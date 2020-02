Рынок электромобилей быстро растет: украинцы отдают предпочтение б / у вместо новых

Количество электрокаров на украинских дорогах растет быстрее чем ремонтируются сами дороги. Так, только в январе, по данным Укравтопрома, украинцы приобрели 587 электромобилей. Это на треть больше показателей января прошлого года.

Всего в течение 2019 года в Украине было зарегистрировано 7542 электромобиля (7012 — легковые, 530 — коммерческие), что почти на 40% больше показателей 2018 года, информируют Экономические Новости.

По «нулевой» пошлине

По показателям роста количества электромобилей Украина сегодня находится на 10 месте в мире. Всего у нас зарегистрировано более 27 000 «зеленых» авто.

В аналитической компании IRS Group прогнозируют, что к 2024 году по украинским дорогам будет ездить уже 246 000 электромобилей.

Темпы роста продаж электромобилей и прогнозы их дальнейшего роста аналитики объясняют льготными условиями растаможки. За ввоз электромобилей не нужно платить 10% пошлины, НДС — 16,8%, акцизный сбор — 1 евро за каждый кВт емкости аккумулятора. Единственное, при регистрации ввезенного в Украину электромобиля уплачивается сбор в Пенсионный фонд — 4,8%, и то его хотели снять зарегистрированным в Верховной Раде в конце прошлого года законопроектом №2532. Однако уже в феврале этого года депутаты сняли с рассмотрения сам законопроект.

Согласно нормам законопроекта №2532 все украинцы, по примеру Великобритании, должны были до 2030 года пересесть на электромобили — использование средств передвижения на бензиновом, дизельном или газовом топливе должно было попасть под запрет.

Самым популярным на украинском рынке электромобилей является Nissan Leaf . Только в январе этого года доля от общего количества приобретенных электромобилей, согласно статистике Укравтопрома, Nissan Leaf составила 36,8% — было приобретено 216 электромобилей этой марки.

Цены на новые Nissan Leaf в автосалонах варьируют в пределах $ 40-50 тыс. «Старушки» электромобили с пробегом — от $ 10 тыс.

Второе по популярности место занимает Tesla. В январе украинцы купили 58 Tesla Model S, 41 — Model 3, 34 — Model X. В общем — 133 электромобиля.

Новая Tesla Model S — примерно $ 112 тыс., б / у — от $ 48 тыс., Model 3 — от $ 54 тыс. новая, б / у — от $ 30 тыс. новая Model X — $ 116 тыс., б \ у — от $ 60 тыс.

На третьем месте — Chevrolet Bolt . В прошлом месяце было куплено 32 таких электромобиля. В автосалоне Chevrolet Bolt можно купить по цене от $ 42 тыс. долларов, б / у — от $ 22 тыс.

Несмотря на положительную статистику роста количества электромобилей, есть и негативная статистика — украинцы стали чаще покупать старые электромобили с пробегом, которые и обеспечили рост рынка.

Статистика Укравтопрома показывает рост на 37% зарегистрированных электромобилей с пробегом и снижение спроса на новые электромобили на 5%. По сравнению с январем 2019 года доля новых автомобилей в январе этого года составила 6% против 8%.

Впрочем, если взять за основу весь автомобильный рынок Украины, то электромобили, согласно данным компании Autoconsulting, составляют всего лишь 1%.

Действующие модели и новинки рынка

У лидера електроавтопрома американской компании Tesla с 15 февраля для марки Tesla Model S появилась новая комплектация Long Range Plus, которая пришла на смену Long Range. Пробег на полностью заряженном аккумуляторе в Tesla Model S в этой комплектации составляет примерно 630 км — это на 28 км больше, чем в Long Range.

Главные отличия Nissan Leaf 2020: новинка позиционируется как один из самых универсальных электромобилей на рынке. Это касается не только дизайнерских решений, но также энергообеспечения модели и повышения уровня безопасности вождения по сравнении с моделью 2019 года. Nissan представляет две версии Leaf EV.

Новый Leaf Plus получил мощную батарею в 62 кВт и пробег EPA в 390 км. Это значительно отличается от стандартной батареи Leaf мощностью 40 кВт и 280 километровым пробегом, что приблизили ценовой диапазон Leaf Plus к аналогичным предложениям конкурентов. В повседневном использовании Plus превосходит другие «доступные» электромобили, такие как Hyundai Kona Electric и Kia Niro EV. Размер салона и его эргономичность практически не изменились по сравнении с моделью 2019 года.

