Ученые сообщили, кому вредно есть творог

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые сообщили, кому вредно есть творог Ученые сообщили, кому вредно есть творог

Закрыть Отправить

Творог необходим нашему организму, так как он содержит огромное количество витаминов и минералов.

Ученые доказали, что белок, который входит в состав творога быстрее и лучше осваивается в нашем организме, чем белок, содержащийся в мясе, информирует enovosty.com/news.

Диетологи отмечают, что этот продукт желательно есть небольшими порциями. Во-первых, он сытный. А, во-вторых, очень долго переваривается в организме.

Медики подчеркивают, что творог помогает нормализовать микрофлору кишечника, укрепить скелет и костную ткань. Он также снижает уровень холестерина в крови.

Но есть люди, которым его употребление запрещено. Те, кто страдает атеросклерозом, имеет проблемы с ЖКТ, есть непереносимость лактозы, а также проблемы с почками.

Читайте: На заснеженном острове ученые нашли озеро жидкой лавы