Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

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За первые два месяца этого года, по данным ассоциации автопроизводителей «Укравтопром», автомобильный парк Украины пополнили 11 тыс. новых легковых авто и 136,5 тыс. б/у иномарок. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в этом году количество зарегистрированных новых авто уменьшилось на 12%, зато количество б/у автомобилей, которые прошли свою первую регистрацию в Украине, выросла на 1200%. «Экономические Новости» выяснили, какие марки авто сегодня являются самыми популярными среди украинцев, как изменились потребительские предпочтения и какие изменения могут произойти на автомобильном рынке уже в ближайший период.

Лидеры продаж

Среди новых легковых автомобилей, которые предлагают Автоцентры Группы компаний «АИС», наиболее востребованными в 2018 году, как рассказал «Экономическим Новостям» директор по маркетингу этой Группы компаний Сергей Боровик, были Renault Duster (лидер продаж в сети АИС), Renault Sandero, Renault Logan, Citroën C-Elysee и Emgrand 7.

Среди автомобилей с пробегом, предлагаемых к покупке AIS AutoTrade (подразделение АИС по продаже б/у автомобилей) наиболее популярны такие модели, как Renault Logan, Geely MK, Toyota Corolla, Toyota RAV4, Chevrolet Aveo.

Между тем, лидером продаж в прошлом месяце этого года, согласно информации «Укравтопром», был новый KIA Sportage . Владельцами этой марки автомобиля стали 413 украинцев, информируют Экономические Новости.

В «Укравтопроме» также отмечают общий спрос на новые автомобили модельного ряда KIA. «Если сравнивать с февралем 2018 года, то мы видим, по результатам прошлого месяца, регистрация новых автомобилей KIA подскочила в 4 раза», — говорят в пресс-службе ассоциации. По их информации, владельцами автомобилей KIA в феврале этого года стали 602 украинца.

Несмотря на это, лидером продаж среди новых автомобилей в феврале этого года, как и по общим итогам прошлого года, остается Renault. «Француза» выбрали своим автомобилем в феврале этого года 728 украинцев. Более того — спрос на модельный ряд Renault растет. По сравнению с февралем 2018, в феврале текущего года автомобилей марки Renault, по данным «Укравтопром», продали на 36% больше.

Второй по популярности маркой автомобилей в Украине стала японская Toyota. В феврале этого года было реализовано 719 автомобилей этой марки. Однако, стоит отметить, что спрос на этого «японца» хоть и вырос по сравнению с февралем прошлого года, но не так существенно, как на другие марки-лидеры продаж автомобилей — только на 3%.

Третьей в рейтинге ТОП-продажи новых авто стала уже упоминавшаяся KIA.

Четвертой по популярности среди украинцев в феврале этого года является Hyundai. Владельцами новых автомобилей этой марки стали 404 украинца. Продажи Hyundai по сравнению с февралем прошлого года, по данным «Укравтопром», выросли на 19%.

Пятерку лидеров продаж в феврале 2019 замыкает Nissan. Новых автомобилей этой марки в прошлом месяце было продано 397. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 8%.

Первичную регистрацию в Украине в феврале этого года прошли 85 тыс. автомобилей с пробегом. «Львиную долю в этих регистрациях заняли бывшие «евробляхи», для которых февраль был последним месяцем растаможки по сниженным ставкам акцизного налога», — говорят в пресс-службе «Укравтопрома».

По данным ассоциации, всего в феврале этого года было зарегистрировано б/у автомобилей марки Volkswagen — 17 971 единиц. На втором месте — Opel — 9420 единиц. Третье место на рынке легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, с результатом 7608 единиц, заняли автомобили марки Audi. Четвертые в этом рейтинге — автомобили марки BMW. В феврале первичную регистрацию прошли 6442 автомобиля их модельного ряда. Пятыми среди самых популярных авто этой группы в феврале 2019 стали автомобили марки Renault. Зарегистрировали 6120 единиц.

Тенденции рынка

Сегодня, по словам Сергея Боровика, спрос на автомобили с пробегом в автоцентре Группы компаний «АИС» превышает спрос на новые автомобили в 7-10 раз. Это связано с доступностью покупки б/у автомобилей в ЕС или США, с ограниченными финансовыми возможностями украинцев, а также с ограниченными возможностями приобретения автомобилей в кредит.

В то же время Боровик отмечает, что хотя продажи автомобилей с пробегом растут, продажа новых авто находится на том же уровне, что в аналогичный период прошлого года. Такая динамика, по его словам, повторяет общерыночные тренды. Между тем, директор по маркетингу компании «Хюндай Мотор Украина» Тарас Лопачак прогнозирует снижение продаж новых автомобилей в 2019 году на 1,8% вследствие значительного роста рынка б/у авто, которое состоялось после введения новых акцизов.

