Стало известно, что поможет восстановить зрение

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Ученые из США выяснили, какой овощ положительно воздействует на зрительные рецепторы и дает возможность сохранить остроту зрения.

Американские специалисты выяснили, что в брокколи есть соединения, которые способствуют очищению клеток организма от токсинов. Они известны как идол 3-карбинол, информирует enovosty.com/news.

Эти соединения активизируют деятельность белков арилуглеводородных рецепторов, обеспечивающих химическую детоксикацию глаз.

Не секрет, что с возрастом снижается функция рецепторов. Люди теряют четкость зрительного восприятия, возникают различные глазные заболевания, которые становятся причиной потери зрения.

Конечно, чтобы полностью восстановить зрение, нужно съесть много брокколи, а это невозможно. Ученые из Калифорнии определили, какая молекула овоща необходима для этого и на ее основе хотят создать препарат, который буде эффективным в лечение глазных заболеваний.

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Выделенное соединение аналогично свойствам индол-3-карбинол соединениями. Однако, новинка обладает более мощным химическим составом.