюджете, которая получит финансирование в полном объеме. Согласно закону, на безопасность должно расходоваться не менее 5% ВВП. Однако в следующем году этот показатель будет даже перевыполнен. Общие расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрено в объеме почти 268 млрд грн или 5,93% ВВП. Вместе с тем при подготовке проекта бюджета на 2021 год многие обращали внимание, что впервые за последние годы финансирование Минобороны уменьшили на 127 млн. грн по сравнению с предыдущим годом при том, что общие расходы на безопасность растут на миллиарды. При этом большую часть получают силовые органы. Однако в окончательном варианте сметы расходы на безопасность и оборону все же увеличили на 158, 7 млн. грн. В частности, больше получили Минобороны, а также Главное управление разведки и МВД.

Компромиссное решение

«Мы должны смотреть на вещи реально и воспринимать их такими, каковы они есть. Без иллюзий. Действительно, это бедная страна. Украина — самая бедная страна Европы. И действительно, у нас есть кризис, который, возможно, не так сильно отразился на нас, как на других странах Европы, но, тем не менее, это кризис», — заявил депутат от фракции «Слуга народа», глава налогового комитета Рады Данил Гетьманцев.

По его словам, экономика Украины более чем на половину находится в тени, а граждане системно уклоняются от уплаты налогов, поэтому государственный бюджет недополучает средства. «Бюджет — это компромисс. И наш бюджет на следующий год — также компромисс, который не удовлетворяет никого. Но на то он и компромисс, чтобы он не удовлетворял ни одну из сторон», — подчеркнул нардеп. В то же время он отметил, что не было ни одного года, когда бы бюджет Украины был воспринят «с аплодисментами». «Им всегда недовольны, поскольку это баланс, компромисс между различными политическими силами», — добавил Гетманцев. Он пояснил также, что уменьшение дефицита бюджета означает, что Украина будет брать меньше денег и потом меньше отдавать. «На плечи наших детей и внуков ляжет меньше денег, меньше обязательств перед кредиторами, которые мы потом должны будем возвращаться в будущем», — уточнил он.

Оппозиция против

По мнению депутата от ОПЗЖ Юрия Бойко, госбюджет на 2021 год должен предусматривать не увеличение расходов на силовые органы, а решать вопросы финансового обеспечения по социальной поддержке людей и экономики. «В худших традициях бюджетов прошлых лет продолжается позорная практика формирования бюджета полицейского государства с бедным населением», – заявил оппозиционер. По его словам, главный финансовый документ страны должен решать вопросы защиты людей, быть, прежде всего, социально-ориентированным. «Что мы видим сегодня: тарифы растут, люди не в состоянии по ним платить, субсидии срезали, инфляция съедает все заработанное, экономика не работает. Мероприятия по борьбе с коронавирусом провалены, деньги из Фонда разбазарили, а правительство подает в парламент какую-то филькину грамоту, рассчитывая на то, что кулуарные договоренности им помогут ее протянуть», – отметил он.

В свою очередь народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко сказал, что новая смета страны это бюджет тёплой ванны Зеленского и силовиков, которые ее охраняют. Гончаренко убеждён, что увеличение финансирования Офиса Президента, а также силовых структур предусмотренных в Бюджете-2021 говорит о том, что президент продолжает находиться в тёплой ванне, игнорируя реальные проблемы в стране. Гончаренко отметил, что нынешний бюджет нереалистичный и выполнить его будет крайне проблематично. «Таможенная служба говорит, что не сможет собрать то, что запланировано в бюджете. Минфин утверждает, что не сможет заимствовать столько, сколько запланировано. Извините, а как профинансировать этот бюджет? Это катастрофа», — утверждает нардеп.

Деньги есть, а результата –нет

По словам экономиста Алексея Куща, дополнительное урезание статей все равно не улучшит бюджет в целом. Ведь проблема не в конкретных статьях, а в подходах к бюджетному планированию. По его словам, есть два вида бюджетной политики: рестрикционная – направленная на ограничение бюджетных затрат и сокращение дефицита, и экспансионистская – направленная на расширение бюджетного дефицита и увеличение расходов для борьбы с кризисом. Однако бюджет-2021 – это ни то, ни другое. С одной стороны, в нем декларируется помощь социальной сфере. С другой, такие статьи зачастую не выполняются.

«Хроническое невыполнение расходов от программы по развитию экономики переносится на будущий год. Это говорит о том, что Минфин не способно выполнять широкомасштабные программы по финансированию экономики, социальной системы, которые бы насчитывали миллионы бенефициаров, то есть получателей в виде населения или виде субъектов малого и среднего бизнеса. Как показала практика, ведомство может выполнять только простейшие программы как «Великое строительство». Или паковать карманы внешних кредиторов. Оно полностью дисфункционально для того, чтоб реализовывать масштабные программы для амортизации кризиса, как это происходит на Западе. В частности, в виде широкомасштабных программ дотирования малого бизнеса, усиления социальной системы и т.д.», — говорит Кущ.

Напомним, что со вчерашнего дня в Киеве митингуют представители бизнеса, которые отстаивают свои права на работу и заработок. Участники акции требовали от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФЛП. Между митингующими и полицией произошла стычка, когда протестующие пытались установить палатки. На сегодня митингующие пообещали акцию еще более масштабной.