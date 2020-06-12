Рынок энергетики: «При избытке в стране АЭС Украине не имеет смысла активно заниматься альтернативными источниками энергии», — Илья Пономарев (Часть 2)

Главная » Экономика » Рынок энергетики: «При избытке в стране АЭС Украине не имеет смысла активно заниматься альтернативными источниками энергии», - Илья Пономарев (Часть 2) Рынок энергетики: «При избытке в стране АЭС Украине не имеет смысла активно заниматься альтернативными источниками энергии», - Илья Пономарев (Часть 2)

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По оценкам экспертов, ожидается масштабное сокращение потребления традиционных энергоресурсов вследствие стремительного роста применения возобновляемых источников энергии. С просьбой рассказать о ситуации, которая сложилась с альтернативными источниками энергии в Украине и оценить успешность проектов Газпрома, “Экономические Новости” обратились к эксперту в энергетике, предпринимателю, основателю компании Trident Acquisitions Илье Пономареву. Предыдущую часть интервью читайте в материале "Пять крупнейших газодобытчиков в стране находятся в руках олигархов», — Илья Пономарев".

В Германии на топливном рынке широко применяются инновационные технологии, в частности, биотопливо. По вашему мнению, какие перспективы развития альтернативных видов топлива на украинском рынке и в мире?

Все без исключения альтернативные источники энергии дороже конвенциональных. Поэтому они и называются альтернативными. Как только бы они стали дешевле, то стали бы сразу основными. Атомная энергия тоже в какой-то момент была альтернативной, но сейчас мы так ее не называем, потому что она превратилась в самый дешевый вид энергии, который человечество имеет. И когда появится термоядерная энергия, она тоже будет называться не альтернативной, а просто новым видом энергии. Применение ветровой, солнечной и биоэнергии хорошо тогда, когда очень высокая стоимость обычного ископаемого топлива. То есть в Германии массовое применение этих технологий оправдано. В Украине оно оправдано гораздо меньше, потому что у нас стоимость традиционных источников энергии меньше. Биотопливо — это то, что можно применять в Украине, поскольку в стране много сельского хозяйства, и, таким образом, много сырья, из которого можно это биотопливо производить. Конечно, если для этого будет использоваться не специально выращенный рапс, который просто грабительски относится к земле. Но все равно переводить украинский аграрный потенциал на биотопливо, по моему мнению, не является правильным решением. В ограниченном количестве, как побочная продукция успешного сельхозпроизводства – да, это будет работать, и я вижу такие примеры, но в массовом – есть сомнения. Каждая страна устроена по-своему. И у каждой страны есть свои конкурентные преимущества и конкурентные недостатки.

Инвестиции в какие виды возобновляемых источников энергии (гидро-, ветро- солнечная энергия, биотопливо) наиболее перспективны в Украине с учетом ее климата и земельного фонда?

Как уже говорилось, каждая страна устроена по-своему. И у каждой страны есть свои конкурентные преимущества и конкурентные недостатки. Вот биотопливо, наверное, действительно самое разумное из того, что имеет смысл использовать, если производители будут делать его из отходов существующего сельскохозяйственного производства, а не засевать под него отдельные поля, как делает целый ряд существующих производителей. Но еще раз можно сказать, что надо смотреть всегда на результат в целом для страны, будет ли экономика в целом в плюсе, или в минусе. То, что мы находимся в минусе по ветру и солнцу — это очевидно. В их производстве, при избытке в стране атомной генерации, нет никакого экономического смысла. Это чистой воды дань моде, которая существует на Западе, и такой карго-культ, когда мальчики и девочки знают, что если в Германии это строят, то и мы должны строить, не понимая, зачем это делают в Германии. Европа получает дорогой газ. Можно посмотреть на бензоколонке там, сколько стоит бензин или газ, и сколько он стоит у нас. Поэтому для Германии эти виды производства осмысленны. А для нас – просто дополнительное налогообложение украинских граждан.

В Украине анонсировали выход программы «инвест-няня». Насколько данная программа может способствовать приходу международных инвесторов на украинский газовый рынок и рынок возобновляемых источников энергии?

