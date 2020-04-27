Ученые дали рекомендации, как дезинфицировать разные виды продуктов из супермаркета

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Ученые предложили разные типы дезинфекции для разных видов продуктов, которые принесены из магазина во время эпидемии коронавируса. По их мнению, практически все, что попадает на стол нуждается в дезинфекции или термической обработке.

Поскольку коронавирус имеет масляную мембрану, то он очень легко разрушается с помощью мыла, а вода, в свою очередь, эффективно разрушает и смывает вирус с любых поверхностей. Именно поэтому все упаковки, в которых находятся продукты необходимо мыть с мылом под большим напором воды, информирует enovosty.com/news.

Не стоит беспокоиться о продуктах, которым предстоит термическая обработка, поскольку под воздействием высоких температур вирус теряет свою активность. Имеет смысл переложить их из магазинной упаковки в домашнюю. Это также касается продуктов, которые будут хранится в морозильной камере и холодильнике.

Овощи и фрукты можно протереть овощной чистящей щёточкой и помыть под большим напором воды.

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Данный метод зарекомендовал себя как эффективный при удалении патогенных вирусов с различных поверхностей.

Обязательно тщательно вымойте щетку после каждого такого использования.

Если продукты не относятся к категории быстро портящихся, то имеет смысл отложить их на три четыре дня перед тем, как их использовать в пищу.