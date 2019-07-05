Стало известно, чего нельзя есть на голодный желудок

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Врачи подчеркивают, что употребление некоторых продуктов на голодный желудок приводят не к насыщению, а наоборот к чувству еще большего голода.

Эксперты рекомендуют удерживаться от приема таких продуктов:, информирует enovosty.com/news.

Первое не ешьте сладости и чипсы. Такая пища вызывает только короткое насыщение. Спустя час, а может и меньше, вы снова хотите кушать. лучше отдайте предпочтение йогурту, кефиру, бутерброду.

Второе исключите цитрусовые. На голодный желудок они могут спровоцировать выделение кислоты и начнутся боли в желудке.

Также ученые не рекомендуют на голодный желудок пить чай или кофе. лучше день начинать со стакана воды.

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И последнее исключите острые и пряные блюда. Такие перекусы провоцируют изжогу.