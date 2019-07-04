Ученые рассказали, кому не стоит кушать овсянку

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Диетологи говорят, что без овсянки невозможно обойтись тем, кто следит за свое фигурой и рационом питания.

Но ученые подчеркивают, что употреблять ее можно далеко не всем. Есть люди, которые имеют непереносимость глютена, информирует enovosty.com/news.

Специалисты добавляют, что им лучше забыть и о существовании таких злаковых культур, как ячмень, пшеница и рожь.

Медики не рекомендуют есть овсянку детям и беременным, так как она не дают кальцию усваивается в организме. От этого страдают кости, волосы и ногти.

С ней нужно быть аккуратным и людям преклонного возраста, так как их кости с возрастом теряют свою прочность.

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Всем остальным каша не противопоказана, но употреблять ее лучше в натуральном виде, а не в хлопьях.