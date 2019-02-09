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Знакомые и простые фрукты, которые способны облегчить жизнь гипертонику

Главная » Последние новости » Здоровье » Знакомые и простые фрукты, которые способны облегчить жизнь гипертонику
 
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Высокое давление — проблема, которая мешает жить многим людям. Не только таблетки способны облегчить жизнь гипертоникам

Некоторые фрукты, которые, к тому же, не так сложно достать, могут легко снизить артериальное давление организма человека, информирует enovosty.com/news.

Бананы любят почти все. К тому же этот вкусный фрукт можно найти буквально в каждом магазине. Оказывается, в одном плоде есть больше 400 мг калия, полезного при гипертонии. Кроме того, чаще употреблять бананы рекомендуется людям с недостатком жидкости в организме. Авокадо тоже содержит большое количество полезного калия. Кроме того, зеленый плод с большой косточкой богат жирным алкалоидом авокаденом. Папайа, которая пока что не очень популярна среди украинцев, также может эффективно снижать артериальное давление. Калий, магний, флавоноиды — всё это причины купить этот фрукт для улучшения самочувствия.

Апельсины-лимоны-грейпфруты богаты биофлавоноидами и фитонутриентами, потому они также должны быть в запасах гипертоников. Переоценить их пользу трудно, так как они не только имеют ярко выраженный противовоспалительный эффект, но и способны уменьшить уровень холестерина и повышенного давления.

Еще один неоправданно непопулярный среди украинцев спасатель от повышенного давления — это кокосовая вода. Регулярное употребление этой чудо-жидкости поможет справиться со многими проблемами.

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Автор: Оксана Ельченко
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