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Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

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За первые два месяца этого года, по данным ассоциации автопроизводителей «Укравтопром», автомобильный парк Украины пополнили 11 тыс. новых легковых авто и 136,5 тыс. б/у иномарок. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в этом году количество зарегистрированных новых авто уменьшилось на 12%, зато количество б/у автомобилей, которые прошли свою первую регистрацию в Украине, выросла на 1200%. «Экономические Новости» выяснили, какие марки авто сегодня являются самыми популярными среди украинцев, как изменились потребительские предпочтения и какие изменения могут произойти на автомобильном рынке уже в ближайший период.
Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

Лидеры продаж

Среди новых легковых автомобилей, которые предлагают Автоцентры Группы компаний «АИС», наиболее востребованными в 2018 году, как рассказал «Экономическим Новостям» директор по маркетингу этой Группы компаний Сергей Боровик, были Renault Duster (лидер продаж в сети АИС), Renault Sandero, Renault Logan, Citroën C-Elysee и Emgrand 7.

Среди автомобилей с пробегом, предлагаемых к покупке AIS AutoTrade (подразделение АИС по продаже б/у автомобилей) наиболее популярны такие модели, как Renault Logan, Geely MK, Toyota Corolla, Toyota RAV4, Chevrolet Aveo.

Между тем, лидером продаж в прошлом месяце этого года, согласно информации «Укравтопром», был новый KIA Sportage . Владельцами этой марки автомобиля стали 413 украинцев, информируют Экономические Новости.

Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

В «Укравтопроме» также отмечают общий спрос на новые автомобили модельного ряда KIA. «Если сравнивать с февралем 2018 года, то мы видим, по результатам прошлого месяца, регистрация новых автомобилей KIA подскочила в 4 раза», — говорят в пресс-службе ассоциации. По их информации, владельцами автомобилей KIA в феврале этого года стали 602 украинца.

Несмотря на это, лидером продаж среди новых автомобилей в феврале этого года, как и по общим итогам прошлого года, остается Renault. «Француза» выбрали своим автомобилем в феврале этого года 728 украинцев. Более того — спрос на модельный ряд Renault растет. По сравнению с февралем 2018, в феврале текущего года автомобилей марки Renault, по данным «Укравтопром», продали на 36% больше.

Второй по популярности маркой автомобилей в Украине стала японская Toyota. В феврале этого года было реализовано 719 автомобилей этой марки. Однако, стоит отметить, что спрос на этого «японца» хоть и вырос по сравнению с февралем прошлого года, но не так существенно, как на другие марки-лидеры продаж автомобилей — только на 3%.

Третьей в рейтинге ТОП-продажи новых авто стала уже упоминавшаяся KIA.

Четвертой по популярности среди украинцев в феврале этого года является Hyundai. Владельцами новых автомобилей этой марки стали 404 украинца. Продажи Hyundai по сравнению с февралем прошлого года, по данным «Укравтопром», выросли на 19%.

Пятерку лидеров продаж в феврале 2019 замыкает Nissan. Новых автомобилей этой марки в прошлом месяце было продано 397. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 8%.

Первичную регистрацию в Украине в феврале этого года прошли 85 тыс. автомобилей с пробегом. «Львиную долю в этих регистрациях заняли бывшие «евробляхи», для которых февраль был последним месяцем растаможки по сниженным ставкам акцизного налога», — говорят в пресс-службе «Укравтопрома».

По данным ассоциации, всего в феврале этого года было зарегистрировано б/у автомобилей марки Volkswagen — 17 971 единиц. На втором месте — Opel — 9420 единиц. Третье место на рынке легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, с результатом 7608 единиц, заняли автомобили марки Audi. Четвертые в этом рейтинге — автомобили марки BMW. В феврале первичную регистрацию прошли 6442 автомобиля их модельного ряда. Пятыми среди самых популярных авто этой группы в феврале 2019 стали автомобили марки Renault. Зарегистрировали 6120 единиц.

Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

Тенденции рынка

Сегодня, по словам Сергея Боровика, спрос на автомобили с пробегом в автоцентре Группы компаний «АИС» превышает спрос на новые автомобили в 7-10 раз. Это связано с доступностью покупки б/у автомобилей в ЕС или США, с ограниченными финансовыми возможностями украинцев, а также с ограниченными возможностями приобретения автомобилей в кредит.

В то же время Боровик отмечает, что хотя продажи автомобилей с пробегом растут, продажа новых авто находится на том же уровне, что в аналогичный период прошлого года. Такая динамика, по его словам, повторяет общерыночные тренды. Между тем, директор по маркетингу компании «Хюндай Мотор Украина» Тарас Лопачак прогнозирует снижение продаж новых автомобилей в 2019 году на 1,8% вследствие значительного роста рынка б/у авто, которое состоялось после введения новых акцизов.

В свою очередь, председатель Ассоциации дилеров автомобилей с пробегом Тарас Коваленко прогнозирует в 2019 году, еще больший рост продаж подержанных авто. «Следствием легализации «евроблях» станет попадание значительной их части на вторичный авторынок в качестве машин в достаточно хорошем состоянии с украинскими номерами. Таким образом, уровень предложений на вторичном авторынке увеличится, что, как следствие, приведет к снижению интереса к новым автомобилям из салона. В то же время из-за увеличения спроса на электромобили в Европе, в Украине могут массово пойти недорогие подержанные машины, имеющие бензиновые и дизельные двигатели. Таким образом, позиции новых автомобилей могут значительно ослабнуть», — отмечает Коваленко.

