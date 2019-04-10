Экономический прогноз Всемирного банка: что ждет экономику Украины после выборов

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Согласно новому Экономическому прогнозу для региона Европы и Центральной Азии, недавно представленного Всемирным банком (ВБ), в 2018 году экономический рост в регионе замедлился до 3,1%. А в этом году показатель уменьшится до 2,1%, что обусловлено замедлением мирового роста и неопределенными перспективами.

Для Украины ситуация представляется неоднозначной ввиду продолжающегося военного противостояния с Россией, пиковых выплат перед зарубежными кредиторами, а также избирательным процессом в стране, информируют Экономические Новости.

Об общих тенденциях

Согласно документу ВБ, показатели экономического роста были разными среди стран Европы и Центральной Азии. Региональному росту сильно способствовали пересмотры в сторону увеличения данных ВВП России, крупнейшей экономики в регионе, вместе с ускорением роста в Албании, Венгрии, Польши и Сербии. Между тем, в Турции наблюдается сильное замедление темпов экономического роста, вызванное давлением на финансовый и валютный рынок — в 2019 году рост прогнозируется на уровне 1,0%, что является заметным сокращением по сравнению с 7,4% в 2017 году.

«Регион Европы и Центральной Азии уязвим к мировой экономической неуверенности, и он сталкивается с несколькими долгосрочными вызовами, такими как старение населения, уменьшение производительности, низкий уровень инвестиций и изменение климата», — заявил вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер. Он убежден, страны должны урегулировать инвестиционные разрывы, улучшить управление, активнее участвовать в глобальных цепях добавленной стоимости и обеспечивать людям доступ к финансовым услугам, включая банковские счета и электронные платежи.

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Ожидается, что в 2020-2021 годах региональный рост несколько увеличится, поскольку постепенное экономическое восстановление в Турции компенсирует замедленную экономическую деятельность в Центральной Европе. Однако долгосрочные вызовы региона остаются существенными.

Так, доля людей трудоспособного возраста в регионе значительно сократилась, что обусловлено преимущественно уменьшением показателей рождаемости в 90-х годах. К тому же, отдельные части региона, особенно Центральная Азия и Западные Балканы, чрезвычайно уязвимы к воздействию изменения климата, таких как засухи, наводнения и природные бедствия, которые встречаются гораздо чаще.

В отчете отмечается, что финансовая инклюзивность может помочь странам Европы и Центральной Азии решить эти вызовы, поскольку доступ к финансовым услугам способствует инвестициям людей в собственное здоровье, образование и бизнес, тем самым побуждая развитие и уменьшая показатель бедности.

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«Финансовая инклюзивность может помочь ускорить рост и играет важную роль в урегулировании многих вызовов региона», — заявила главный экономист Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Ашли Демиргюч-Кунта. По ее словам, наличие банковского счета — это первый шаг к участию в формальной финансовой системе, что делает легче получения заработных плат, перевод денег от друзей и членов семьи, получения государственных платежей. «Он также поощряет делать сбережения и заимствования. В странах Европы и Центральной Азии с переходной экономикой доля людей, у которых есть банковский счет, выросла с 45% в 2011 году до 65% в 2018 году, что является многообещающей тенденцией. Однако, во многих странах все еще необходимо преодолеть долгий путь для создания банковских счетов у всего населения», — добавила она.

Так, в 2017 году примерно 116 млн. взрослых людей, проживающих в регионе Европы и Центральной Азии, не имели никакого банковского счета, среди них подавляющее большинство людей являются гражданами России, Турции, Узбекистана, Украины и Румынии. Людей больше всего беспокоит отсутствие доверия к финансовым учреждениям, что соответствует низким уровням официальных сбережений и доминированию во всем регионе неофициальных заимствований. Также продолжает существовать гендерное неравенство в части наличия банковских счетов: 58% женщин не имеют доступа к банковским услугам в регионе.

Согласно прогнозу ВБ, для привлечения необходимого финансирования в Украину чрезвычайно важно поддерживать начатые структурные реформы и сохранить программу МВФ. К тому же, страна находится фактически в состоянии войны и остается уязвимой к внешним потрясениям. Чтобы повысить устойчивость к внешним раздражителям, стране необходим более устойчивый экономический рост. Для этого нужен прогресс в таких сферах как улучшение бизнес-среды, привлечение инвестиций, развитие рынка сельскохозяйственных земель, приватизация крупных государственных предприятий, а также борьба с коррупцией.

Риски для Украины: мнения экспертов

Сегодня для Украины ситуация представляется достаточно неоднозначной ввиду продолжающегося военного противостояния с российскими оккупантами, пиковых выплат перед зарубежными кредиторами, на что необходимо порядка $ 11 млрд. в год (8% ВВП), а также политической турбулентностью, обусловленной избирательным процессом в стране.

