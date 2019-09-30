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Какие привычки характерны для долгожителей?

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Американский ученый Дэн Брюттнер выяснил, какие привычки свойственны долгожителям.

Специалист на протяжении нескольких лет изучал поведения жителей японского острова Окинава, итальянского острова Сардиния, а также греческого острова Икария, информирует enovosty.com/news.

Эти острова были выбраны, так как большинство их жителей отметили столетний юбилей. Это позволило ученому выделить основные особенности.

Чтобы жить долго, нужно соблюдать режим сна, рекомендуют спать не менее 8 часов. Кушать нужно сбалансированную еду, средней калорийности, разрешается в умеренных дозах пить вино и вести активный образ жизни.

Такие люди чаще всего социально активные, имеют крепкие семьи, четко знают, чего хотят от жизни, как привило верующие и легко могут справляться со стрессом.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 169

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