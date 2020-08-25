Украина даже не вступила в первую волну коронавируса: Иммунолог рассказал, чего ждать осенью

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Украина получила совсем неожиданный эффект от жесткого карантина — отсутствие коллективного иммунитета.

Украине необходимо сосредоточиться на защите групп риска, а остальным — разрешить болеть и нарабатывать коллективный иммунитет. Такое мнение в интервью «Экономическим Новостям» высказал иммунолог Андрей Волянский:, информирует enovosty.com/news.

«… со стороны МОЗ идет планомерное и постоянное нагнетание ситуации с COVID -19 в течении последних двух месяцев. Мы постоянно слышим о том, что заболеваемость в стране растет и виной всему украинцы, которые не соблюдают меры безопасности: не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

Убежден, что такая постановка вопроса, по своей сути, ошибочна и неверна. Я полагаю, что все эти пять месяцев Украина находится на крайне низком уровне заболеваемости и летальности.

…МОЗу надо признать свои заслуги по сдерживанию пандемии, поскольку Украина не повторила опыт Западной Европы. Но здесь палка о двух концах. Украина получила совсем неожиданный эффект от жесткого карантина — отсутствие коллективного иммунитета. По сути, мы даже не вступили в первую волну коронавируса», — рассказал эксперт.

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Также, иммунолог предупредил о том, что украинцам нужно начинать готовиться к худшему наложению гриппа на коронавирус, которое вызывает так называемую суперинфекцию:

«Есть такое понятие как интерференция — это когда организм борется с одной вирусной инфекцией, и когда его атакует другая вирусная инфекция, он с ней лучше и быстрее справляется. Но возможна и обратная сторона в плане наложения вирусов. Это то, что называется суперинфекция. Когда после одного вируса сразу приходит второй и пациент получает более тяжелое течение заболевания и, как следствие, серьезные осложнения. И на сегодняшний день крайне сложно спрогнозировать, что нас ждет в осенне-зимний период, учитывая текущую ситуацию с коронаврусом и приходом сезонного гриппа.

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Полагаю, что правильным будет начинать готовиться к худшему наложению гриппа на коронавирус, что в результате вызовет суперинфекцию. А это значит, что необходимо идти по пути агитации вакцинации против гриппа, пока у нас нет вакцины против коронавируса. И повторю еще раз, в этот период необходимо более активно защищать группы риска», — поделился Андрей Волянский.