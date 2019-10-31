Новая формула растаможки авто: поспешил — людей насмешил?

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31 октября в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2342, который предусматривает растаможку т. н. «евроблях» по новой формуле. 35% от стоимости авто с учетом всех налогов — именно такой может стать уже в ближайшее время формула растаможки автомобилей на еврономерах.

Как свидетельствует информация на официальном сайте Верховной Рады, законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения с общим режимом акцизных сборов Европейского Союза» направлен на рассмотрение транспортного комитета, информируют Экономические Новости.

Тонкости министерских предложений

Возможное законодательное нововведение обсудили представители Министерства финансов, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Министерства инфраструктуры, таможенной службы с представителями общественных организаций во время круглого стола.

«Главным тезисом разговора была мысль, что нужно принимать законодательство, которое будет касаться всех автомобилей. Обобщая, можно прийти к выводу, что ставка составит 35%. Это будет формула закона 2611, но без коэффициента возраста, плюс НДС и пошлина. Получим примерно 35%», — отметил на странице «АвтоЕвроСила» в Facebook один из представителей этой общественной организации Иван Казачук.

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Отметим, накануне председатель организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич называл два главных подхода по легализации ввезенных в Украину автомобилей. Первый — не учитывать возраст автомобиля в стоимости растаможки. Второй — ввести стандартную ставку в 500 долларов для автомобилей старше 10 лет.

По словам Олега Ярошевича, эти два подхода должны значительно снизить стоимость растаможки и помочь «избежать случаев, когда украинцам за легализацию «евробляхи» приходится платить столько же, сколько она стоит».

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий озвучивал свое предложение сделать в Украине систему растаможки автомобилей на еврономерах по грузинскому образцу. «В Грузии подержанные иномарки стоят гораздо дешевле, чем в нашей стране. И растаможить их грузинам обходится значительно дешевле, чем украинцам. За литр объема двигателя автомобиля они платят от одного до трех долларов», — отметил Владислав Криклий.

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Поделить все «евробляхи» на две категории и применять к ним различные ставки растаможки предлагает заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк. В первую категорию, по его словам, должны войти старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и возраста, и для них должна быть установлена ​​единая ставка растаможивания. Ко второй — более новые автомобили, для растаможивания которых должна быть применена специальная формула.

Пересмотренными могут быть также экостандарты, которые не позволяют ввозить сегодня в Украину, в первую очередь, старые грузовые авто. Получить возможность, которой сейчас нет, ввозить ретроавтомобили из-за границы, смогут все желающие это сделать. Также должна быть решена проблема ввоза спецавтомобилей.

В свою очередь, в Счетной палате подсчитали, что введение единого сбора с легковых автомобилей с иностранной регистрацией позволит дополнительно привлечь в государственный бюджет 2020 году около 2,4 миллиарда гривен.

Тонкости депутатских предложений

Пока профильные министерства работают над разработкой нового законопроекта о растаможивании ввозимых в Украину автомобилей на «еврономерах» и планируют его внесение на рассмотрение Верховной Рады до конца текущего года, сами парламентарии пишут и регистрируют свои законопроекты.

Так, депутаты Верховной Рады Роберт Горват и Тарас Батенко внесли на рассмотрение парламентского транспортного комитета проект закона № 2078, которым предлагается разрешить ввозить б/у автомобилей, соответствующих нормам Евро-2 и выше, а для новых авто оставить норму Евро-5.

«Внедрение экологических норм ЕВРО-2 улучшит экологическую обстановку, поскольку позволит гражданам заменить старые авто советского производства на более экологичные импортные, хотя бы ЕВРО-2 вместо Евро-0», — отмечают в пояснительной записке к законопроекту № 2078 его авторы.

Ранее принятую законодательную норму об обязательном соответствии ввозимых новых автомобилей Евро-6 с 2020 года своим законопроектом Роберт Горват и Тарас Батенко предлагают отложить до 2025 года. Арґументируя этот шаг заботой о потребителях. «Новые авто соответствуют норме Евро-6 и стоят дороже, и в обслуживании обходятся дороже», — отмечают депутаты.

Для того, чтобы предотвратить ввоз в Украину фактического автохлама, Роберт Хорват и Тарас Батенко предлагают своим законопроектом восстановить техосмотр.

Напомним, в Украине техосмотр был отменен в 2011 году, и по официальным данным МВД это не привело к росту аварийности — количество ДТП из-за неудовлетворительного состояния транспортного средства так и остается менее 1% от общего количества.

