Ученые разоблачили популярный миф о сексе

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Существует мнение, что сексуальный контакт отлично помогает в похудении, сжигая калории, не хуже, чем от занятий в зале. Канадские ученые сумели доказать, что это не так.

Ученые из Канады провели ряд исследований, в ходе которых было опровергнуто распространенный миф о том, что секс способствует снижению веса. Некоторые люди даже считают, что сексуальный контакт может сравниться с пробежкой по эффективности, однако, это не так, информирует enovosty.com/news.

По словам исследователей, даже если секс и может помочь организму сбросить лишние калории, спорт он не заменит. Средняя продолжительность полового акта составляет от 6 до 10 минут, а для достижения эффекта похудения нужно заниматься спортом больше двух часов в неделю.

Что касается жиросжигающих способностей секса, то ученые подсчитали: количество калорий, которые сгорают во время интимного процесса не слишком значительная, у женщин это примерно 69 калорий, у мужчин — до 100 калорий. В одном гамбургере калорий содержится значительно больше.