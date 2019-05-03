ТОП-3 продукта, которые нельзя повторно нагревать

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Некоторые продукты являются полезными и вкусными только тогда, когда они свежие. При повторном же нагревании они могут становиться даже опасными.

Грибы, информирует enovosty.com/news.

Любые грибы лучше употреблять сразу после приготовления. Повторно разогревать их не рекомендуется, поскольку содержащиеся в грибах белки в результате воздействия высоких температур создают вредные соединения.

Растительное масло

При нагревании состав подсолнечного масла преображается, в нем появляются опасные жирные кислоты – транс-жиры, которые неблагоприятно влияют на организм человека, а в некоторых случаях даже повышают риск развития рака.

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Яйца

Несмотря на то, что яйца являются одним из основных продуктов, содержащихся в рационе множества людей, этот продукт необходимо употреблять только свежим. Яйца содержат большое количество белков, а при повторном нагревании в этом продукте синтезируются опасные вещества.