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Медики запретили пить таблетки от давления по утрам

Главная » Последние новости » Здоровье » Медики запретили пить таблетки от давления по утрам
 
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Ученые провели эксперименты и выяснили, что с утра не нужно пить лекарства от давления.

Медики отмечают, что в первую половину дня лучше вообще отказаться от приема препаратов от сердечно-сосудистых недугов, информирует enovosty.com/news.

Ученые из Британии в ходе исследования обнаружили новые особенности организма. Доказано, что биоритмы человека постоянно изменяются. Из-за этого ученые советуют изучать, какие лекарства лучше принимать в то или иное время суток.

Было доказано, что препараты, которые предназначены для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не подходят для приема с утра. Это касается и таблеток для повышения давления. Если пить эти лекарства с утра, то нужно ожидать другой эффект. Состояние может значительно ухудшится.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 273

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