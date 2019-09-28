Ученые: Чай в пакетиках опасен для здоровья

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Пакетированный чай наносит большой урон здоровью. В результате заваривания, по мнению некоторых ученых, из него выделяются микро- и нанопластик.

Исследователи канадского Университета Макгилла доказали, что чай в пакетиках опасен для здоровья. Оказалось, что после нагревания воды до 95 градусов, в напиток выделяется множество мелких пластиковых частиц, информирует enovosty.com/news.

В ходе эксперимента ученые анализировали чай четырех мировых брендов. Каждый пакетик с чаем опускали в кипяток на пять минут. После этого анализировался состав напитка. Исследование продемонстрировало, что горячая жидкость провоцирует высвобождение более 11 млрд пластиковых микрочастиц, а также 3 млрд наночастиц.

Во время исследования специалисты поместили в остывший заваренный чай блох вида Daphnia magna. После извлечения паразитов, в их телах были обнаружены пластиковые частицы.

Справка. В мире чаще всего в состав чайных пакетиков входят такие компоненты: древесное волокно (70%), термопластиковое волокно (20%) и волокно абаки (10%). Благодаря этому вода хорошо насыщает продукт и не изменяется вкус чая. На долю пакетированного чая в Европе приходится 77% всего этого продукта.

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