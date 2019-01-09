ТОП-6 овощей, способствующих долголетию

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Эксперты из США провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что при регулярном употреблении овощей шансы на долгую и здоровую жизнь становятся значительно выше. Кроме того, они выяснили, какие именно овощи наиболее благоприятно влияют на организм и способствуют долголетию.

Морковь, информирует enovosty.com/news.

В этом овоще содержатся вещества, существенно укрепляющие иммунитет человека. Речь идет о витаминах С, PP, E, а также магнии и цинке. Кроме того, морковь отличный источник бета-каротина, обеспечивает синтез сильного антиоксиданта витамина А. Специалисты рекомендуют употреблять сырую морковь, в сочетании с жирами.

Брокколи

При регулярном употреблении этого вида капусты, кости скелета человека станут крепче, поскольку в брокколи содержится кальций и калий. Также калий, содержащийся в этом овоще, благотворно влияет на состояние сердечнососудистой системы.

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Болгарский перец

Этот овощ лидирует по содержанию витамина С.

Баклажаны

Баклажаны обладают эффектом очищения сосудов и крови от «плохого» холестерина.

Кабачки

Эти овощи богаты содержанием витамина С. Кроме того, в нем содержится мощный антиоксидант лютеин, который нейтрализует свободные радикалы.

Свекла

Свекла содержит йод, который помогает бороться с атеросклерозом и улучшает общее самочувствие.