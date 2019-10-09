Медики рассказали, как бороться с осенней сонливостью

Главная » Последние новости » Здоровье » Медики рассказали, как бороться с осенней сонливостью Медики рассказали, как бороться с осенней сонливостью

Закрыть Отправить

Медики говорят, что осень часто заставляет чувствовать необъяснимую сонливость.

Но они успокаивают, с ней можно спокойно бороться, информирует enovosty.com/news.

Постарайтесь в этот период больше испытывать позитивных эмоций. Не сидите дома, встречайтесь с родными и близкими, сходите погулять в парк, съездите в лес по грибы или просто на пикник.

Также от сонливости могут помощь и специальные масла, которые оказывают тонизирующий эффект. Откажитесь на некоторое время от кофе, заменив его зеленым чаем.

Кроме этого, следите за своим питанием. Оно должно быть сбалансированным. Для перекусов используйте орехи или сухофрукты. Медики также рекомендуют выпивать стакан свежевыжатых соков каждый день.

Читайте: Медики перечислили важные симптомы рака у мужчин