Идея, конечно, очень хорошая. Но название программы отражает абсолютную оторванность ее авторов от реальности. Вопрос состоит в том, кто кого должен нянчить. Думаю, нянчить неопытных управленцев должны как раз те люди, которые приходят с большими деньгами. Они должны сами объяснять чиновникам, что тем нужно делать для того, чтобы они имели возможность вложить свои средства на территории страны. Можно было назвать «нянь» проводниками в турбулентных водах украинской политики, шерпами, которые бы защищали инвесторов от каких-то резких действий чиновников и недобросовестно конкурирующих олигархических бизнесов. Это можно было бы понять. Но когда мы слышим слово “няня”, это, конечно, у инвесторов вызывает саркастический смех. Оно отражает тот факт, что нынешнее руководство страны очень хочет, чтобы пришли иностранные инвесторы, но пока не знает, как. Вот сейчас пришел вместе с Михаилом Саакашвили новый человек Леван Варшаломидзе, который стал секретарем Национального инвестиционного совета. Это человек очень грамотный. Он был премьер-министром Аджарии, наиболее успешного региона в Грузии. Он понимает, как разговаривать с иностранными инвесторами. Если этой паре дадут работать, может быть, что-то в этом отношении изменится. Тем более, что сегодня переломный момент из-за коронавируса, когда необходимо перестраиваться на ходу. Сейчас как раз есть возможность привлечь в Украину производственные компании, которые будут уходить из Китая, и которые хотели бы работать в Европе. Такие компании могут захотеть прийти в Украину, если им сделать предложение, не хуже, чем Словакия, Румыния или Польша. Зато резко снизились возможности привлечь финансовых инвесторов, которые были готовы вкладывать деньги в те производства, которые уже существуют в Украине и требуют развития и модернизации. Например, моя компания ориентирована на такую модель, но я затрудняюсь сказать, какие средства мы можем вложить в Украину в ближайший год, учитывая начавшуюся правительственную нестабильность, отсутствие руководителей в нефтегазовой отрасли, в т.ч. профильного министра, и общее состояние неопределенности во власти. Сейчас никто, кроме президента, не в состоянии ответить за свои слова, а президент изолирован плотным кольцом полуслучайных людей с не всегда прозрачными интересами.

Можно узнать ваше отношение к «зеленому тарифу» в Украине. Какая, на ваш взгляд, должна быть цена 1 кВт·час «зеленого тарифа» с учетом интересов государства и производителей?

Моя позиция была хорошо известна, когда он только вводился. Не надо было вообще вводить “зеленый тариф”. Было бы лучше, если бы его вообще не было в Украине, потому что Украине некуда девать свою существующую генерацию, а любой “зеленый тариф”, любая новая генерация – это не плюсы для украинской экономики, а чистая нагрузка. Есть много справедливых слов и про экологию, и про будущее, и про остальные аспекты. Но этим надо заниматься лет через пять, когда Украина твердо станет на ноги, в стране будет устойчивый экономический рост, а граждане начнут богатеть. Тогда будет можно часть «избыточного» богатства направить на создание новой зеленой генерации. Но увы, та ситуация, в которой мы оказались сейчас, уже такая, какая есть. Уже подписаны инвестиционные соглашения, зафиксированы тарифы. И ситуация, конечно, непростая. Потому что заставить инвесторов пойти на снижение тарифа, это, конечно, ущемление их прав. Они же не виноваты, что правительство подписало такие соглашения. Они пришли и привлекли средств под определенные условия и гарантии. Все подписано, и “договор дороже денег”. Теперь чем дальше, тем больше мы загоняем ситуацию в кризис. В то же время в Верховной Раде есть хорошие идеи, например, переход на аукционную систему, связанную с «зелеными» тарифами. Но есть и более простые, «понятийные» соображения: в отрасли есть иностранные инвесторы, но они занимают лишь около четверти рынка, исходя из установленной мощности. А три четверти занимают компании Рината Ахметова, который, как украинец, не должен бы прикрываться иностранцами, защищая свои компании, а должен, наоборот, выступить в авангарде компромисса, чтобы снять ярмо с украинских граждан и украинской экономики, которое было надето не без участия его близких знакомых.

