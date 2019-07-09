Назвали еду, от которой развиваются психические заболевания

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Американские ученые доказали, что от рациона питания могут развиваться и психические расстройства.

Новое исследование ученых еще раз подтвердило то, что люди очень сильно недооценивают влияния своего питания на здоровье, информирует enovosty.com/news.

Специалисты из американского Университета Лома Линда провели масштабное исследования, участниками которого стали более 240 тыс. добровольцев. Оно длилось на протяжении 10 лет. Участники должны были отвечать на вопросы в форме интервью. На их ответах и были сделаны такие выводы.

Доказано, что любители фастфудов и вредной еды чаще остальных страдают психическими расстройствами. Ученые заявили, что жирная еда — главный источник развития депрессии.

Также специалисты подчеркивают, что сладкоежкам нужно умерить свою страсть, поскольку избыток сахар приводит к биполярному расстройству.

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