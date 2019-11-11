Экономика Зе: госбюджет 2020 — конец эпохи бедности?

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На текущей пленарной неделе профильные комитеты парламента рассмотрят внесенный правительством ко второму чтению проект бюджета-2020, чтобы подготовить документ к рассмотрению в сессионном зале. Смета страны на будущий год предусматривает увеличение финансирования оборонной сферы, незначительное повышение пенсий после индексации социальных выплат и сокращение расходов на деятельность органов власти. Большая же часть ресурсов будет направлена на погашение внешних и внутренних долговых обязательств.

Комментируя новшествах бюджета-2020 министр финансов Оксана Маркарова в социально-политическом шоу «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу заявила: «Мы видим, что люди в Украине достойны жить лучше. Мы видим, что пенсии, зарплаты, несмотря на то, что они увеличиваются, они – недостаточны. В тоже время, если мы сравним Украину по количеству богатых людей, по количеству активов в их руках, мы увидим, что мы впереди очень многих рейтингов», информируют Экономические Новости.

По словам чиновницы, так происходит потому, что очень много лет не проводились реформы, очень много лет экономика монополизировалась и очень много лет богатства Украины, которых в стране намного больше, чем во многих соседних странах, не переходили в руки людей. «Как это сделать и что мы предлагаем в этом году в бюджете, который мы уже передали парламенту ко второму чтению. Этот бюджет построен на лучшем прогнозе, на прогнозе роста. Все международные эксперты видят и верят в то, что экономика Украины будет расти, инфляция будет меньше, а реальные доходы людей будут больше. На этом прогнозе мы построили наш бюджет и этот бюджет говорит о том, что мы впервые не будем увеличивать налоги для бизнеса. Это очень важно, потому что именно экономический рост, развитие бизнеса, развитие предпринимательства – обязательное условие преодоления бедности», – заявила Маркарова.

Напомним, представляя первоначальный вариант проекта госбюджета на будущий год 15 сентября, премьер-министр Алексей Гончарук просил «не удивляться, что этот бюджет не учитывает подавляющее большинство идей, с которыми выходила команда президента на выборы», и выразил надежду, что ко второму чтению проект бюджета будет «подготовленным». В нем найдут отражение идеи новой властной команды, которые успеют вступить в силу закона, а также новые макроэкономические показатели, пересмотрены новым Кабмином. Однако реалии оказались не такими радужными.

Общие цифры

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Не изменился по сравнению с первоначальным проектом бюджета, размер минимальной зарплаты. с 1 января она составит 4723 грн. Не нашли также отражение ожидания Кабмина о росте ВВП на 7% в год, о чем ранее заявил глава правительства. По крайней мере в ближайшие три года рост ВВП по консервативному сценарию ожидается на уровне 3,7, 3,8 и 4,1%, по оптимистическому сценарию — на 4,8, 5,5 и 6,5% соответственно. То есть, ожидания относительно ВВП выросли по сравнению с предыдущим прогнозом (2020 ожидался рост 3,3%), однако не настолько, чтобы существенно увеличивать доходную и расходную часть бюджета. Доходи составят 1,094 трлн грн, расходы — 1,181 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 2,09% от ВВП. Инфляция — 6,3% в год.

На выплаты по государственным долгам в 2020 году пойдет 423,6 млрд. грн, из которых 141,5 млрд. грн — проценты по государственным заимствованиям. Сам государственный долг в 2020 году составит около 45,3% ВВП. Это самая большая статья расходов в госбюджете. При этом в правительстве не планируют «затыкать дыры» за счет большого количества новых заимствований. Сотрудничество с МВФ планируется продолжать, однако при этом правительство заявляет, что взял курс на сокращение размера госдолга.

Изменило правительство и прогноз по курсу доллара: в соответствии с обновленным макроэкономического прогноза, доллар в 2020 году должен стоить около 27 гривен (до первого чтения — 28,2 гривны за доллар).

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Есть и хорошая новость: повышать налогообложения в будущем году не планируют.

Образование

В доработанном бюджете правительство предлагает увеличить расходы на образование, введя ряд новых программ, которых ранее в документе не было. Например, планирует выделить 3,5 млрд. грн. на программу «Способная школа для лучших результатов», которая предусматривает доукомплектование школ необходимым оборудованием.

Также правительство впервые выделит 3,8 млрд грн. на социальную защиту педагогов: молодым учителям в 2020 году планируют выплатить единовременное пособие в размере 21 тыс. грн. На профессионально-технические училища расходы увеличили на 159 млн. грн. Еще 500 млн. грн правительство предусмотрело на внедрение в Украине программ обмена для молодежи. Эти программы в 2020 году должны охватить около 100 тыс. украинцев.

В следующем году планируется в большинстве школ страны провести интернет. А вот малокомплектные школы могут быть расформированы. Как пояснил премьер, в таких школах не устраивает прежде всего качество образования, ведь в них далеко не по каждому предмету есть квалифицированные учителя.