Модели Leaf S оснащены встроенным новым зарядным устройством мощностью 6,0 кВт, который может полностью зарядить аккумулятор примерно за 8:00 (20 часов при использовании стандартной 220-вольтовой вилки). Тест-драйв новой системы Nissan Safety Shield 360 в Японии показал, что даже водители-новички чувствуют себя с ним увереннее, чем в модели 2019 года. В салоне установлен новый 8,0-дюймовый сенсорный экран с полной совместимостью с Apple CarPlay и Android Auto. Сочетание новых технологий и увеличение мощности сказалось и на стоимости электрокара. Новый Leaf S начального уровня стартует с 31 600 у.е за модель с меньшей батареей или 38200 у.е за модель с усиленной батареей. В первую очередь Nissan Leaf 2020 будет интересен поклонникам безопасного движения, потому что японцы сделали серьезный рывок вперед. Увеличение же мощности и улучшенный запас хода будет способствовать комфорту водителей, проживающих не только в ближнем, но и дальнем пригороде в пределах 150-160 км от областных центров.

Популярный в Украине Chevrolet Bolt EV — первый массовый электромобиль американского концерна General Motors, который появился на свет в 2016 году. Интересен он прежде всего тем, что является наиболее «дальнобойным» электрокаром среди «бюджетников». Благодаря батарее на 60 кВт * ч и доступной цене он привлекает покупателей, для которых важнейшими являются большой запас хода и доступность, а не великолепие элементов или громкий бренд производителя.

Текущие характеристики Chevrolet Bolt EV: общая мощность 204 л. С.; разгон 0-100 км / ч 7.3 с; запас хода 380 км; размер АКБ 60 кВт * ч; AC зарядное устройство 7.2 кВт; DC зарядное устройство ccs combo 1,50 кВт; время зарядки от розетки (220В) 20-25 часов; время заряда от ускоренной зарядки 8-9 часов; время от быстрой зарядки до 80% 1 ч; крутящий момент 360 НМ; максимальная скорость 150 км / ч.

Chevrolet Bolt для рынка США в максимальной версии Premier с рядом дополнительных опций и пробегом 5,5 тыс. км. продают за $ 39 тыс. Электрокар есть уже в Украине. Новый Chevrolet Bolt LT (средняя версия) оценивается у нас примерно $ 42-45 тыс., А Chevrolet Bolt Premier (максимальная версия) — $ 49-50 тыс. Минимальная цена на автомобильном рынке в Украине для Chevrolet Bolt б / у — $ 23-27 тыс., Но это версии с пробегом 2-100 тыс. км либо они выкуплены на аукционах в США после ДТП.

Hyundai Kona Electric от корейского производителя Hyundai — один из самых интересных электромобилей современности, который появился на рынке сравнительно недавно, но уже успел завоевать множество наград. Hyundai Kona Electric «Short-range» — первый полностью электрический субкомпактный кроссовер на европейском рынке. Электромобиль сочетает в себе две самые популярные тенденции в современном автопроме — экологичность и стиль SUV.

Особенности трансмиссии Kona Electric с аккумуляторной батареей «Short-range»: батарея емкостью 39.2 кВт⋅ч — это базовая «Short-range» версия электромобиля, оснащена электрическим двигателем мощностью 99 кВт, который в среднем потребляет 14.8 кВт * ч на 100 километров пробега. Силовая установка Hyundai Kona Electric обеспечивает мгновенный крутящий момент на уровне 395 Нм, максимальная скорость 167 км / ч. Запас хода, в соответствии с единым мировым стандартом WLTP, составляет 300 километров. Трансмиссия управляется нажатием кнопок, в ней нет огромного количества механических связей, что позволило расположить ее так, чтобы оставить в передней части автомобиля небольшой багажник. Кроссовер Hyundai Kona Electric оснащен электронным стояночным тормозом, который легко включается одним прикосновением пальца.

Особенности электрификации и зарядка Hyundai Kona Electric: емкость литий-ионных полимерных батарей в базовой версии составляет 39.2 кВт * ч. Электрокар комплектуется бортовым зарядным устройством мощностью 7.2 кВт, с помощью которого пополнить емкость аккумуляторной батареи до 100% можно за 6 часов. С использованием быстрого зарядного устройства постоянного тока до 100 кВт зарядка АКБ может занимать примерно 54 минуты. Кроме того, владельцы кроссовера могут воспользоваться ICCB-кабель для подзарядки автомобиля от стандартной розетки. Цена — от $ 36,7 тыс. в Киеве.

