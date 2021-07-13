ЕС и Украина подпишут «стратегическое партнерство» по сырью

Главная » Экономика » ЕС и Украина подпишут "стратегическое партнерство" по сырью ЕС и Украина подпишут "стратегическое партнерство" по сырью

Закрыть Отправить

Во вторник, 13 июля, Киеву будет предложено вступить в промышленные альянсы ЕС по батареям и сырью с целью развития полной технологической цепочки добычи, переработки и вторичного использования минералов в Украине для обеспечения рынка ЕС электромобилями и цифровым оборудованием.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович отправился в Украину, где, как ожидается, подпишет новое «стратегическое партнерство» по сырью с премьер-министром Денисом Шмыгалем, информируют Экономические новости.

«Мы решили, что должны открыть новую главу в наших стратегических отношениях, и это более тесное сотрудничество в области сырья, зеленых и цифровых технологий», — сказал Шефчович группе журналистов в понедельник перед посадкой на самолет в Киев.

Партнерство ЕС и Украины в области сырья имеет более широкое глобальное значение. Поскольку Россия завершает строительство газопровода «Северный поток-2» в Германию, Киев, как ожидается, потеряет доходы от транзита газа. А сырье может стать новым источником дохода для Украины.

«Нам нужно рассматривать встречи и дискуссии, которые мы будем проводить сегодня и завтра, также в геополитическом контексте. Потому что Украина становится частью европейской цепочки создания стоимости, что, на мой взгляд, имеет стратегическое значение», — сказал Шефчович.

Читайте: Украинский стартап представил новое семейство боевых беспилотников (ВИДЕО)

Комиссия видит явные возможности от установления более тесных связей с Украиной. В настоящее время Европа сильно зависит от импорта ключевых сырьевых материалов, при этом Китай обеспечивает 98% поставок редкоземельных элементов в ЕС, ключевых компонентов для производства батареей для электромобилей, смартфонов и ветровых турбин.

Список критического сырья ЕС в последний раз обновлялся в сентябре прошлого года и включает 30 материалов, в том числе редкоземельные элементы, бокситы, литий и титан.

«Их 30, и 21 из этих критических видов сырья находится в Украине, которая также добывает 117 из 120 глобально используемых минералов», — сказал Шефчович. «Мы говорим о литии, кобальте, марганце, редкоземельных металлах — все они находятся в Украине», — пояснил он.

Читайте: Эксперты отмечают положительное действие закона о ломе для предприятий, но прогнозируют рост цен на сырье в августе

Во вторник Киеву будет предложено присоединиться к промышленному альянсу ЕС по батареям, а также к альянсу блока по критическому сырью, запущенному в сентябре.

Целью альянса является укрепление «стратегической автономии» ЕС в области сырья путем выявления препятствий и инвестиционных возможностей на всех этапах цепочки создания стоимости минерального сырья — от добычи до переработки и утилизации отходов — при попытке минимизировать экологические и социальные последствия, заявили в Комиссии.

«Мы считаем, что Украина может быть очень ценным партнером во всей цепочке создания стоимости в этой новой экосистеме, которую мы строим на территории Европейского Союза», — сказал Шефчович. «Мы собираемся помочь Украине привести свою нормативную базу горнодобывающей промышленности в соответствие с нормативной базой ЕС, взяв на себя обязательства по соблюдению самых высоких экологических, социальных и управленческих стандартов».

Комиссия отказалась говорить об объемах торговли сырьем, которые может принести новое партнерство.

«Это очень трудно предсказать», — пояснил Шефчович, сказав, что это «во многом будет зависеть от того, как пройдут первые месяцы этого тесного сотрудничества». Переменные включают наличие деловых партнеров в Украине и то, насколько они готовы взять на себя обязательства по соблюдению прав человека, трудовых и экологических стандартов.

Комиссия представила положение о батареях в 2020 году, заявив, что Европа стремится создать самые «зеленые» батареи на земле, с самыми высокими экологическими и социальными стандартами.

«Каждая батарея в ЕС будет иметь цифровой паспорт, гарантирующий этичность происхождения сырья», — сказал Шефчович, добавив, что это требование будет распространяться и на украинские предприятия.

Новое стратегическое партнерство с Украиной также будет сопровождаться финансовым пакетом, включая дополнительную техническую помощь в размере 750 000 евро, которая будет предоставляться с 2022 года. Украинским предприятиям и университетам будет предложено напрямую подавать заявки на финансирование в рамках программы Horizon Europe по исследованиям и инновациям, в которой 125 млн евро выделено на исследования батарей и более 1 млрд евро — на водородные технологии.

Представителям Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) также предлагается принять участие в открытии каналов финансирования для украинских предприятий.