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Назвали доступные продукты, укрепляющие иммунитет

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали доступные продукты, укрепляющие иммунитет
 
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Осенний период — время, когда большинство болеют. И это неудивительно, так как понижаются защитные функции организма.

Эксперты говорят, что есть продукты, которые могут повысить иммунитет.

Нужно есть яблоки, они богатые на витамины, а также улучшают микрофлору кишечника. Добавляйте в свой рацион питания и капусту любых сортов, а также бобовые. Один раз в день делайте себе гарнир из фасоли, чечевицы, киноа. , информирует enovosty.com/news.

Не забывайте и о банане, достаточно есть один фрукт в день, чтобы забыть о проблемах с сердцем.

Если хотите укрепить иммунную систему, то пейте кефир, который содержит полезные микроорганизмы.

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Кроме этого, употребляйте перловку, которая полезна для желудка и кишечника.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 143

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