Kia Niro EV — полностью электрический кроссовер, напоминает по техническим характеристикам Hyundai Kona EV. Модель оснащена электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.) с крутящим моментом 395 Нм, что позволяет электрокару ускоряться от 0 до 100 км / ч всего за 7,8 секунд. Электромотор питается от литий-полимерной батареи емкостью 64 кВт * ч, что обеспечивает запас хода на одном заряде в 385 км. Также можно купить кроссовер с литий-полимерным аккумулятором емкостью 39,2 кВт * ч, который позволяет пройти электромобилю до 246 км на одном заряде. Зарядить можно с помощью 100 кВт быстрого зарядного устройства на 80% за 54 минуты. Аккумуляторная батарея расположена под полом автомобиля, создавая низкий центр тяжести и обеспечивая максимальную устойчивость на извилистых дорогах.

Корейская компания Kia в 2021 году выпустит на рынок новый высокопроизводительный электромобиль, заявил Пабло Мартинез Масип, руководитель отдела планирования продуктов южнокорейской компании. У него будет большой запас хода и доступный ценник.

Сейчас в модельной линейке Kia есть два автомобиля с электрической силовой установкой — Kia Soul EV — $ 30 тыс. в Украине, и Kia Niro EV — $ 38,5 тыс на заводе. В следующем году к ним добавится новая модель. Ее, по слухам, построят на базе концепта Kia Imagine, который впервые показали в марте прошлого года на Женевском автосалоне. Kia Imagine был концептом четырехдверного электромобиля сегмента C. Он сочетает в себе элементы стиля седана и SUV / CUV. То есть фактически размывает границы между двумя автомобильными сегментами. Новый южнокорейский электрокар построят на совершенно новой платформе, которая предназначена для всех брендов, входящих в Hyundai Motor Group. Он получит мощную электрическую силовую установку, большой запас хода (500 км), систему быстрой подзарядки батареи (с 20% до 80% за 20 минут), но при этом его цена будет меньше стоимости электромобилей Tesla, Mercedes-Benz и BMW.

Kia планирует к 2025 году выпустить 11 новых моделей автомобилей с электрическими двигателями. Отмечается, что за счет выпуска такого количества новых электромобилей компания рассчитывает достичь рыночной доли 6,6% в мировом сегменте электрокаров. При этом 25% от общего объема продаж бренда будет приходиться именно на модели с гибридным или полностью электрическим силовым агрегатом.

Французская компания Renault планирует выпустить бюджетный электромобиль под брендом Dacia «Dacia Urban City Car». Это совершенно новый автомобиль, который должен появиться в 2021-2022 годах. Очевидно, электромобилей будет несколько. Один из них создадут на базе существующего Renault Zoe , обновленного в прошлом году, с запасом хода 395 км. Компактной новинкой станет City K-ZE — крошечный электромобиль, который уже продается в Китае. Он оснащен электродвигателем мощностью 44 л. С. и может проехать до 250 км без подзарядки. Цена Renault City K-ZE в Китае чуть меньше 8000 евро, но в Европе он может стоить примерно 11 000 евро.

27 февраля должна состояться официальная презентация новинки от еще одного французского бренда Citroen . Пока производитель разместил в интернете только тизер своего нового электромобиля. Новинка не похожа ни на один из автомобилей современного модельного ряда Citroen, однако имеет некоторое сходство с представленным в прошлом году концептом Ami One — ультракомпактным сити-каром на электротяге. Намек на него можно увидеть и в заявленной «доступности для всех» ожидаемой машины. Для двухместного электрического концепта были указаны запас хода 100 км, максимальная скорость 45 км / ч и время полной зарядки до 2:00. Характеристики не впечатляющие, но вполне достаточные для комфортного перемещения в европейских городах. Кроме того, в некоторых странах такими компактными транспортными средствами можно управлять с 14 лет даже не имея полноценных водительских прав.

Конкурировать с Tesla в сфере производства электромобилей планирует и немецкий Volkswagen . Так, главный исполнительный директор Volkswagen AG Герберт Дисс недавно заявил: «Мы надеемся, что все еще сможем не отстать от Tesla и в какой-то момент, вероятно, обогнать ее».