Газпром инвестировал огромные средства в газопровод “Сила Сибири”. Китай же начал масштабную реформу ценообразования, которая оказывает негативное влияние на проекты “Газпрома”. Насколько оправданными для России было решение о запуске “Сила Сибири” и планы относительно строительства “Сила Сибири-2”?

Вся эта тема с “Силой Сибири” в значительной степени связана с освоением бюджета. “Газпром” является госкомпанией. С одной стороны, ее руководители действуют по законам частного менеджмента. Но выводить деньги из компании они могут только через подрядчиков. Поэтому они затевают огромные мегастройки, которые совершенно не выгодны и не нужны компании с точки зрения ее основного бизнеса. Та же самая “Сила Сибири” относится к этому примеру (да и “Северный поток-2” тоже лежит в той же самой плоскости). Но зато это огромные проекты, на которые выделятся огромные средства на строительство, из которых минимум половина разворовывается и кладется кому-то в карманы. Это основной смысл этих всех инициатив. А то, что Китай является потенциальным и действующим перспективным рынком, то это как раз совершенно оправданно. И в Сибири есть месторождения, которые могут обслуживать потребности Китая: и Вилюйская группа, и Ковыкта, и Эвенкия. Но еще раз необходимо подчеркнуть, что, когда строятся конкретные газопроводы, наивный человек может подумать, что их проектировщики карты никогда не видели. Однако тот, кто понимает, как принимаются решения, грустно кивает и понимает, что они нужны не для того, чтобы в максимально короткий срок и с минимальными затратами ввести в эксплуатацию, например, месторождения в Якутии, которые могли бы работать на китайский рынок, а нужно просто освоить бюджет.

Какие могут быть перспективы у газопровода “Сила Сибири”?

Газопровод будет построен, будет введен в эксплуатацию. Люди на строительстве заработают очень много денег. А компания “Газпром” на этом газопроводе будет скорее терять деньги, чем зарабатывать. Можно ли было сделать экономически эффективный проект? Да, безусловно. Можно было бы и сахалинские месторождения соединить с японским и корейскими рынками. И это было бы дешевле. Но вместо этого РФ идет другим путем.

Какая стратегия Газпрома может быть наиболее эффективной в условиях кризиза на топливном рынке из-за пандемии?

Наиболее эффективная стратегия “Газпрома”, как компании – это, безусловно, максимально сократить затраты на пустые и никому не нужные проекты, показать свою надежность как поставщика для европейского рынка, делать все возможное, чтобы не допустить на европейский рынок поставщиков из других стран, тот же самый сжиженный газ. Однако пока “Газпром”, поскольку он является не самостоятельным центром принятия решений, а лишь ремнем путинской внешней политики, постоянно принимает те решения, которые компании невыгодны. И это делают абсолютно осознанно, поскольку эти решения (предположительно) выгодны стране в геополитическом плане. Точнее, Путин и Кремль считают, что выгодно, поэтому так и поступают. Увы, там, где политика смешивается с бизнесом, никогда ни про какую эффективность не может быть речи.

Как отразится на Газпроме и бюджете РФ снижение поставок газа вследствие применения альтернативных источников энергии в Европе и других странах?

Альтернативные источники в краткосрочной перспективе вряд ли сильно отразятся на состоянии европейского рынка. С одной стороны, генерация зеленой энергетики выросла, а с другой – выводятся из эксплуатации атомные станции, выводится уголь, и все это надо чем-то замещать. И, кроме всего прочего, есть большое количество задач в нефте- и газохимии, для которых тоже нужны углеводороды. Поэтому вряд ли в ближайшие годы, да и в среднесрочной перспективе, можно ожидать сокращение потребления газа. Думаю, оно будет расти в Западной Европе в ближайшие лет 20-25, несмотря на альтернативную энергетику, а в странах Азии и Африки – и дольше того. Но то, что эпоха углеводородов рано или поздно закончится – это очевидно. Вопрос только в том, что придет на смену. И, по моему мнению, скорее всего на смену придут термоядерные источники энергии, первая экспериментальная станция по производству которых сейчас строится во Франции. На мой взгляд, будущее за этими технологиями. Может, когда-нибудь вообще нам энергию будет присылать Илон Маск из космоса… Однако сейчас мы должны крепко стоять на ногах, и использовать то, что нам подарено природой, чтобы вкладывать в свое национальное развитие.