В частности, исходя из итогов первого тура президентских выборов главой государства с высокой долей вероятности и впервые за годы независимости может стать человек, очень далекий от политики и экономики — известный шоумен Владимир Зеленский. Смена политической элиты в данный период времени может показаться несвоевременной, что чревато дополнительными экономическими рисками. В тоже время, столь высокий процент поддержки этого персонажа вне системы среди украинских граждан возник неспроста и это обстоятельство игнорировать нельзя. Поэтому среди экономистов пока нет единого мнения относительно того, насколько феномен «Зе» может быть губительным или же, наоборот, позитивным для украинской экономики.

О спокойствии инвесторов

По словам главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, пока у иностранных инвесторов не возникает серьёзных опасений по поводу возможной победы Зеленского на выборах, так как относительное спокойствие во многом диктуется приходом в его команду советников с репутацией реформаторов.

«Но инвесторы будут пристально следить за дальнейшими действиями Зеленского. В частности, оценивать состав команды и первые шаги на посту, в случае победы на выборах», — сказала «ЭН» эксперт. Она убеждена, без внешней поддержки МВФ и других официальных кредиторов, Украина вряд ли сможет справиться со своими внешними выплатами в этом году. «Думаю, что текущая программа с МВФ будет работать не зависимо от результатов второго тура. Если будет сохранена макроэкономическая стабильность и после выборов ускорятся реформы в защите прав собственности — ключевом для инвесторов направлении, — то экономика страны будет расти, несмотря на груз внешних выплат», — резюмировала экономист.

О выгоде кредитов МВФ

Бывший министр экономики, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой менее оптимистичен в данном отношении. По его словам, если действующему президенту удастся сохранить за собой пост, то улучшений в экономической жизни страны не произойдет. «Порошенко ничего менять не будет, а только усугубит ситуацию и будет еще более жестко действовать», — сказал «ЭН» эксперт.

Однако, впечатления от лидера первого тура президентских выборов Зеленского также достаточно противоречивы. «То он говорит нормальные и нужные вещи в политической сфере: выборы в парламент нужно делать по пропорциональной системе с открытыми спискам, провести закон об импичменте президента и т.д. То есть, что-то такое популярное и нужное, что уже перегрелось в обществе. А когда начинает говорить про экономику – волосы встают дыбом. Тут идут популярные в народе тезисы, не имеющие ничего общего с экономическим развитием страны и ее конкурентоспособностью. Говорил, что будет осуществлять национализацию приватизированных предприятий. Но всех сразу или отдельно выборочных? Как это понять? Других тезисов в этом отношении я вообще не слышу. Это такая советская модель. Ленин и его идеологи как раз шли по пути национализации… Пока у меня очень тревожные ожидания. И потом не известно, кто на него будет влиять?», — отметил Лановой.

«Если в стране нет валюты, то где ее добыть производителям продукции? Для этого нужен МВФ, чтобы монетизировать свои доходы в долларовой валюте, покупать валюту в Украине и вывозить ее заграницу. Если в стране нет валюты – то можете продавать конфеты сколько хотите, но доллара у вас не будет», — утверждает Лановой.

По его словам, говорить о сотрудничестве с МВФ сегодня сложно, потому что мы не видим реальной экономической модели. «Что мы хотим сделать? Накапливать капитал в стране или вывозить капитал? Если хотим накапливать долги – то нужно их реструктуризировать, активизировать затраты по обслуживанию и идти по пути оптимизации процентов. Это целая математическая модель, которую нужно положить в основу внешних займов и финансовых потоков. И уже тогда смотреть, чего нам не хватает. Если мы собираемся брать кредиты у МВФ, США, или ЕС под низкие проценты, то нужно их не проедать, не перекачивать на свои счета в офшорных зонах, а ими рассчитаться по ранее полученным дорогим кредитам, убрать эти десяти или пятнадцатипроцентные долги, которые есть по международным обязательствам. И тогда не будет такого давления на бюджет, где 20% его доходов уходит на обслуживание долгов», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что если Украина платит 10% иностранному кредитору, то кредитор зачастую, за то, что получил такой хороший куш, «должен поделится с посредниками, которые там бегают». «Заплатят им 1%. И все довольны и будут хлопать в ладоши, что мы получили новые кредиты, когда на самом деле отсчитали деньги в свои карманы. Какая будет макроэкономическая модель у Зеленского — мы не знаем. Не будет ли и он исходить из выгоды тех, кто получает свои проценты от подобных сделок?!», — резюмировал Лановой.

О позитивном эффекте для экономики

В свою очередь исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко высказался более обнадеживающе. «Очевидно, что народ живет позитивными ожиданиями, в частности в Украине. И феномен такого высокого рейтинга Зеленского как раз является тому подтверждением. Все хотят чего-то «нового», но точно артикулировать это не могут. Но хотят», — заявил «ЭН» эксперт.