Škoda — дочерняя компания Volkswagen — обнародовала имя своего первого серийного электрического кроссовера — «Enyaq». Škoda Enyaq — первая модель SUV в новом семействе электромобилей чешского производителя. Дебют Škoda в сфере полноценных электромобилей состоялся в 2019 году. На автосалоне в Женеве бренд представил концепт Vision iV на базе модульной электрической платформы MEB. Тогда же был показан внедорожник Audi Q4 e-tron, силовая установка которого получила идентичные характеристики. Четырехдверный кроссовер-купе оснастили двумя электродвигателями, мощность которых составляет 225 кВт. Полноприводный электромобиль Vision iV способен развивать скорость до 180 км / ч. Моторы на каждой оси обеспечивают разгон до 100 км / ч за 5,9 секунд и от 80 до 120 км / ч менее чем за 4 секунды. Škoda Enyaq — это серийная версия концепта, которая должна появиться на рынке уже в конце 2020 года.

Еще одна Прошлогодняя новинка от Škoda — электрический городской автомобиль Citigo e iV. Дебютный электромобиль Skoda Citigo e iV сошел с конвейера на заводе Volkswagen в Братиславе. «Это первая электрическая модель нашего бренда, которая отличается высоким качеством производства, а также имеет практические преимущества», — отметил Майкл Олиеклаус, председатель производственного отдела Skoda. В ходе презентации первого серийного электромобиля в компании отметили, что поставки в дилерские центры запланированы на начало 2020 года. Электрический ситикар перемещается с помощью электродвигателя мощностью 61 кВт. За 12,3 секунды автомобиль разгоняется от 0 до 100 км / ч, а его максимум — 130 км / ч. Батарея имеет емкость 36,8 кВт * ч, что обеспечивает запас хода до 260 км по циклу WLTP. «Шкода» оценивает затраты энергии в пределах 14,8 кВт * ч на 100 км. Бортовой зарядное устройство мощностью 7,2 кВт и обычная розетка заполнят 80 процентов за 4 часа. Быстрая зарядка и 40 кВт переменного тока зарядят аккумулятор электромобиля до того же уровня примерно за час. Стоимость базовой версии электромобиля в Германии составляет 20 950 евро, а с учетом местных субсидий цена модели снизится до 16 570 евро.

Вторая модель фирменного суббренда iV родственник VW e-Up и Seat Mii electric. Товарная версия сошла с конвейера на заводе в Братиславе в ноябре 2019 года.

В дополнение к Škoda Enyaq, до конца 2022 Škoda планирует выпустить как минимум еще десять электрифицированных моделей суббренда iV. Согласно прогнозам компании, к 2025 году доля продаж электромобилей и гибридов составит 25%.

Немецкий концерн BMW также активно завоевывает мировой рынок электромобилей. Серийная модель BMW i3s оснащена высокопроизводительным электродвигателем мощностью 135 кВт / 184 л. С., который генерирует максимальный крутящий момент 270 Нм. Его система привода содержит модифицированное управления двигателем и специальные конические роликовые подшипники, которые используются для оптимизации подачи питания и производительности при более высоких оборотах. BMW i3s разгоняется от 0 до 100 км всего 6,9 секунд, развивая максимальную скорость 160 км / ч (ограничена электроникой). В автомобиле комбинированное потребление электроэнергии 14,3 кВт * ч на 100 км по циклу NEDC. Его запас хода составляет 280 километров по циклу NEDC, от 235 до 245 км в соответствии с WLTP и до 200 километров в повседневном использовании. Цена на новую модель BMW i3s в Киеве — от $ 41,7 тыс, BMW i3 — от $ 32,5 тыс.

Конкуренцию на рынке электромобилей уже существующему электромобилю BMW i3 скоро может составить бюджетный электромобиль Audi, который, ожидаемо, будет иметь аналогичные параметры: сможет проехать на одном заряде более 200 километров и иметь мощность в пределах 170 л. С. Такие же цифры сейчас предлагает i3s от BMW.