Еще один проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий на авторынке №2132, инициированный Тарасом Батенко, Ириной Констанкевич, Игорем Фрисом, предусматривает полную, как на новые, так и на подержанные автомобили, отмену акцизного налога в Украине. «Акциз на транспортные средства иногда составляет более 100% их стоимости», — отмечают в пояснительной записке авторы законопроекта №2132.

Отметим, еще в 2015 году была зарегистрирована Петиция №22 / 000063-эп к президенту Украины с требованием отменить акциз на все транспортные средства, как для импортируемых, так и изготовленных на территории Украины, которая набрала 27 328 подписей из 25 000 необходимых, но так и не была рассмотрена.

Для установления барьеров от ввоза технически неисправных автомобилей, не соответствующих техническим требованиям и стандартам или вредные выбросы которых превышают допустимые нормы, авторы законопроекта №2132 предлагают обязательное введение прохождения технического осмотра при ввозе бывших в употреблении транспортных средств на территорию Украины.

Освободить от уплаты всех таможенных платежей (пошлины, акциза, НДС) при ввозе определенных типов транспортных средств на территорию Украины лиц, отнесенных к I и II категории пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, предлагают своим законопроектом № 2278 депутаты Галина Третьякова, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Сергей Гривко и Анатолий Остапенко.

Законопроект № 2278 предусматривает, что «чернобыльцы» смогут завозить раз в 10 лет один легковой автомобиль, один мотоцикл, один туристический автобус и, что самое удивительноее, даже один карьерный самосвал. Зачем «чернобыльцам» карьерный самосвал, авторы законопректа не поясняют.

«Любые исключения из правил — это дыры и создание коррупциогенной теневой формы функционирования экономики в отдельной сфере. Налоги и акцизы должны быть уменьшены для всех», — отмечает, комментируя законодательные инициативы законопроекта № 2278, эксперт Валентин Красноперов.

О том, что уместнее поддерживать определенные категории людей финансово, а не с помощью льгот, говорит и заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский. «Введение каких-либо льгот, как правило, приводит к созданию коррупционных схем», — отмечает он.

Новые правила — новые протесты

Между тем, согласно официальной статистике Гостаможни, больше половины официально завезенных в Украину автомобилей на еврономерах уже растаможено в соответствии с принятыми в ноябре прошлого года законами №8487 и №8488 о доступной растаможке автомобилей на еврономерах.

Так, в разрешенный законом период растаможки украинцы легализовали более 325 000 автомобилей с иностранной регистрацией. При этом 220 000 владельцев авто успели это сделать с 50% скидкой, еще больше 100 000 легализовали авто по полной стоимости.

Такая легализация «евроблях» только за январь-август текущего года принесла в Государственный бюджет, по данным Счетной палаты, 7,1 млрд грн.

«Из годового плана в сумме 1 млрд грн, за восемь месяцев текущего года поступило всего 7,1 млрд грн, или в семь раз больше. Такие платежи зачисляются в специальный фонд государственного бюджета и направляются в Пенсионный фонд», — сообщили в Счетной палате.

Несмотря на то, что в проект бюджета 2020 также заложены поступления от растаможивания ввозимых из-за границы автомобилей, можно предположить, что в случае, если главная смета страны будет проголосована депутатами парламента быстрее, чем принято новое законодательство относительно растаможивания ввозимых в Украину автомобилей, мы получим большую «дыру» в соцвыплатах. Что, несомненно, вызовет недовольство среди социально незащищенных украинских граждан.

Не исключено, что те, кто уже растаможил свои авто согласно законам №8487 и №8488, в случае принятия более лояльного законодательства, которое предусматривает меньшие финансовые затраты, начнут также требовать перерасчета и возвращения себе разницы.

«У тех людей, которые уже растаможили автомобили, возникают вопросы: почему они делали это совершенно по другим ценам, чем будут у тех, кто не выполнил свою обязанность и получил каникулы до нового года?» — говорит автоюрист Денис Конюшко. Напомним, перед этим правительство отсрочило применение штрафов к владельцам «евроблях» до 1 января 2020 года.

Между тем, на сайте президента собирает подписи петиция №22 / 076808-эп «О растаможке «евроблях», которой предлагается в случае принятия новых «льгот» по растаможиванию для владельцев «евроблях» произвести перерасчет по растаможиванию для всех автовладельцев, чьи авто были растаможены за последние два года. В то же время представить сегодня, откуда на такой перерасчет государство будет изымать из бюджета деньги, достаточно сложно.