В свою очередь, председатель Ассоциации дилеров автомобилей с пробегом Тарас Коваленко прогнозирует в 2019 году, еще больший рост продаж подержанных авто. «Следствием легализации «евроблях» станет попадание значительной их части на вторичный авторынок в качестве машин в достаточно хорошем состоянии с украинскими номерами. Таким образом, уровень предложений на вторичном авторынке увеличится, что, как следствие, приведет к снижению интереса к новым автомобилям из салона. В то же время из-за увеличения спроса на электромобили в Европе, в Украине могут массово пойти недорогие подержанные машины, имеющие бензиновые и дизельные двигатели. Таким образом, позиции новых автомобилей могут значительно ослабнуть», — отмечает Коваленко.

О том, что отказ стран Евросоюза от использования дизельных автомобилей может привести к огромному их наплыву на территорию Украины, отмечают в пресс-службе компании «Богдан». Там считают, что значительное увеличение количества старых автомобилей на украинских дорогах будет иметь негативное влияние на экологию нашей страны. В «Богдане» считают, что сознательным украинцам стоит отказываться от активного использования дизельных машин, и предлагают закрепить это соответствующими законопроектами. Также «Богдан» выступает за развитие автомобилестроения на отечественных заводах.

Отметим, по данным «Укравтопрома» в феврале этого года украинскими заводами было выпущено всего 314 автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года — спад 56%.

Улучшить ситуацию, по мнению экономического эксперта Александра Охрименко, может создание производственных коопераций с мировыми автомобильными брендами. «Так, например, сегодня Турция производит очень много продукции автопрома, но под европейскими брендами», — говорит он.

Если проанализировать, каким образом украинцы сегодня становятся собственниками своих автомобилей — покупают их за полную стоимость, берут в лизинг или в кредит — наметились также определенные тенденции. Так, Сергей Боровик отмечает: «Доля кредитных и лизинговых продаж в сети Группы компаний« АИС »в 2018 году составила 29% (почти каждый третий автомобиль). За год доля продаж в кредит и лизинг в сети «АИС» выросла в 1,5 раза».

Заметное повышение продаж автомобилей в кредит и лизинг, по словам директора по маркетингу Группы компаний «АИС» обусловлено целым рядом факторов:

— рост количества банков и лизинговых компаний, которые активно работают в этом сегменте

— улучшение финансовых условий покупки в кредит и лизинг

— начало активного кредитования или продажи в лизинг автомобилей с пробегом

— большое количество акционных программ и периодически действующие акционные предложения о продаже автомобилей в рассрочку или с пониженной процентной ставкой годовых, а также возможность приобрести авто в кредит или лизинг без справки о доходах.

Что касается самых популярных на сегодня цветов автомобилей, по словам Боровика, все зависит от марки самого автомобиля и ценового сегмента, в котором он находится. «Но в целом наиболее популярны классические цвета: черный, темно-серый или светло-серый металлик и белый», — отмечает он.

Электромобили — наступают, «Москвичи» — отступают

За два первых месяца этого года, по данным «Укравтопрома», украинцы купили 814 легковых электромобилей. Это на 69% больше, чем за январь-февраль прошлого года. Однако 714 из этих электромобилей — это б/у.

Лидером продаж среди электромобилей является Nissan Leaf . За январь-февраль украинцы купили 422 таких автомобиля. Однако, только 11 машин из них были новыми.

Второе по популярности место заняла Tesla Model S. Украинцы за два первых месяца этого года купили 63 б/у автомобиля этой модели и 2 новых авто.

Электромобиль BMW i3 стал третьим по популярности среди украинцев. Однако, и здесь, по итогам двух месяцев этого года, пропорция в пользу подерданных авто 12 к 50. Украинцы купили всего 12 новых единиц

этой модели. Еще 50 б/у BMW i3 прошли первичную регистрацию в Украине.

Четвертое место — Renault Zoe. 40 б/у и 6 новых.

Пятерку самых популярных в Украине электромобилей замыкает FIAT 500e. За январь-февраль этого года было зарегистрировано 35 таких автомобилей. Все — б/у.

Между тем, стоит отметить еще такой электромобиль, как Jaguar I-Pace. Электромобиль стал восьмым в рейтинге приобретенных в январе-феврале этого года электромобилей, но зато каждый из 21 зарегистрированных автомобилей Jaguar I-Pace — новый.

Согласно статистике, опубликованной IRS Group, количество гибридов в Украине с начала этого года также растет. Так, лидером по количеству регистраций среди гибридов, по этим данным, стала Toyota Rav-4. За январь-февраль этого года первичную регистрацию прошли 165 Toyota Rav-4. Из них — в январе было приобретено 40 машин, в феврале — 125. Второе место — Chevrolet Volt (52 единицы). Третье — Toyota Prius (47 автомобилей).

В целом же, импорт легковых автомобилей в Украине в 2018 году, согласно информации Государственной фискальной службы, составил 2,243 млрд.долл. В январе 2019 года — 309,176 млн.долл. Больше всего автомобилей к нам завозится из Германии, Литвы и Польши.

Между тем, на утилизацию, согласно данным Сервисных центров МВД, в 2018 году было отправлено 16 тыс. автомобилей. Их средний возраст — 20 лет. Больше всего на металлолом было сдано автомобилей «Жигули» — более трех тысяч. До трех тысяч было утилизировано в 2018 году автомобилей марки «ГАЗ». На третьем месте — «Москвич» (до двух тысяч).