Японская Toyota готовит к выпуску новый ультракомпактный электромобиль со стандартным аккумулятором многоразового использования, который можно легко применять в домашних условиях. До конца 2020 года автопроизводитель планирует представить модель, рассчитанную на одного или двух человек, которая будет сдаваться в аренду на несколько лет с запланированными проверками батареи в течение этого периода времени. Как только батарея достигнет определенной степени износа, компания заменит ее на новую, но те аккумуляторы, которые все еще будут держать заряд, найдут свое применение в накопителях энергии. Toyota надеется продавать использованные батареи крупным поставщикам бытовых аккумуляторов или коммунальным предприятиям, для создания рентабельной системы повторного использования аккумуляторных батарей. Ожидается, что батареи электрокара будут иметь емкость 8 кВт * ч, достаточную для освещения и зарядки мобильных телефонов для семьи из 4 человек в течение почти трех дней. Если же в домашнем хозяйстве будут также солнечные панели, семья сможет рассчитывать на еще больший аккумуляторный ресурс.

Уже в этом году на рынке может появиться супермощный новый итальянский гиперкар Pininfarina Battista . Основной его козырь — электрический двигатель, который обеспечивает мощность 1900 л. с. Обеспечивать достаточный запас хода будет мощная батарея на 120 кВт * ч. Для набора скорости в 100 км / ч, как обещают разработчики, достаточно будет до 2 секунд.

Неожиданностью на рынке может стать новый китайский электромобиль Roewe Ei6 с обещанным его производителями запасом хода 605 км. Со стороны китайцев это фактически вызов Tesla, которая также пересекает отметку по запасу хода в 600 км. Впрочем, ожидаемая мощность мотора «китайца» не такая высокая — 184 л. с.

В общем, пока электромобили в тренде, рынку стоит готовиться к новым моделям электромобилей от всех автомобилестроителей.

Наиболее важной проблемой распространения электрокаров остается их низкая рентабельность для производителей. Для автоконцернов необходимость разрабатывать электрокары означает огромные затраты и инвестиции, из-за чего многие бренды стали объединяться и готовить общие платформы для новых автомобилей.

Плюсы и минусы электрокаров

Основным плюсом электромобилей считается их экологичность — в воздух не попадают выхлопные газы. Зарядить электромобиль, по подсчетам специалистов, также стоит дешевле, чем заправить обычный автомобиль топливом. Впрочем, сама система заправок для электромобилей еще очень далека от системы газово-бензиновых заправок.

Согласно данным сети зарядных станций YASNO E-mobility, сегодня в Украине насчитывается 2000 «зарядок». Все они преимущественно сосредоточены в крупных городах. Поэтому владельцы электромобилей менее мобильны по сравнению с владельцами обычных авто. Если последние, планируя маршрут своей поездки, могут не волноваться хватит ли им топлива от заправки до заправки, то владельцы электромобилей вынуждены сопоставлять план своего маршрута с картой размещения заправок. В противном случае — они могут застрять где-то посреди поля с пустой зарядкой.

Владельцам новых моделей электромобилей, скажем таких как Mercedes, Yaguar т.д., приходится еще сложнее. Для того, чтобы зарядить такой электрокар, нужны мощные зарядные станции на 50 кВт. Таких в Украине только 5% от общего количества. «95% зарядных станций в Украине — это «медленные» станции переменного тока (АС). Зарядка на них исчисляется часами», — отмечает руководитель сети зарядных станций YASNO E-mobility Игорь Ковалев.

Зато заряжать на «медленной» станции переменного тока новые модели тех же Yaguar и Mercedes, по словам руководителя компании Autoconsulting Олега Омельницкого, можно и несколько суток. Зарядиться на «скорой» станции можно за 30-40 мин.

Отметим, большинство владельцев электромобилей, по статистике — это владельцы частных домов, кроме того, чтобы пользоваться общедоступными зарядками, они оборудуют електрозарядки для своих авто дома. Установить домашнюю зарядную станцию ​​стоит 3-4 тыс. долларов. Однако получить полную зарядку можно, если пользоваться ночным тарифом, за 25-30 грн, если дневным — 50-60 грн. Такой зарядки может хватить на 200 км. Само время зарядки составляет 4-5 часов.

Стоимость полного заряда на общедоступной зарядной станции — от 250 грн.

Стоит сказать, что основатель Tesla Илон Маск не рекомендует заряжать электромобиль более чем на 80%, и разряжать ниже, чем на 30%, чтобы не снижать эффективность аккумулятора.

