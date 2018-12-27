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Определены главные причины преждевременного старения

Главная » Последние новости » Здоровье » Определены главные причины преждевременного старения
 
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Медики пришли к выводу, что нервное перенапряжение и частое употребление алкоголя способствуют повышению биологического возраста.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона и Итальянского института геномной медицины нашли главные факторы, провоцирующие быстрое старение человеческого тела. Результаты изучения этой проблемы они представили в своей научной статье на ресурсе bioRxiv, информирует enovosty.com/news.

Медики провели ряд исследований, в ходе которых изучались генетические и физиологические особенности жизни. Помимо этого, они наблюдали и за стилем жизни. Экспериментом было охвачено 2239 людей.

Наблюдая за их образом жизни, ученые выделили 100 тыс. факторов. При их определении были проведены множественные анализы: как общие, так и генетические. Особенно важным для них был показатель гиперметилирования ДНК, являющийся своеобразным маркером старения.

В результатах исследования медики указали, что нашли взаимосвязь межу старением и избыточным весом, депрессивным состоянием, а также употреблением спиртного.

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Исследователи призывают людей придерживаться здорового образа жизни, чаще заниматься физическими нагрузками, сократить употребление алкоголя и тщательно следить за состоянием своей психики.


Автор: Катерина Лукьянчук
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