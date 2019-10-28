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Назвали способы «перезагрузки» печени

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали способы «перезагрузки» печени
 
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Печень — важный орган, который очищает кровь от токсинов и радикалов.

Специалисты отмечают, что алкоголь и сигареты дают лишнюю нагрузку на печень и вызывают ее истощение. Она перестает справляться с притоком токсинов, которые попадают в организм, как результат — появляются воспалительные процессы печени. Отметим, чтобы расщепить спиртные напитки печень использует дополнительные ресурсы — гепатоциты. Также не стоит забывать, что неправильное питание стает причиной возникновения камней в желчном пузыре, информирует enovosty.com/news.

Медики рекомендуют отказаться от этих пагубных привычек и добавить в свой рацион больше горькой зелени, пить чистую воду и контролировать прием лекарственных препаратов.

Кушайте рукколу, капусту, тыкву, грейпфрут, чеснок, кресс-салат, тыкву, морковь. Кроме питания, занимайтесь спортом и старайтесь меньше употреблять болеутоляющие препараты.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 178

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