Эко-аккумуляторная проблема

Если в автосалоне покупатели электромобилей получают 8-летнюю гарантию на аккумуляторы, то покупатели б / у электромобилей такой гарантии не имеют как и четкой уверенности — прослужил аккумулятор год-два или уже может и 10 лет.

В автохолдинге «Богдан» советуют проверять аккумулятор применяемого электромобиля во время тест-драйва. «Попросите продавца полностью зарядить аккумулятор автомобиля для тест-драйва. Перед началом поездки найдите индикатор, по которому вы сможете отслеживать имеющийся запас хода. Следите за этим показателем, а также за одометром. В конце тест-драйва сравните количество пройденных километров и имеющийся запас хода. Таким образом вы рассчитаете, как далеко сможете ездить в повседневной жизни на данном электромобиле. Если результат значительно отличается от данных, заявленных производителем, будьте осмотрительны », — информируют там.

Сами аккумуляторные батареи (АКБ) несмотря на то, что является ключевым компонентом электромобилей и составляют почти половину его стоимости, по определению, содержат токсичные вещества и без надлежащей утилизации могут нанести большой вред экологии.

Уже в этом году рынок электромобилей готовится к массовой утилизации аккумуляторов.

Еще в 2006 году ЕС принял так называемую «батарейную и аккумуляторную директиву» № 2006/66 / EG. Сегодня над изменениями к ней работают специалисты в Брюсселе. Планируется, что в I квартале нынешнего года директива будет принята в новой редакции, а уже к концу года страны ЕС смогут интегрировать ее в соответствии со своими национальными законодательствами.

Согласно нормам директивы, АКБ должны подвергаться переработке, которая возложена «на плечи» самих их производителей.

Так, на заводе по производству аккумуляторных батарей для электромобилей Volkswagen в Зальцгиттере году стартует пилотный проект по рециклингу (вторая жизнь отходов). За первый год запланировано утилизировать примерно 3000 батарей. Дальше — постепенное наращивание мощностей.

Использовать повторно Volkswagen планирует в ближайшей перспективе — до 72% отработанных АКБ. В долгосрочной — 97%.

Крупнейшими в ЕС компаниями в сфере утилизации АКБ считаются Umicore и Duesenfeld. Именно с ними европейские производители электромобилей и разрабатывают совместные проекты.

В ЕС сегодня уже приобретает популярность практика, когда электромобили продаются без АКБ, а сами АКБ сдаются в прокат. Таким образом, владелец электромобиля имеет возможность заменить «изношенный» аккумулятор на новый и избавляется от проблемы его утилизации.

За пределами ЕС рециклингом АКБ занимаются также серьезно. Еще в марте прошлого года в Tesla заявили о намерении перерабатывать батареи на своей Gigafacory 1 в Неваде.

В Tesla стремятся к полному циклу переработки и повторного использования АКБ своих автомобилей.»На Gigafacory 1 создается уникальная система утилизации аккумуляторов, которая перерабатывает как отходы от производства аккумуляторов, так и аккумуляторы с истекшим сроком службы. Благодаря новой системе изъятия таких важных материалов, как литий и кобальт, эти материалы будут оптимизированы для производства новых аккумуляторов», — заявили в компании.

В том, что электромобилям с токсичными аккумуляторными батареями в перспективе не грозит расползание миром, как это происходит со старыми и часто аварийными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, которые гниют затем на свалках или где-нибудь в лесах, уверен автомобильный эксперт и старший партнер ведущей немецкой консалтинговой компании Roland Berger Вольфганг Бернхарт.

«В Китае уже введена строгая система маркировки и отслеживания АКБ. Скорее всего, таким путем пойдет и Европа», — заявил он в одном из своих интервью.

Хотя экологи уверены в обратном. Многие ученые считают, что использованные аккумуляторы электрокаров могут стать настоящей проблемой не только для их владельцев, но и для окружающей среды.

Например, из около одного миллиона электрокаров, которые продали в 2017-м, в ближайшее время на свалках могут оказаться примерно 250 тыс. тонн аккумуляторов. Использованные АКБ по-прежнему имеют высокий риск возгорания и взрыва, что может привести к выбросам токсичных продуктов горения.

Ожидаемо, проблему утилизации АКБ с плеч владельцев электромобилей в Украине также возьмут на себя производители.

Аналитики Boston Consulting Group уверены, что к 2030 году 30% новых авто будут выходить с конвейера с разными видами гибридных силовых установок, а количество полностью электрических машин вырастет до 18%.