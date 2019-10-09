Назвали дешевые продукты, которые помогут похудеть

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Диетологи говорят, что для того, чтобы скинуть лишние килограммы не обязательно тратить много денег на продукты. Они назвали бюджетные варианты, которые способны в этом помощь.

Отлично утолить чувство голода может банан. В нем содержится меньше калорий, чем в фитнес-батончике. Также банан богат на полезные витамины и минералы, необходимые для нашего организма, информирует enovosty.com/news.

Если у вас проблемы с походом в туалет, то ежьте свеклу. Она отлично помогает избавиться от шлаков и токсинов.

Диетологи отмечают, что гречка может стать отличным продуктом в качестве основного гарнира.

Не забывайте и о чечевице, которая насыщает организм полезными элементами, включая Омега-3.

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И самое главное придерживайтесь питьевого режима. Выпивайте до 2-х литров воды в сутки.