Социальное обеспечение

Ко второму чтению правительство увеличило расходы на некоторые социальные программы: помощь семьям с детьми — на 2,2 млрд. грн; строительство жилья для детских домов семейного типа — на 364,1 млн. грн; помощь одиноким пенсионерам старше 80 лет — 860 млн. грн. Такие люди получат от государства по 670 грн к пенсии.

Медицина

Ко второму чтению также пересмотрели расходы на здравоохранение. На эту отрасль планируется выделить 113, 3 млрд. грн (в первом проекте закладывалось 108 млрд). В следующем году правительство собирается сосредоточиться на построении эффективной системы экстренной медицинской помощи (1,9млрд. грн). Нашлись деньги и на закупку 470 автомобилей скорой помощи и открытие 25 новых отделений скорой помощи, оснащенных по современным стандартам. Более чем втрое обещают расширить программу «Доступные лекарства» (3,2 млрд. грн, тогда как 2019 закладывался 1 млрд), заложить большую сумму на покупку лекарств (9,7 млрд. вместо 6,4 млрд 2019-го) и на лечение украинцев за рубежом (1,09 млрд. грн вместо 689 млн. гн 2019-го).

Региональное развитие

В то же время Кабмин вернул в бюджет на 2020 год субвенции на социально-экономическое развитие территорий. В законопроекте о госбюджете, который Рада приняла в первом чтении, субвенции не предусматривались, однако ко второму чтению правительство предусмотрело на эти цели 2 млрд. грн. «Субвенции социально-экономического развития — не очень эффективный инструмент, но парламент — наши партнеры», — пояснил Гончарук. Средства на это возьмут, уменьшив Фонд регионального развития. Отметим, что данную статью расходов часто критикуют за то, что депутаты-мажоритарщики используют субвенции для политической рекламы и агитации. На Фонд регионального развития в 2020 году планируют потратить 7,5 млрд. грн.

Инфраструктура

На инфраструктуру правительство в 2020 году планирует потратить 73,7 млрд. грн. При этом расходы на содержание местных дорог и улиц увеличат на 1,5 млн. грн, а на реконструкцию мостов — на 500 млн. грн.

На аэропорт Днепра в бюджете на 2020 год предусмотрели 1 млрд. грн. Расходы на этот аэропорт пообещал обеспечить президент Украины Владимир Зеленский во время прессмарафона 10 октября. Еще 70 млн. грн правительство предусмотрело на реконструкцию аэропорта Измаила.

Оборона и безопасность

Бюджет Министерства обороны 2020 составит рекордные 245, 8млрд. грн — 5,45% от прогнозируемого ВВП. В том числе 146 млрд грн (3% ВВП) — именно на оборону. Это самый большой военный бюджет за все годы независимости, поэтому, очевидно, между первым и вторым чтениями его показатели не изменились. В частности, на закупку и модернизацию вооружения планируют потратить 35,4 миллиарда гривен.

В бюджете МВД (93 млрд грн) заложены средства на увеличение зарплат силовикам. В частности, сотрудникам Нацполиции и Нацгвардии — на 10%, спасателям (ДСНС) — на 14%, пограничникам — на 15%. Бюджет развития пойдет на создание новой службы участковых инспекторов в сельской местности. Так, 2020 должны появиться 3200 офицеров общины. «Это будет новый участковый офицер, который будет иметь собственное помещение, собственную компьютерную технику, автомобиль, который позволит ему качественно защищать интересы граждан и поддерживать безопасность», — прокомментировал заместитель главы МВД Антон Геращенко. Кроме того, в следующем году МВД планирует, по словам Геращенко, «огромный прорыв» в системе фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. За счет этого предполагается существенно снизить уровень смертности на дорогах, что в последнее время приобрело угрожающие масштабы.

Агросектор

Ранее государство планировало помогать аграриям одним способом: направить 4,4млрд. грн на удешевление кредитов при приобретении земли после открытия рынка. Теперь есть две программы: 4 млрд грн — на поддержку отрасли, 240 млн грн — на уставный капитал Фонда частичного гарантирования кредитов, в том числе на приобретение земли. По информации СМИ, есть две причины для таких изменений. Во-первых, запуск рынка земли планируется с октября 2020 года и его участники могут не успеть выбрать все средства, запланированные на земельные кредитования. Во-вторых, если с запуском рынка что-то пойдет не так, у Минфина будет возможность направить этот ресурс на дотации или другие виды помощи сектору.

Мнения экспертов

По словам финансового аналитика Алексея Куща, презентация бюджета2020 ко второму чтению должна была дать концептуальный ответ на простой вопрос: чем экономика Зе будет отличаться от той же «яценомики» прошлых лет. «Простыми словами, избиратели должны были получить бизнес-план нового правительства и хотя бы в общих чертах осознать, «на кой» было проводить так называемую электоральную революцию, отправлять на «свалку истории» старые политические элиты и отдавать всю полноту власти монокоалиции-шапито», — сказал «ЭН» эксперт. По его словам, бюджет — это бизнес-план власти как сделать всех нас богаче, хотя на практике выходит наоборот.

