Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома

Главная » Авто » Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома

Закрыть Отправить

В Украине с каждым днем сокращается производство автомобилей. Так, согласно данным Ассоциации автопроизводителей «УкрАвтопром», количество выпущенных у нас автотранспортных средств в марте этого года составило 534 единицы, что на 30,9% меньше, чем в марте прошлого года. Спасти отечественный автопром от окончательного упадка, по мнению некоторых экспертов, могло бы создание производственных международных коопераций. Однако, как выяснили «Экономические Новости», здесь также не все однозначно.

Мировая практика

Тренд мирового автопрома — международные производственные кооперации.

О том, что все попытки создания и производства новых марок отечественных автомобилей у нас выглядят сегодня совершенно абсурдными, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Если проанализировать мировые тенденции автопрома, то можно увидеть, что над производством как легковых, так и грузовых автомобилей сейчас работают международные кооперации. Так, например, центральный офис определенного бренда может быть зарегистрирован в одной стране — это может быть «немец», «француз», «японец» и т.п. — однако детали и комплектующие для этого бренда могут производиться в других странах мира. А собирать такой автомобиль могут еще в третьей стране. Таким образом, на сегодня в мире нет ни одного легкового или грузового автомобиля, который бы производился и собирался на родине «бренда». При таких раскладах любые попытки создать в Украине собственный автомобиль выглядят абсурдными», — говорит он.

Несмотря на то, что у нас упадок автомобилестроения, а во всем мире, наоборот, отмечается рост, Украина могла бы предложить взаимовыгодное сотрудничество мировым автомобильным брендам. При этом даже имеющиеся производственные мощности, по предварительным подсчетам УСПП, могли бы принести в государственный бюджет Украины сотни миллионов долларов, сообщают Экономические Новости .

Удачным примером по созданию производственных коопераций с мировыми автобрендами Охрименко называет Польшу. «Создание коопераций позволило Польше сделать дефицитную внешнюю торговлю профицитной», — говорит он. По мнению Охрименко, если бы в Украине за пять последних лет было открыто не 207 новых небольших предприятий, а 207 тысяч, как в Польше, производящих комплектующие для автомобилей, вагонов, самолетов и другой продукции машиностроения из украинского металла, то это также позволило бы Украине быстро достичь профицита внешней торговли.

«Мы просто обязаны вклиниться в мировую кооперацию по производству импортных автомобилей. Это могут быть либо поставки к нам комплектующих для сборки автомобилей, или, наоборот, производство комплектующих для каких-то мировых автомобильных брендов здесь у нас и уже дальнейшая отправка их для сборки в другие страны мира», — отмечает Охрименко. Это отлично сработало в Польше и принесло стране не только новые рабочие места, но и дополнительные существенные доходы в бюджет.

А ведь все возможности у нашей страны есть: в Украине есть заводы с качественным оборудованием и современной системой управления. Есть развитая инфраструктура вокруг заводов и удобная логистика. А главное, у Украины есть ассоциация с ЕС — самым крупным рынком на континенте, и относительно дешевая, но при этом квалифицированная рабочая сила.

Украинские реалии

Создание коопераций с мировыми автомобильными брендами у нас сегодня происходит только на уровне разговоров и не более, отмечает «Экономическим Новостям» вице-президент Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтопром» Ефим Хазан .

«Для того, чтобы была кооперация с мировыми производителями, нужны три вещи. Во-первых, это рынок новых автомобилей. Здесь мы имеем достаточно выраженную тенденцию к падению — она ​​началась два года назад. Во-вторых, нужно, чтобы в Украину пришли мировые производители — для этого необходимо создать для них соответствующие условия. Автомобильный бизнес — это такой же бизнес, как и любой другой, и цель его — заработать деньги. Для этого государством должны быть созданы определенные преференции, которые есть во всем мире. В-третьих, государство должно защитить автомобильный рынок. Ни в одной стране мира нет такого низкого уровня защиты автомобильного рынка, как в Украине. Поэтому наивно рассчитывать, что сюда придет какой брендовый автопроизводитель, подчеркивает Ефим Хазан.

На падение рынка новых автомобилей, по словам Хазана, существенное влияние имели ряд законопроектов, принятых в течение последних трех лет , которые фактически легализовали рынок б/у авто.

«10 лет назад отечественный автопром давал 4% ВВП Украины. Сегодня 0,00 …%. Необходимо изменение отношения к автопрому. Из-за политики по легализации б/у автомобилей мы потеряли целую отрасль, люди потеряли рабочие места. Сегодня на АвтоЗАЗе, где раньше работало 20 тыс. человек, работает всего тысяча. Они пытаются как-то выжить, но как это сделать — вопрос. Все пишут — стагнация, но никто не говорит о том, что потеряно 19 тысяч специалистов, которые могли делать что-то своими руками — их уже здесь нет», — отмечает Ефим Хазан. При грамотном подходе можно было сохранить эти рабочие руки, предложив выгодные условия для международных автопроизводителей, а не, фактически, выгонять людей — отличных специалистов на работы в соседнюю Польшу.

