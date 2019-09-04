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Диетологи сообщили, как можно утолить голод

Главная » Последние новости » Здоровье » Диетологи сообщили, как можно утолить голод
 
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Ученые говорят, чтобы не чувствовать чувство голода нужно придерживаться интервального питания. Кушать нужно 2,5-3 часа.

Диетологи отмечают, что во время всех диет нужно придерживаться правильного питания. Это поможет организму получать все необходимые вещества, информирует enovosty.com/news.

Но, большинство не обращают на это внимание и не придерживаются рекомендаций. Они изнуряют себя голодом, не получают витамины и вещества. В результате срываются и объедаются.

Это происходит из-за того, что организму не хватает простой энергии, голова не работает и все время клонит в сон. Также могут появится перепады настроения, плаксивость и агрессия.

Диетологи уверены, что этого можно избежать питаясь дробно и не превышая дефицит калорий.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 181

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