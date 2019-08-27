Ульяна Супрун поделилась секретами правильного приготовления картофеля

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Ульяна Супрун рассказала, как сделать блюда из картофеля максимально питательными и полезными.

На своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения поведала на этот раз о пользе картофеля, информирует enovosty.com/news.

В посте сказано, что данный овощ, в первую очередь, полезен низкой калорийностью. В 100 граммах варенного или печеного картофеля содержится всего 94 ккал. Это намного меньше, нежели в спагетти или рисе. Если же во время приготовления будет использован какой-либо жир, мясо, сыр, то калорийность, по словам Супрун, возрастет в разы.

Эксперт напомнила также, что данный овощ обладает достаточно высоким гликемическим индексом, а поэтому уровень глюкозы после трапезы быстро вырастет.

Чтобы получить максимальный объем пользы от блюда из картофеля, необходимо употреблять его вместе с овощами. Именно так можно замедлить рост глюкозы в крови.

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Ульяна Супрун удивила, написав, что идеальное блюдо из картофеля – нежирное, холодное и приготовленное в кожуре. Однако, именно так вы не переедите, избавите организм от альдегидов и получите необходимое количество витаминов и минералов.

Таким образом, картошку лучше запекать или отваривать в кожуре. Также можно готовить блюдо в микроволновке. Это устройство позволяет лучше сохранять витамин С. Отказаться необходимо от жаренного картофеля, картошки-фри, чипсов и драников. По мнению Супрун, в этой еде практически ничего полезного.