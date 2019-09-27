Назвали доступные продукты, укрепляющие иммунитет
Осенний период — время, когда большинство болеют. И это неудивительно, так как понижаются защитные функции организма.
Эксперты говорят, что есть продукты, которые могут повысить иммунитет.
Нужно есть яблоки, они богатые на витамины, а также улучшают микрофлору кишечника. Добавляйте в свой рацион питания и капусту любых сортов, а также бобовые. Один раз в день делайте себе гарнир из фасоли, чечевицы, киноа. , информирует enovosty.com/news.
Не забывайте и о банане, достаточно есть один фрукт в день, чтобы забыть о проблемах с сердцем.
Если хотите укрепить иммунную систему, то пейте кефир, который содержит полезные микроорганизмы.
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Кроме этого, употребляйте перловку, которая полезна для желудка и кишечника.