По его словам, если действующий президент Порошенко сохранит за собой пост главы государства, тогда консенсус-прогноз будет заключаться в том, что ситуация останется относительно стабильной, а темпы экономического роста прежними. «Вроде, как и есть рост, но он очень незначительный. Наша экономика находится ниже уровня 2013 года. Еще хуже то, что мы растем очень слабыми темпами. С 1997 по 2017 год украинская экономика выросла на 20%, а у поляков этот показатель удвоился. В прошлом году Украина выросла чуть больше чем на 3%, а наши соседи в Румынии на 7%. Порошенко — это относительная стабильность, но очень низкий экономический рост. К сожалению, когда страна показывает очень низкий рост экономики, это всегда связано с активизацией миграционных процессов в Украине. И тут я вижу серьезный риск, который может привести к депопуляции страны. Вроде, страна и будет, а населения в ней и не будет. И это катастрофа», — заявил эксперт. В случае победы Зеленского, а Устенко придерживается именно этого базового сценария, он не исключает повышения интереса иностранных инвесторов к Украине.

«Экономика — это не только цифры. Это еще и об ожиданиях, о доверии. Когда меняется власть, особенно в странах с неустойчивыми демократическими институтами, какой является Украина, причем в цивилизованный способ, это означает, что у граждан и инвесторов будут формироваться какие-то позитивные ожидания», — заявил эксперт.

По его словам, в этом контексте Зеленский может повторить успех третьего президента Виктора Ющенко на раннем этапе его каденции, когда на волне позитивных ожиданий после Оранжевой революции приток иностранных инвестиций в страну составил $10 млрд. «В данной ситуации всегда можно получить эту «дельту» экономического роста. Наши расчеты показывают, что она составляет 0,1 -0,5% дополнительно к росту на каждый миллиард долларов инвестиций. Если предположить, что в следующем году мы получим $10 млрд. инвестиций, как в какой-то период времени мы получили при Ющенко, мы бы могли получить дополнительные 5% роста. А прибавить естественный уровень роста, который закладывается в бюджет, то все 8%. Для такой страны как Украина $10 млрд.- это решение очень многих вопросов», — резюмировал он.

О продлении и демонтаже «общественного договора»

В свою очередь финансовый аналитик Алексей Кущ не прогнозирует улучшение экономических показателей в стране в ближайшие годы. «У нас практически не ожидается серьезной смены повестки дня в экономике в случае победы того или иного кандидата. Потому что в принципе все они не мыслят себя вне рамок олигархическо — коррупционно-рентной модели экономики, которая у нас сложилась. Вне зависимости от результатов выборов нас ожидает постепенное колапсирование этой модели. Ничего нового Зеленский не предлагает. Единственное его отличие заключается в том, насколько быстро эта модель будет колапсировать», — сказал «ЭН» эксперт.

По его словам, нынешний президент Порошенко, за счет «более жесткой вертикали управления, подковёрного дележа» может продлить существование данной модели до следующего политического цикла, а в случае с Зеленским — это произойдет гораздо быстрее. «Он очень удобный в этом контексте для олигархов кандидат, потому что позволит демонтировать «общественный договор», который формировался на протяжении нескольких десятков лет. Как известно, существует такой негласный консенсус между нашими финансово-промышленными группами и основной частью населения. Естественно, открыто никто об этом не писал, но подразумевалось на психологически-инстинктивно-понятийном уровне. То есть, финансово-промышленные группы участвовали в приватизации, перераспределяли основные финансовые потоки, а взамен обеспечивали населению какой-то базовый набор социальных стандартов в виде низких тарифов, достаточно удобных условий выхода на пенсию и т.д. В последние годы этот «договор» подвергся существенному демонтажу», — отметил Кущ.

«Условно говоря, после президентства Зеленского мы получим ту же самую олигархическо–коррупционно-рентную модель экономики, только уже без встречных социальных обязательств для населения», — считает финансовый аналитик.

«Никакой новой экономической программы у Зеленского мы не видим. Более того, мы видим реинкарнацию в его окружении условно «новых» персонажей этой самой номенклатурной системы, которых почему-то называют «новыми лицами», но на самом деле это номенклатурщики второго-третьего эшелона, которые в 2014 и 2015 годах вышли из каких-то центров реформ, заняли министерские кресла, а потом были отправлены в отставку. И сейчас с помощью Зеленского могут опять вернуться во властные кабинеты… Поэтому и для МВФ Зеленский станет удобным рупором озвучивания самых непопулярных антисоциальных, антиэкономических тезисов, которые сейчас нужны внешним кредиторам для того, чтоб сфокусировать наш экономический потенциал на единственной цели – выплате внешних долгов», — резюмировал эксперт.