О том, что отказ стран Евросоюза от использования дизельных автомобилей может привести к огромному их наплыву на территорию Украины, отмечают в пресс-службе компании «Богдан». Там считают, что значительное увеличение количества старых автомобилей на украинских дорогах будет иметь негативное влияние на экологию нашей страны. В «Богдане» считают, что сознательным украинцам стоит отказываться от активного использования дизельных машин, и предлагают закрепить это соответствующими законопроектами. Также «Богдан» выступает за развитие автомобилестроения на отечественных заводах.

Отметим, по данным «Укравтопрома» в феврале этого года украинскими заводами было выпущено всего 314 автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года — спад 56%.

Улучшить ситуацию, по мнению экономического эксперта Александра Охрименко, может создание производственных коопераций с мировыми автомобильными брендами. «Так, например, сегодня Турция производит очень много продукции автопрома, но под европейскими брендами», — говорит он.

Если проанализировать, каким образом украинцы сегодня становятся собственниками своих автомобилей — покупают их за полную стоимость, берут в лизинг или в кредит — наметились также определенные тенденции. Так, Сергей Боровик отмечает: «Доля кредитных и лизинговых продаж в сети Группы компаний« АИС »в 2018 году составила 29% (почти каждый третий автомобиль). За год доля продаж в кредит и лизинг в сети «АИС» выросла в 1,5 раза».

Заметное повышение продаж автомобилей в кредит и лизинг, по словам директора по маркетингу Группы компаний «АИС» обусловлено целым рядом факторов:

— рост количества банков и лизинговых компаний, которые активно работают в этом сегменте

— улучшение финансовых условий покупки в кредит и лизинг

— начало активного кредитования или продажи в лизинг автомобилей с пробегом

— большое количество акционных программ и периодически действующие акционные предложения о продаже автомобилей в рассрочку или с пониженной процентной ставкой годовых, а также возможность приобрести авто в кредит или лизинг без справки о доходах.

Что касается самых популярных на сегодня цветов автомобилей, по словам Боровика, все зависит от марки самого автомобиля и ценового сегмента, в котором он находится. «Но в целом наиболее популярны классические цвета: черный, темно-серый или светло-серый металлик и белый», — отмечает он.

Электромобили — наступают, «Москвичи» — отступают

За два первых месяца этого года, по данным «Укравтопрома», украинцы купили 814 легковых электромобилей. Это на 69% больше, чем за январь-февраль прошлого года. Однако 714 из этих электромобилей — это б/у.

Лидером продаж среди электромобилей является Nissan Leaf . За январь-февраль украинцы купили 422 таких автомобиля. Однако, только 11 машин из них были новыми.

Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

Второе по популярности место заняла Tesla Model S. Украинцы за два первых месяца этого года купили 63 б/у автомобиля этой модели и 2 новых авто.

Электромобиль BMW i3 стал третьим по популярности среди украинцев. Однако, и здесь, по итогам двух месяцев этого года, пропорция в пользу подерданных авто 12 к 50. Украинцы купили всего 12 новых единиц
этой модели. Еще 50 б/у BMW i3 прошли первичную регистрацию в Украине.

Четвертое место — Renault Zoe. 40 б/у и 6 новых.

Пятерку самых популярных в Украине электромобилей замыкает FIAT 500e. За январь-февраль этого года было зарегистрировано 35 таких автомобилей. Все — б/у.

Между тем, стоит отметить еще такой электромобиль, как Jaguar I-Pace. Электромобиль стал восьмым в рейтинге приобретенных в январе-феврале этого года электромобилей, но зато каждый из 21 зарегистрированных автомобилей Jaguar I-Pace — новый.

Согласно статистике, опубликованной IRS Group, количество гибридов в Украине с начала этого года также растет. Так, лидером по количеству регистраций среди гибридов, по этим данным, стала Toyota Rav-4. За январь-февраль этого года первичную регистрацию прошли 165 Toyota Rav-4. Из них — в январе было приобретено 40 машин, в феврале — 125. Второе место — Chevrolet Volt (52 единицы). Третье — Toyota Prius (47 автомобилей).

Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

В целом же, импорт легковых автомобилей в Украине в 2018 году, согласно информации Государственной фискальной службы, составил 2,243 млрд.долл. В январе 2019 года — 309,176 млн.долл. Больше всего автомобилей к нам завозится из Германии, Литвы и Польши.

Между тем, на утилизацию, согласно данным Сервисных центров МВД, в 2018 году было отправлено 16 тыс. автомобилей. Их средний возраст — 20 лет. Больше всего на металлолом было сдано автомобилей «Жигули» — более трех тысяч. До трех тысяч было утилизировано в 2018 году автомобилей марки «ГАЗ». На третьем месте — «Москвич» (до двух тысяч).

Автор: Надия Михальчук
19.03.2019 13:14:11
Посещений: 1751
Надежда Михальчук

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