«В новой смете мы не увидели ни эффективной налоговой политики в виде широкого фискального маневра, ни инструментов национальной промышленной политики. Ни новых точек роста экономики, ни удобных «окон» входа для инвесторов. И самое главное — нет полноценного бюджетного модуля по инвестированию средств в социальный капитал», — сказал «ЭН» Кущ.

По его словам, только на обслуживание долга запланировано потратить 141,5 млрд грн. «То есть вопрос обеспечения доходов финансовых спекулянтов, которым Минфин выплачивает до 20% годовых, для нынешнего правительства важнее здоровья нации и на чаше весов базовых приоритетов весит столько же, как и вся система образования», — отмечает аналитик. Кроме того, продолжил он, никаких новых точек наращивания доходной части нет и в помине. Пожалуй, единственный источник дохода, «придуманный» новым правительством, — это легализация игорного бизнеса, которая принесет в бюджет-2020…. аж 3 млрд грн. дополнительных налоговых поступлений, чего «не хватит даже на рост заработных плат «новой шляхты»».

«Субсидиарная политика будет ужесточена, ни о каком снижении базовых тарифов на газ, отопление, горячую воду речь не идет. И это на фоне 12-летних минимумов цены на природный газ на европейском рынке, когда размер тарифов можно было бы снизить в разы. Скорее всего, грядущий год станет годом роста тарифов на электроэнергию для населения, ферросплавам нужна дешевая электрика и там не хотят делиться. Условный режим ПСО для «Энергоатома», когда за счет атомной энергетики дотируется сектор бытовых потребителей, будет «переформатирован» в контексте целей дисконтирования тарифов для крупных промышленных покупателей энергоресурсов. Скорее всего, из системы субсидирования будет «выброшено» более 500 тыс. домохозяйств», — прогнозирует он.

«Особая печаль с параметрами приватизации. Общая сумма поступлений запланирована на уровне 12 млрд грн, причем большая и малая принесет примерно поровну — по 6 млрд грн. Тут явно занижены параметры первой и завышены второй, ведь малая приватизация первой волны принесла 2 млрд грн и это были самые «вкусные» объекты, в основном недвижимость. Даже инфраструктурно мы пока не готовы продавать в три раза больше. Что касается большой приватизации, то 6 млрд грн — это цена продажи одного объекта, например «Центрэнерго» или ОПЗ, если продавать по справедливой цене. А ведь планировали «скинуть» все, от вокзалов до Главпочтамта. Ну и главная загадка, как 12 млрд грн смогут стать драйверами экономического роста. Ведь премьер Гончарук заявил именно об этом», — резюмировал он.

По словам исполнительного директора Международного Фонда Блейзера, советника президента Олега Устенко, если бы в проекте бюджета была слишком высокая доходная часть (по сравнению с предыдущим годом), то это сигнализировало бы о том, что составители документа пребывают в иллюзии, а значит, под угрозу бы попала и расходная часть. «Фактически государство взяло бы на себя обязательства, которые с высокой долей вероятности просто не могло бы выполнить», — считает он. По его словам, слишком высокие доходы означали бы, что предположения по экономическому росту явно завышены, присутствует слишком «позитивное мышление» о скорости и результатах реформ по детенизации бизнеса, остановки контрабанды, а также «валом» сопротивлении изменениям со стороны олигархов, криминалитета и части чиновничьего аппарата, что абсолютно не соответствует действительности. «Слишком высокий уровень дефицита государственного бюджета означал бы, что прийдется сново активно одалживать. А ведь и без того, мы слишком много вынуждены платить за обслуживание уже имеющихся государственных долгов. Надо пытаться выходить «на жизнь по карману» как бы сложно это не было. Если бы мы увидели слишком значительный «рывок» в социальном обеспечении, который хорош только на слух. А, на практике он должен быть подкреплен соответствующими источниками доходов. Если отбросить фантазии, «бродящие» в головах многих политиков, то без денег «мир не перевернешь».

Реалии – не такие «розовые» как хотелось бы всем», — отметил Устенко. В тоже время эксперт призывает не отбрасывать «оптимизм мышления», ведь задача все равно остается прежней: стране необходимо достичь устойчивых темпов ежегодного экономического роста на уровне 5%+. «В противном случае, побороть бедность нельзя. А начать этот процесс вполне реально уже в 2020. Даже несмотря на войну, даже невзирая на геоэкономические риски, даже несмотря на колоссальное сопротивление и действия «на разлом ограниченного круга заинтересованных лиц и групп». Механизм «перехода» к новой оптимистической версии бюджетных затрат стоит подготовить уже сейчас», — резюмировал он.

Согласно законодательству, первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться 20 ноября, а третье (если оно понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.