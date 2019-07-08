Ученые сообщили, кому вредно есть творог
Творог необходим нашему организму, так как он содержит огромное количество витаминов и минералов.
Ученые доказали, что белок, который входит в состав творога быстрее и лучше осваивается в нашем организме, чем белок, содержащийся в мясе, информирует enovosty.com/news.
Диетологи отмечают, что этот продукт желательно есть небольшими порциями. Во-первых, он сытный. А, во-вторых, очень долго переваривается в организме.
Медики подчеркивают, что творог помогает нормализовать микрофлору кишечника, укрепить скелет и костную ткань. Он также снижает уровень холестерина в крови.
Но есть люди, которым его употребление запрещено. Те, кто страдает атеросклерозом, имеет проблемы с ЖКТ, есть непереносимость лактозы, а также проблемы с почками.
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