Подобную тенденцию к падению можно наблюдать и на рынке новых автобусов. «Тенденция, когда автобусов, бывших в эксплуатации, стало продаваться больше чем новых, возникла в прошлом году и в этом году продолжается», — говорит представитель «УкрАвтопром». Зато грузовые автомобили, которые производятся в Украине, по словам Хазана, не выдерживают конкуренции со стороны РФ, где ГАЗы и ГАЗели имеют существенную поддержку государства, что позволяет производителям экономить 20-30% себестоимости. «Поэтому производство грузовых автомобилей в Украине выходит дороже», — констатирует Хазан. По его словам, все прошлые попытки защитить отечественного производителя ничего не дали. «Никаких мер по защите автомобильного рынка в Украине не существует. По преференциям… Во всех странах, например Турции, Бразилии, Китае, Чехии, Словакии, Словении и т.д., инвестору, который приходит, предоставляются определенные льготы и преференции. У нас этого нет», — рассказывает Хазан.

Примером таких льгот и преференций являются страны Восточной Европы, где инвестору предоставляется площадка для строительства завода и за счет государства подводятся все коммуникации. В Украине таких льгот нет и, в перспективе, по словам Хазана, не предвидится. Это касается и подведения коммуникаций: воды, газа, электроэнергии и т. «Поэтому даже те, кто хотел сюда прийти несколько лет назад, отсюда ушли. С Украиной не создают коопераций, поскольку у нас все дороже. Так, например, кроме того, что в странах Восточной Европы легче получить площадку под производство, там платят за создание новых рабочих мест, есть льгота для производителя по уплате налога на прибыль, а также неуплата НДС на ввоз оборудования. Последнее очень важно: ведь для того, чтобы оборудование начало работать (монтаж, настройка и т.д.), нужно не менее двух лет. А у нас уже при растаможивании нужно заплатить НДС. Кто же на такие условия пойдет? В соседней Турции, где практически весь автопром держится на кооперациях, все разделены на различные виды зон, которые имеют особые условия для производителей определенных видов продукции — не только автомобилей. Поэтому, все товары там конкурентоспособные, экспортируются и создают конкуренцию украинскому производителю», — отмечает вице-президент «УкрАвтопром».

Еще одной причиной отсутствия у нас мировых брендов Хазан называет политическую составляющую. «Нельзя забывать, что у нас идет война. Это риски для бизнеса и его капитала. Кто будет рисковать капиталом? Построить завод — это 250-350 млн. евро», — отмечает он.

Если отбросить политическую составляющую, то остается также отсутствие рынка сбыта. «Нужно понимать одну простую вещь, что выпускать в Украине сто автомобилей какой-то марки или даже тысячу в год сюда никто не придет. Есть минимальная точка безубыточности. Для легковых автомобилей малого класса это порядка 30 тысяч автомобилей в год одной марки. На украинском рынке такое количество автомобилей одной марки продать нереально. У нас весь рынок автомобилей всех марок по итогам прошлого года составил около 80 тысяч авто. Экспортировать из Украины автомобили также некуда. В Россию пока невозможно по понятным причинам, в Узбекистане свой рынок, на который никого не пускают, в Казахстане наши машины не нужны, в Азербайджане сами производят автомобили еще и сюда поставляют, в Грузии также производят и планируют поставлять к нам, Киргизия так же … », — говорит Хазан.

В этом контексте представитель «УкрАвтопром» обращает внимание на снижение покупательной способности населения. «Покупательная способность населения уменьшилась и мы это знаем. Если 5 лет назад за 90 тыс грн. можно было купить, скажем, новый Lanos, то теперь за такую ​​сумму это невозможно. Lanos подорожал в 3,5 раза, и поскольку на него не было покупателя, его сняли с производства», — отмечает Хазан.

Перспективы

Несмотря на это, в «УкрАвтопроме» верят в перспективы. «Перспективы есть всегда. Как говорится, война не проиграна пока не погиб последний солдат. Почему в 2008 году в Украине было продано 670 тыс автомобилей? Из них 599 000 легковых? Потому что были кредиты, были деньги у людей, были приняты определенные меры. Поэтому, первое, что сейчас нужно сделать — это активизировать рынок, чтобы появился спрос. Второе — нужно защитить этот рынок, если мы хотим иметь собственное производство. Приходить на незащищенный рынок нет смысла. Глобальные производители выпускают миллионы автомобилей в год, и для них продать даже 30 тыс. автомобилей, даже при условии полномасштабного автосборочного производства в Украине, сэкономится где-то 7%, а у нас пошлина для импортных авто — 5%. Поэтому нет никакого смысла организовывать здесь производство автомобилей. Смысл есть при пошлине 25% -й. Для защиты рынка в Украине нужно начинать все сначала. Необходимы новые переговоры с ВТО, с Евросоюзом, который занимает 65% рынка. Все методы здесь известны: защищать, развивать, давать преференции», — говорит Хазан. По его словам, имеющиеся производственные мощности в Украине позволяют самим производить 350 тысяч легковых автомобилей, 10 тысяч автобусов и 18-20 тысяч грузовиков в год.

В том, что Украина действительно могла бы производить больше легковых автомобилей и продавать их на внутреннем рынке, соглашается и Александр Охрименко. «Только для этого нужно ввести запретительные пошлины на новые импортные автомобили, запретить вообще «евробляхи», ввести экологический налог и сбор на утилизацию. Иными словами, сделать так, как в ЕС. Но кто же это сделает? Боюсь, что никто», — замечает он.

Отметим, среди 6 приоритетных отраслей, которые определяются правительственной программой, автомобилестроения нет. Если серьезных шагов в этом направлении не будет сделано, Украина окончательно утратит не только автопром, но и перспективу остаться страной с сильным индустриальным потенциалом, и будет обречена специализироваться на бедности, предлагая всему миру дешевую рабочую силу.